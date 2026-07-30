Cremona casera con solo 5 ingredientes para los mates de la tarde: nunca pensaste que era tan fácil
Con productos muy simples, esta receta de cremona logra el mismo resultado que las versiones comerciales. Cómo hacerla para el mate.
A la hora de acompañar al mate, la cremona es la opción predilecta de miles de personas. Su masa hojaldrada, ligera y crujiente se deshoja en capas doradas en cada mordisco. Además de su sabor, otra de sus ventajas es que se puede hacer en casa usando únicamente cinco ingredientes básicos, logrando el mismo resultado que en las versiones comerciales.
La técnica, la temperatura y la paciencia en los pliegues son las claves para convertir esos pocos productos en un hojaldre crocante, aromático y verdaderamente delicioso. A continuación, el procedimiento para reproducir un hojaldre crocante, sabroso y parejo de forma casera según explica la pastelera Melanie Diaz en su canal de YouTube.
Los ingredientes para la receta de cremona casera
Esta receta necesitará los siguientes productos:
- Harina 0000
- Levadura fresca
- Agua tibia
- Sal
- Grasa vacuna
La grasa vacuna aporta sabor y una textura característica. Si es posible, utilizar grasa fresca y de buena calidad. Su temperatura condiciona la técnica: si es muy líquida, se absorbe; si es muy sólida, dificulta la laminación. Por otro lado, la harina 0000, al ser fina, permite una masa sedosa. Es recomendable no agregar en exceso en el estirado para no endurecer la masa.
Paso a paso, cómo hacer cremona para acompañar al mate
- Disolver la levadura: colocar la levadura fresca en un recipiente pequeño y cubrirla con una porción del agua tibia (no caliente). Agregar una pizca de la harina para ayudar a reactivar la levadura y mezclar suavemente hasta disolver. Dejar reposar unos 5–10 minutos hasta que aparezcan burbujas o una ligera espuma; eso indicará que la levadura está activa.
- Mezcla inicial: en un bowl amplio, colocar la harina 0000 tamizada para evitar grumos. Hacer un hueco en el centro y verter la mezcla de levadura y parte del agua tibia. Integrar con movimientos circulares desde el centro hacia los lados, incorporando gradualmente más harina y agua según sea necesario.
- Sal y grasa: cuando la masa empiece a formarse pero aún esté algo floja, agregar la sal disuelta en una pequeña cantidad de agua o espolvoreada sobre la masa (no directamente sobre la levadura activa). Incorporar la grasa vacuna en este punto ayudará a que la masa tome elasticidad y sabor. Para obtener una cremona verdaderamente hojaldrada, la grasa debe distribuirse de manera controlada; si está a temperatura fría, cortarla en trozos y mezclarla para que queden pequeñas “pepitas” en la masa.
- Amasado: amasar a velocidad baja hasta obtener una masa homogénea, lisa y ligeramente elástica. El objetivo no es desarrollar una red de gluten excesiva como en panes extensos, sino una cohesión que permita estirar y plegar. Si la masa queda demasiado seca, agregar pequeñas cantidades de agua tibia; si está pegajosa, espolvorear un poco de harina.
- Forma y reposo: formar una bola con la masa y colocarla en un bowl ligeramente engrasado. Cubrir con film transparente o un paño húmedo para evitar costra. Dejar levar en un lugar tibio hasta que duplique su volumen; esto puede tardar entre 45 minutos y 1 hora dependiendo de la temperatura ambiente.
- Golpear y aplanar: una vez levado, es recomendable “desgasificar” la masa con suaves golpes: presionar con el puño para eliminar el aire excesivo y dejar reposar 10 minutos antes de continuar. Esto facilitará el trabajo con las capas.
- Preparación de la superficie: espolvorear ligeramente la mesada con harina y estirar la masa con un palo de amasar hasta obtener un rectángulo uniforme.
- Pliegue simple: doblar una porción del rectángulo hacia el centro y luego la otra por encima, como si cerrara una carta. Girar la masa 90 grados y volver a estirar. Repetir este pliegue 3 a 4 veces.
- Reposos entre pliegues: después de cada 2–3 pliegues, tapar la masa y refrigerarla por unos 10–20 minutos. Esto permite que la grasa se solidifique un poco y que el gluten se relaje, facilitando el estirado y logrando capas más definidas.
- Último estirado: una vez efectuados los pliegues necesarios (en general 3 a 4 series), estirar la masa final hasta obtener el grosor deseado para la cremona. Un grosor intermedio permite un buen deshoje y una textura crujiente.
- Levado final: colocar las piezas formadas sobre una placa enharinada o con papel antiadherente. Cubrir con un paño y dejar levar nuevamente unos 20–30 minutos.
- Horneado: precalentar el horno a temperatura alta, entre 200–220°. Colocar la placa en la rejilla central y hornear por 12–20 minutos dependiendo del tamaño y grosor de las piezas. Deben quedar doradas y uniformes, con las capas claramente separadas.
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