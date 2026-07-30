El Comedor La Mañana mate Cremona casera con solo 5 ingredientes para los mates de la tarde: nunca pensaste que era tan fácil

Cremona casera con solo 5 ingredientes para los mates

A la hora de acompañar al mate, la cremona es la opción predilecta de miles de personas. Su masa hojaldrada, ligera y crujiente se deshoja en capas doradas en cada mordisco. Además de su sabor, otra de sus ventajas es que se puede hacer en casa usando únicamente cinco ingredientes básicos, logrando el mismo resultado que en las versiones comerciales.

La técnica, la temperatura y la paciencia en los pliegues son las claves para convertir esos pocos productos en un hojaldre crocante, aromático y verdaderamente delicioso. A continuación, el procedimiento para reproducir un hojaldre crocante, sabroso y parejo de forma casera según explica la pastelera Melanie Diaz en su canal de YouTube.

Los ingredientes para la receta de cremona casera Esta receta necesitará los siguientes productos: