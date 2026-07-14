El Comedor La Mañana bizcochuelo El mejor bizcochuelo matero de limón: súper esponjoso, exprés y sin azúcar

Bizcochuelo matero de limón

En la búsqueda de opciones dulces para la hora de la merienda, surge una receta de bizcochuelo más ligero que se destaca por ser apta para quienes quieren evitar harinas refinadas y azúcares añadidos. Con el limón como base, el resultado es una preparación esponjosa, liviana y tentadora para acompañar al mate, café o té de la media tarde.

El limón cumple un rol clave, ya que aporta frescura y un sabor cítrico que realza la preparación sin necesidad de agregar grandes cantidades de endulzantes. Además, le da un aroma muy característico que lo vuelve ideal para la merienda.

Los ingredientes para hacer un bizcochuelo matero en casa Para esta preparación, serán necesarios los siguientes productos: