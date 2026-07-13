No se hace solo con agua: el arroz además tiene que llevar estos 3 ingredientes clave para darle sabor

Expertos en la cocina dieron sus secretos para lograr la mejor preparación. La receta para disfrutarlo.

Alimento básico de más de la mitad de la población mundial, particularmente en Asia y África, el arroz está presente como parte o acompañante de cientos de comidas. Además de su versatilidad , una de sus principales ventajas es la facilidad para hacerlo , ya que solo se necesita cocinarlo en agua.

Sin embargo, muchos especialistas en la cocina aseguran que el secreto para lograr una preparación aún mejor e s incluir otros tres ingredientes que serán clave en el resultado final.

A la hora de dar consejos para lograr un mejor resultado al preparar arroz blanco, el chef español Juanjo López afirmó que nunca debe hacerse solo con agua. “El arroz blanco no se hace con agua, sino con caldo de pollo” , explicó.

Por otro lado, su colega José Ramón no solo respaldó esta opción, sino que sumó un truco extra: agregar 60 gramos de manteca y ajo para lograr una textura cremosa y agradable.

El arroz está presente en un sinfín de platos.

Cómo preparar un buen arroz: ingredientes y el paso a paso

El arroz es un cereal fundamental que aporta energía inmediata gracias a sus carbohidratos, es bajo en grasas y naturalmente libre de gluten. Sus beneficios varían según el tipo: el integral destaca por su alta cantidad de fibra, vitaminas y minerales, mientras que el blanco es ideal para la digestión en dietas blandas.

Rico en almidón, es el combustible principal para el cerebro y el cuerpo, siendo excelente para reponer energías después de hacer deporte. A continuación, una receta para disfrutar del mejor arroz:

Ingredientes

1 taza de arroz blanco.

Aceite de oliva.

550 ml de caldo de pollo caliente.

3 dientes de ajo laminados.

1/4 de cebolla picada muy fina.

60 g de manteca.

Sal a gusto.

El arroz es uno de los alimentos con más beneficios para la salud.

La preparación, paso a paso

Lavar el arroz: colocar el arroz en un bowl con agua fría y lavarlo varias veces hasta que el agua salga clara. Escurrirlo bien.

colocar el arroz en un bowl con agua fría y lavarlo varias veces hasta que el agua salga clara. Escurrirlo bien. Sofrito : calentar el aceite de oliva en una cazuela, sumar los ajos laminados y dejar que suelten aroma.

: calentar el aceite de oliva en una cazuela, sumar los ajos laminados y dejar que suelten aroma. Rehogar el arroz: añadir el arroz escurrido y rehogar hasta que los granos estén ligeramente translúcidos.

añadir el arroz escurrido y rehogar hasta que los granos estén ligeramente translúcidos. Sumar el caldo: verter el caldo de pollo caliente y agregar la sal.

verter el caldo de pollo caliente y agregar la sal. Cocción : cocinar a fuego fuerte 10 minutos sin remover. Bajar el fuego, agregar la manteca, tapar y cocinar 5 minutos más.

: cocinar a fuego fuerte 10 minutos sin remover. Bajar el fuego, agregar la manteca, tapar y cocinar 5 minutos más. Reposo: retirarlo del fuego y dejarlo tapado 5 minutos.

¿Debe lavarse el arroz antes de cocinarse? Ventajas y desventajas de hacerlo

Desde Asia hasta América Latina, existe un cierto consenso en pasar el arroz por agua antes de meterlo en la olla. Sin embargo, en los últimos años, surgieron investigaciones científicas que cuestionan que esto sea realmente necesario e incluso advierten sobre posibles desventajas.

El arroz suele pasarse por agua antes de consumir por una cuestión de higiene, ya que limpia impurezas como polvo, restos de insectos y residuos de pesticidas, evitando así un riesgo para la salud. Además, este proceso ayuda a eliminar el exceso de almidón. Al enjuagar los granos, especialmente en variedades como el arroz blanco de grano largo, se reduce la cantidad de almidón superficial que hace que el arroz cocido quede pegajoso o pastoso.

Lavar el arroz lo limpia de impurezas, pero también puede alterar el resultado final.

Por otro lado, uno de los puntos más discutidos de lavar el arroz es la posible pérdida de nutrientes. Con el agua, especialmente si se frota o remoja durante mucho tiempo, pueden eliminarse algunas vitaminas hidrosolubles del complejo B, así como minerales como el hierro y el zinc. Este efecto es más notable en el arroz fortificado o enriquecido, cuyas capas externas contienen aditivos nutricionales que el agua remueve.

Desde el lado gastronómico, lavar el arroz puede llevar a arruinar un plato. Algunas técnicas de cocción, como la preparación del risotto o del arroz con leche, requieren que el almidón natural del arroz se mantenga para dar la textura cremosa característica.