Muffins de mandarina en licuadora: la receta fácil para una merienda casera

Con pocos ingredientes y toda la mezcla en licuadora, estos muffins de mandarina quedan húmedos, esponjosos y llenos de sabor cítrico.

Cuando la mandarina invade las verdulerías, es el momento ideal para aprovechar su sabor en recetas caseras. Además de ser una fruta fresca y aromática, aportan humedad natural a tortas y budines, logrando preparaciones livianas y llenas de perfume cítrico.

Estos muffins son una de esas recetas que se vuelven habituales después de hacerlas una vez. Se preparan con pocos ingredientes, casi toda la mezcla pasa por la licuadora y en menos de una hora ya están listos para acompañar el mate, el café o un desayuno diferente.

La gran ventaja de esta preparación es su simpleza. No hace falta batidora ni demasiados utensilios: la licuadora hace casi todo el trabajo y permite obtener una mezcla suave en pocos minutos.

El secreto está en utilizar mandarinas bien maduras y retirar cuidadosamente todas las semillas antes de procesarlas. Así se consigue un sabor intenso y una textura muy esponjosa.

Ingredientes

3 mandarinas

200 gramos de azúcar

1 huevo

100 cc de aceite neutro

1 taza de harina leudante

Esencia de vainilla, a gusto

La producción de mandarinas en Argentina es una de las principales de Sudamérica.

Paso a paso

Lavá muy bien las mandarinas y hervilas durante unos diez minutos. Dejalas entibiar, cortalas en trozos y retirales todas las semillas.

Colocá la fruta en la licuadora junto con el huevo, el azúcar, el aceite y unas gotas de esencia de vainilla. Procesá hasta obtener una preparación homogénea.

Volcá la mezcla en un recipiente e incorporá la harina leudante con movimientos suaves hasta integrarla por completo.

Repartí la preparación en moldes para muffins, llenando aproximadamente tres cuartos de cada uno.

Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos o hasta que al pincharlos con un palillo salga limpio.

Dejá enfriar antes de desmoldar.

Ideas para personalizarlos

Estos muffins admiten muchas variantes. Se les puede agregar chips de chocolate, nueces picadas, almendras o un glaseado preparado con azúcar impalpable y jugo de mandarina para potenciar aún más el sabor cítrico.

También quedan muy bien espolvoreados con azúcar impalpable apenas salen del horno.

Un clásico para tener siempre a mano

Esponjosos, aromáticos y muy fáciles de hacer, estos muffins son ideales para resolver una merienda casera sin complicaciones. Se conservan varios días en un recipiente hermético y también pueden congelarse para disfrutarlos cuando haga falta.

Con ingredientes simples y una preparación rápida, demuestran que muchas veces las mejores recetas son también las más sencillas.