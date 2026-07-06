Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora: se hace en pocos minutos para una merienda rápida
Esta receta, ideal para la hora de la merienda, necesita pocos ingredientes y se hace muy fácil. El paso a paso.
Si hablamos de acompañantes dulces para el momento de la merienda, el budín de chocolate probablemente ocupe uno de los primeros lugares. Y para quienes buscan evitar las opciones comerciales, en redes se viralizó una receta que permite hacerlo desde la comodidad del hogar con apenas cinco ingredientes: harina, cacao, endulzante, aceite y agua.
“Es todo lo que necesitás para armarte un budín chocolatoso y esponjoso en tan solo 35 minutos que para cualquier merienda queda espectacular”, señalaron desde la cuenta DipHouse, dedicada a darle una vuelta de tuerca a las comidas favoritas haciéndolas veganas, sanas, económicas y sin gluten, e incorporar así, todos los nutrientes y minerales que el cuerpo necesita.
Además, la preparación permite sumarle frutos secos como nueces, almendras o avellanas para lograr contraste de texturas e incorporar grasas saludables. También se pueden añadir frutas secas como pasas o arándanos deshidratados para toques dulces y ácidos.
Los ingredientes y las medidas para hacer un budín chocolatoso
- Harina: dos tazas
- Cacao: una taza
- Endulzante (puede ser azúcar o alguna alternativa más saludable como stevia): una taza
- Aceite: media taza
- Agua: media taza
- Frutos secos (opcional)
Paso a paso, cómo hacer un budín de chocolate en casa
- Preparar el horno y el molde: precalentar el horno a temperatura media (aproximadamente 170–180 ºC). Engrasar ligeramente un molde para budín o un molde redondo mediano con un poco de aceite. También se puede espolvorear una fina capa de harina para evitar que se pegue.
- Tamizar y mezclar los secos: en un bowl amplio, tamizar la harina y el cacao juntos para eliminar grumos y conseguir una mezcla homogénea. Esto ayuda a dar ligereza al budín. Añadir el endulzante elegido (puede ser azúcar, stevia granulada, eritritol u otro sustituto granulado compatible con horneado) y mezclar con una cuchara o batidor de mano hasta integrar.
- Incorporar los líquidos: en el mismo bowl, agregar a los secos el agua y el aceite, que puede ser de sabor neutro (girasol) o con un carácter suave (aceite de oliva suave) si se desea un matiz aromático. Mezclar con movimientos envolventes hasta que la masa quede homogénea y sin grumos visibles. La consistencia debe ser fluida pero algo espesa; si la masa resulta demasiado densa, agregar unas cucharadas de agua hasta obtener una textura que caiga lentamente del cucharón. Evitar sobrebatir: mezclar lo justo para incorporar, así el budín queda más tierno.
- Volcar en el molde y nivelar: pasar la mezcla al molde preparado y nivelar la superficie con una espátula. Si se incorporan frutos secos, chips de chocolate u otros complementos, distribuirlos por encima o mezclarlos previamente.
- Horneado: llevar al horno precalentado. El tiempo aproximado varía según el tamaño del molde: para un molde mediano o budinera, hornear entre 30 y 40 minutos. Verificar la cocción insertando un palillo en el centro: debe salir con algunas migas húmedas pero no con masa cruda pegada. Si se desea un interior más húmedo, retirar cuando el palillo aún tenga migajas húmedas; para un budín más cocido, esperar que salga casi limpio.
- Enfriado y desmoldado: retirar del horno y dejar reposar en el molde sobre una rejilla 10–15 minutos. Pasado ese tiempo, desmoldar con cuidado y dejar enfriar completamente sobre la rejilla. Esto evita que el vapor acumulado humedezca la base.
- Servir: el budín puede disfrutarse a temperatura ambiente, tibio o frío. Acompaña bien con café, helado o una salsa simple hecha con agua, un poco de endulzante y cacao disuelto y calentado hasta espesar.
- Posibles coberturas (opcional): ganache rápido (cacao mezclado con agua caliente y una cucharada de aceite) o polvo de cacao espolvoreado. También queda bien con mermelada de naranja o una crema de avellanas como topping.
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