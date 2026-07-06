El Comedor La Mañana budín Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora: se hace en pocos minutos para una merienda rápida

Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora

Si hablamos de acompañantes dulces para el momento de la merienda, el budín de chocolate probablemente ocupe uno de los primeros lugares. Y para quienes buscan evitar las opciones comerciales, en redes se viralizó una receta que permite hacerlo desde la comodidad del hogar con apenas cinco ingredientes: harina, cacao, endulzante, aceite y agua.

“Es todo lo que necesitás para armarte un budín chocolatoso y esponjoso en tan solo 35 minutos que para cualquier merienda queda espectacular”, señalaron desde la cuenta DipHouse, dedicada a darle una vuelta de tuerca a las comidas favoritas haciéndolas veganas, sanas, económicas y sin gluten, e incorporar así, todos los nutrientes y minerales que el cuerpo necesita.

Además, la preparación permite sumarle frutos secos como nueces, almendras o avellanas para lograr contraste de texturas e incorporar grasas saludables. También se pueden añadir frutas secas como pasas o arándanos deshidratados para toques dulces y ácidos.