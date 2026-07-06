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Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora: se hace en pocos minutos para una merienda rápida

Esta receta, ideal para la hora de la merienda, necesita pocos ingredientes y se hace muy fácil. El paso a paso.

Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora

Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora

Si hablamos de acompañantes dulces para el momento de la merienda, el budín de chocolate probablemente ocupe uno de los primeros lugares. Y para quienes buscan evitar las opciones comerciales, en redes se viralizó una receta que permite hacerlo desde la comodidad del hogar con apenas cinco ingredientes: harina, cacao, endulzante, aceite y agua.

“Es todo lo que necesitás para armarte un budín chocolatoso y esponjoso en tan solo 35 minutos que para cualquier merienda queda espectacular”, señalaron desde la cuenta DipHouse, dedicada a darle una vuelta de tuerca a las comidas favoritas haciéndolas veganas, sanas, económicas y sin gluten, e incorporar así, todos los nutrientes y minerales que el cuerpo necesita.

Además, la preparación permite sumarle frutos secos como nueces, almendras o avellanas para lograr contraste de texturas e incorporar grasas saludables. También se pueden añadir frutas secas como pasas o arándanos deshidratados para toques dulces y ácidos.

Los ingredientes y las medidas para hacer un budín chocolatoso

  • Harina: dos tazas
  • Cacao: una taza
  • Endulzante (puede ser azúcar o alguna alternativa más saludable como stevia): una taza
  • Aceite: media taza
  • Agua: media taza
  • Frutos secos (opcional)
El budín chocolatoso y esponjoso que se logra con apenas cinco ingredientes simples.

El budín chocolatoso y esponjoso que se logra con apenas cinco ingredientes simples.

Paso a paso, cómo hacer un budín de chocolate en casa

  • Preparar el horno y el molde: precalentar el horno a temperatura media (aproximadamente 170–180 ºC). Engrasar ligeramente un molde para budín o un molde redondo mediano con un poco de aceite. También se puede espolvorear una fina capa de harina para evitar que se pegue.
  • Tamizar y mezclar los secos: en un bowl amplio, tamizar la harina y el cacao juntos para eliminar grumos y conseguir una mezcla homogénea. Esto ayuda a dar ligereza al budín. Añadir el endulzante elegido (puede ser azúcar, stevia granulada, eritritol u otro sustituto granulado compatible con horneado) y mezclar con una cuchara o batidor de mano hasta integrar.
  • Incorporar los líquidos: en el mismo bowl, agregar a los secos el agua y el aceite, que puede ser de sabor neutro (girasol) o con un carácter suave (aceite de oliva suave) si se desea un matiz aromático. Mezclar con movimientos envolventes hasta que la masa quede homogénea y sin grumos visibles. La consistencia debe ser fluida pero algo espesa; si la masa resulta demasiado densa, agregar unas cucharadas de agua hasta obtener una textura que caiga lentamente del cucharón. Evitar sobrebatir: mezclar lo justo para incorporar, así el budín queda más tierno.
  • Volcar en el molde y nivelar: pasar la mezcla al molde preparado y nivelar la superficie con una espátula. Si se incorporan frutos secos, chips de chocolate u otros complementos, distribuirlos por encima o mezclarlos previamente.
Esta preparación puede incluir frutos secos para generar un contraste de texturas.

Esta preparación puede incluir frutos secos para generar un contraste de texturas.

  • Horneado: llevar al horno precalentado. El tiempo aproximado varía según el tamaño del molde: para un molde mediano o budinera, hornear entre 30 y 40 minutos. Verificar la cocción insertando un palillo en el centro: debe salir con algunas migas húmedas pero no con masa cruda pegada. Si se desea un interior más húmedo, retirar cuando el palillo aún tenga migajas húmedas; para un budín más cocido, esperar que salga casi limpio.
  • Enfriado y desmoldado: retirar del horno y dejar reposar en el molde sobre una rejilla 10–15 minutos. Pasado ese tiempo, desmoldar con cuidado y dejar enfriar completamente sobre la rejilla. Esto evita que el vapor acumulado humedezca la base.
  • Servir: el budín puede disfrutarse a temperatura ambiente, tibio o frío. Acompaña bien con café, helado o una salsa simple hecha con agua, un poco de endulzante y cacao disuelto y calentado hasta espesar.
  • Posibles coberturas (opcional): ganache rápido (cacao mezclado con agua caliente y una cucharada de aceite) o polvo de cacao espolvoreado. También queda bien con mermelada de naranja o una crema de avellanas como topping.

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