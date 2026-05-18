Budín de mandarinas: receta fácil, húmeda y perfumada para la merienda

Con pocos ingredientes y en simples pasos, este budín de mandarinas es ideal para aprovechar la fruta de temporada y acompañar el mate.

El budín de mandarinas, imperdible receta de El Comedor

Cuando las mandarinas están en su mejor momento, aparecen en la verdulería con buen color, aroma intenso y precio amigable. Es la señal perfecta para llevar algunas a casa y convertirlas en algo más que una fruta de postre.

Uno de los clásicos más simples de la cocina casera es el budín de mandarinas: una preparación rápida, con pocos ingredientes y con un resultado que perfuma toda la cocina. Mientras se hornea, el aroma cítrico invade la casa y anticipa una merienda perfecta para acompañar con mate, café o té.

La gracia de esta receta está en su simpleza. En pocos pasos se logra un budín húmedo, suave y con un sabor marcado a fruta fresca. Incluso se utiliza parte de la cáscara, que aporta aroma y profundidad al sabor final.

budin-de-mandarina.jpg Aprovechar la mejor estación de las mandarinas para hacer un budín.

Ingredientes para el budín de mandarinas

2 mandarinas

100 cc de aceite

1 huevo

1 ½ tazas de harina leudante

1 taza de azúcar

Budín de mandarina 02.mp4

Paso a paso

El primer paso es exprimir una de las mandarinas y reservar el jugo.

La otra mandarina se corta en trozos, se le retiran las semillas y se coloca en la licuadora con su cáscara. A ese mismo recipiente se le agregan el aceite, el huevo, el azúcar y el jugo previamente exprimido.

Procesar todo durante algunos segundos hasta obtener una mezcla homogénea en la que la fruta quede completamente integrada.

Luego, pasar la preparación a un bowl y sumar la harina leudante. Integrar con movimientos envolventes hasta lograr una masa pareja.

Volcar la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada y llevar al horno precalentado a 180 grados durante unos 45 minutos.

Para comprobar la cocción, introducir un palillo o cuchillo en el centro: si sale seco, el budín está listo.

Dejar enfriar unos minutos, desmoldar y servir. El resultado es un budín húmedo, fragante y perfecto para compartir en una merienda casera.