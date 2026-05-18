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Budín de mandarinas: receta fácil, húmeda y perfumada para la merienda

Con pocos ingredientes y en simples pasos, este budín de mandarinas es ideal para aprovechar la fruta de temporada y acompañar el mate.

El budín de mandarinas

El budín de mandarinas, imperdible receta de El Comedor

Cuando las mandarinas están en su mejor momento, aparecen en la verdulería con buen color, aroma intenso y precio amigable. Es la señal perfecta para llevar algunas a casa y convertirlas en algo más que una fruta de postre.

Uno de los clásicos más simples de la cocina casera es el budín de mandarinas: una preparación rápida, con pocos ingredientes y con un resultado que perfuma toda la cocina. Mientras se hornea, el aroma cítrico invade la casa y anticipa una merienda perfecta para acompañar con mate, café o té.

La gracia de esta receta está en su simpleza. En pocos pasos se logra un budín húmedo, suave y con un sabor marcado a fruta fresca. Incluso se utiliza parte de la cáscara, que aporta aroma y profundidad al sabor final.

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Aprovechar la mejor estación de las mandarinas para hacer un budín.

Aprovechar la mejor estación de las mandarinas para hacer un budín.

Ingredientes para el budín de mandarinas

  • 2 mandarinas
  • 100 cc de aceite
  • 1 huevo
  • 1 ½ tazas de harina leudante
  • 1 taza de azúcar

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Paso a paso

El primer paso es exprimir una de las mandarinas y reservar el jugo.

La otra mandarina se corta en trozos, se le retiran las semillas y se coloca en la licuadora con su cáscara. A ese mismo recipiente se le agregan el aceite, el huevo, el azúcar y el jugo previamente exprimido.

Procesar todo durante algunos segundos hasta obtener una mezcla homogénea en la que la fruta quede completamente integrada.

Luego, pasar la preparación a un bowl y sumar la harina leudante. Integrar con movimientos envolventes hasta lograr una masa pareja.

Volcar la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada y llevar al horno precalentado a 180 grados durante unos 45 minutos.

Para comprobar la cocción, introducir un palillo o cuchillo en el centro: si sale seco, el budín está listo.

Dejar enfriar unos minutos, desmoldar y servir. El resultado es un budín húmedo, fragante y perfecto para compartir en una merienda casera.

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