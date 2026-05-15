Aquí te ofrecemos una receta muy recomendable para preparar un clásico: tortas fritas caseras con pocos ingredientes.

Cómo preparar tortas fritas caseras sin aceite y en solo 15 minutos: a disfrutarlas con menos grasa

La experta Paulina Cocina apunta con razón que las tortas fritas son esas compañeras inseparables de la lluvia, las tardes de mate y las charlas eternas. Y además que nos encanta prepararlas, armar el ritual en la cocina y sentarnos a disfrutarlas. Aquí te ofrecemos una receta muy recomendable para preparar un clásico: tortas fritas caseras con pocos ingredientes, sin aceite y listas en 15 minutos.

Las tortas fritas argentinas son un emblema de la cocina sencilla y hogareña. Una masa básica, ingredientes humildes y un proceso que, aunque es simple, tiene sus trucos para lograr que queden crujientes por fuera y esponjosas por dentro. En palabras simples: magia en forma de círculo frito.

Las tortas fritas son esas compañeras inseparables de la lluvia, las tardes de mate y las charlas eternas.

Así podés preparar las tortas fritas caseras con pocos ingredientes

Para preparar las tortas fritas caseras, en primer lugar deberemos seleccionar unos pocos ingredientes:

2 tazas de harina leudante.

1 cucharadita de sal.

1 cucharada de manteca (opcional).

¾ taza de agua tibia.

Cabe resaltar que esta receta apunta a una versión más liviana de tortas fritas, que permite disfrutar de este tradicional bocado sin recurrir a la fritura. Preparadas al horno o en sartén antiadherente, mantienen su textura crocante por fuera y tierna por dentro, pero con una elaboración más simple y menos grasa.

Guía paso a paso para exquisitas tortas fritas caseras, sin aceite

Para elaborar sin aceite y en apenas 15 minutos estas exquisitas tortas fritas caseras, deberemos apuntar la siguiente guía paso a paso:

Incorporar la harina y la sal en un bol y mezclar bien.

Añadir el agua tibia y la manteca si se busca sumar más sabor.

Integrar los ingredientes hasta formar una masa suave y homogénea. Luego amasar durante algunos minutos.

Cubrir la masa y dejarla reposar entre 10 y 15 minutos.

Estirar la masa con un palo de amasar y cortar círculos. Realizar un pequeño agujero en el centro, como en la versión tradicional.

Cocinar en una sartén antiadherente caliente durante unos 3 o 4 minutos por cada lado. También se pueden llevar al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos.

A continuación, ofrecemos algunas sugerencias para potenciar el sabor de las tortas fritas:

Para darles un toque dulce, se puede incorporar una pizca de azúcar a la masa.

Si se cocinan al horno, pincelar la superficie con un poco de leche contribuye a lograr un dorado más intenso.

Una vez listas, es posible espolvorearlas con azúcar por encima.

Son ideales para acompañar con dulce de leche, mermelada o incluso un poco de miel.

vendedores de tortas fritas Las tortas fritas argentinas, emblema de la cocina sencilla y hogareña.

Las diferentes formas de cocinar tortas fritas

Si bien las variantes de las tortas fritas son muchas, podemos mencionar a algunas de las más populares: