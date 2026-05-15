Cómo preparar tortas fritas caseras sin aceite y en solo 15 minutos: a disfrutarlas con menos grasa
Aquí te ofrecemos una receta muy recomendable para preparar un clásico: tortas fritas caseras con pocos ingredientes.
La experta Paulina Cocina apunta con razón que las tortas fritas son esas compañeras inseparables de la lluvia, las tardes de mate y las charlas eternas. Y además que nos encanta prepararlas, armar el ritual en la cocina y sentarnos a disfrutarlas. Aquí te ofrecemos una receta muy recomendable para preparar un clásico: tortas fritas caseras con pocos ingredientes, sin aceite y listas en 15 minutos.
Las tortas fritas argentinas son un emblema de la cocina sencilla y hogareña. Una masa básica, ingredientes humildes y un proceso que, aunque es simple, tiene sus trucos para lograr que queden crujientes por fuera y esponjosas por dentro. En palabras simples: magia en forma de círculo frito.
Así podés preparar las tortas fritas caseras con pocos ingredientes
Para preparar las tortas fritas caseras, en primer lugar deberemos seleccionar unos pocos ingredientes:
- 2 tazas de harina leudante.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharada de manteca (opcional).
- ¾ taza de agua tibia.
Cabe resaltar que esta receta apunta a una versión más liviana de tortas fritas, que permite disfrutar de este tradicional bocado sin recurrir a la fritura. Preparadas al horno o en sartén antiadherente, mantienen su textura crocante por fuera y tierna por dentro, pero con una elaboración más simple y menos grasa.
Guía paso a paso para exquisitas tortas fritas caseras, sin aceite
Para elaborar sin aceite y en apenas 15 minutos estas exquisitas tortas fritas caseras, deberemos apuntar la siguiente guía paso a paso:
- Incorporar la harina y la sal en un bol y mezclar bien.
- Añadir el agua tibia y la manteca si se busca sumar más sabor.
- Integrar los ingredientes hasta formar una masa suave y homogénea. Luego amasar durante algunos minutos.
- Cubrir la masa y dejarla reposar entre 10 y 15 minutos.
- Estirar la masa con un palo de amasar y cortar círculos. Realizar un pequeño agujero en el centro, como en la versión tradicional.
- Cocinar en una sartén antiadherente caliente durante unos 3 o 4 minutos por cada lado. También se pueden llevar al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos.
A continuación, ofrecemos algunas sugerencias para potenciar el sabor de las tortas fritas:
- Para darles un toque dulce, se puede incorporar una pizca de azúcar a la masa.
- Si se cocinan al horno, pincelar la superficie con un poco de leche contribuye a lograr un dorado más intenso.
- Una vez listas, es posible espolvorearlas con azúcar por encima.
- Son ideales para acompañar con dulce de leche, mermelada o incluso un poco de miel.
Las diferentes formas de cocinar tortas fritas
Si bien las variantes de las tortas fritas son muchas, podemos mencionar a algunas de las más populares:
- Receta de torta frita con grasa: la más tradicional de todas. Se utiliza grasa derretida en la masa y para freír, lo que les da ese sabor único y criollo. Estas son las auténticas tortas fritas de campo.
- Tortas fritas con aceite y harina común: más livianas y fáciles para quienes prefieren evitar la grasa. El aceite, además, permite controlar mejor la temperatura al freír, lo que resulta en una textura más uniforme.
- Tortas fritas con harina leudante: no necesitan levadura ni tiempo de reposo prolongado. En un rato, la masa está lista para ir directo a la sartén.
- Tortas fritas dulces: la opción más simple y popular para convertirlas en un manjar dulce. Apenas salen de la sartén, se espolvorean con azúcar común o impalpable. El calor hace que el azúcar se adhiera a la masa, creando una capa de sabor deliciosa. Un toque de canela le queda muy bien a esta variante.
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