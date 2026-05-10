Sopa de calabaza: receta fácil y cremosa para un plato reconfortante
Una sopa simple, nutritiva y llena de sabor. Cómo preparar sopa de calabaza cremosa con pocos ingredientes y un paso a paso fácil.
Cuando llegan los días fríos, pocas cosas resultan tan reconfortantes como un plato hondo de sopa caliente. En ese universo de recetas simples y caseras, la sopa de calabaza ocupa un lugar especial: es económica, nutritiva y muy fácil de preparar.
Con su textura cremosa y su dulzor natural, esta sopa es un clásico de la cocina de otoño/invierno. Además, tiene una gran ventaja: se puede adaptar fácilmente a lo que haya disponible en la cocina. Con una base de verduras y un buen caldo, el resultado es un plato cálido y lleno de sabor que suele gustar tanto a grandes como a chicos.
La receta tradicional combina calabaza con cebolla, zanahoria y ajo, ingredientes que se cocinan lentamente hasta lograr una preparación suave y aromática. A partir de esa base, cada cocinero puede sumar su propio toque: desde una pizca de jengibre o curry hasta un chorrito de crema para darle mayor untuosidad.
Ingredientes para cuatro porciones
- 1 kg de calabaza (tipo anco o cabutia)
- 1 cebolla grande
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 1 litro de caldo de verduras
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Aceite de oliva o manteca
- Crema de leche o leche (opcional)
Paso a paso para preparar la sopa
1. Preparar los vegetales
Pelar la calabaza y cortarla en cubos medianos. Picar la cebolla, la zanahoria y los dientes de ajo.
2. Dorar la base de la sopa
En una olla grande calentar un chorro de aceite de oliva o una cucharada de manteca. Saltear la cebolla, el ajo y la zanahoria hasta que estén tiernos y fragantes. Este paso ayuda a desarrollar más sabor.
3. Incorporar la calabaza
Agregar los cubos de calabaza a la olla y mezclar con el resto de las verduras para que se integren los aromas.
4. Agregar el caldo
Cubrir las verduras con el caldo caliente y cocinar a fuego medio durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la calabaza esté completamente blanda.
5. Procesar la sopa
Retirar del fuego y procesar con licuadora o minipimer hasta lograr una textura lisa y cremosa. Si queda demasiado espesa, se puede sumar un poco más de caldo o leche.
6. Ajustar los condimentos
Condimentar con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Si se desea una textura más untuosa, agregar un chorrito de crema.
7. Servir bien caliente
La sopa se puede acompañar con croutones, semillas tostadas o queso rallado para sumar textura y sabor.
Un plato simple con historia
La sopa de calabaza tiene raíces en la cocina campesina y criolla. Durante generaciones, las familias preparaban grandes ollas con los ingredientes disponibles de la huerta, cocinadas lentamente sobre el fuego. Esa tradición se mantiene hasta hoy: una receta sencilla que forma parte de la memoria afectiva de muchos hogares.
Además de su sabor, la calabaza aporta beneficios nutricionales. Es rica en fibra, vitamina A, potasio y betacarotenos, lo que la convierte en una opción liviana y saludable para incorporar verduras a la alimentación diaria.
Te puede interesar...
Leé más
Provoleta a la parrilla como la del bodegón: los 4 trucos de los expertos
Pizza casera paso a paso: la receta fácil para que la masa salga perfecta
Sándwich de milanesa de berenjena: receta fácil, crujiente y vegetariana
-
TAGS
- sopa
Noticias relacionadas