Sopa de calabaza: receta fácil y cremosa para un plato reconfortante

Una sopa simple, nutritiva y llena de sabor. Cómo preparar sopa de calabaza cremosa con pocos ingredientes y un paso a paso fácil.

La receta para hacer una rica sopa de calabaza

Cuando llegan los días fríos, pocas cosas resultan tan reconfortantes como un plato hondo de sopa caliente. En ese universo de recetas simples y caseras, la sopa de calabaza ocupa un lugar especial: es económica, nutritiva y muy fácil de preparar.

Con su textura cremosa y su dulzor natural, esta sopa es un clásico de la cocina de otoño/invierno . Además, tiene una gran ventaja: se puede adaptar fácilmente a lo que haya disponible en la cocina. Con una base de verduras y un buen caldo, el resultado es un plato cálido y lleno de sabor que suele gustar tanto a grandes como a chicos.

La receta tradicional combina calabaza con cebolla, zanahoria y ajo, i ngredientes que se cocinan lentamente hasta lograr una preparación suave y aromática. A partir de esa base, cada cocinero puede sumar su propio toque: desde una pizca de jengibre o curry hasta un chorrito de crema para darle mayor untuosidad.

calabaza.jpg Calabazas asadas, ideales para la textura y sabor de la sopa.

Ingredientes para cuatro porciones

1 kg de calabaza (tipo anco o cabutia)

1 cebolla grande

1 zanahoria

2 dientes de ajo

1 litro de caldo de verduras

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Aceite de oliva o manteca

Crema de leche o leche (opcional)

Paso a paso para preparar la sopa

1. Preparar los vegetales

Pelar la calabaza y cortarla en cubos medianos. Picar la cebolla, la zanahoria y los dientes de ajo.

2. Dorar la base de la sopa

En una olla grande calentar un chorro de aceite de oliva o una cucharada de manteca. Saltear la cebolla, el ajo y la zanahoria hasta que estén tiernos y fragantes. Este paso ayuda a desarrollar más sabor.

3. Incorporar la calabaza

Agregar los cubos de calabaza a la olla y mezclar con el resto de las verduras para que se integren los aromas.

4. Agregar el caldo

Cubrir las verduras con el caldo caliente y cocinar a fuego medio durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la calabaza esté completamente blanda.

5. Procesar la sopa

Retirar del fuego y procesar con licuadora o minipimer hasta lograr una textura lisa y cremosa. Si queda demasiado espesa, se puede sumar un poco más de caldo o leche.

6. Ajustar los condimentos

Condimentar con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Si se desea una textura más untuosa, agregar un chorrito de crema.

7. Servir bien caliente

La sopa se puede acompañar con croutones, semillas tostadas o queso rallado para sumar textura y sabor.

sopa de calabazaa.webp Si te gusta, podés sumarle un toque de crema de leche.

Un plato simple con historia

La sopa de calabaza tiene raíces en la cocina campesina y criolla. Durante generaciones, las familias preparaban grandes ollas con los ingredientes disponibles de la huerta, cocinadas lentamente sobre el fuego. Esa tradición se mantiene hasta hoy: una receta sencilla que forma parte de la memoria afectiva de muchos hogares.

Además de su sabor, la calabaza aporta beneficios nutricionales. Es rica en fibra, vitamina A, potasio y betacarotenos, lo que la convierte en una opción liviana y saludable para incorporar verduras a la alimentación diaria.