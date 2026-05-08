Paulina Cocina brindó la clave para que las milanesas al horno ya no nos queden secas y salgan más ricas. ¿Cómo aplicar este truco en la cocina ?

El truco definitivo para que las milanesas al horno no queden secas: la clave de Paulina Cocina

Por definición, milanesa se denomina a cualquier rebanada de un ingrediente rebozado y cocido de manera similar. Y si bien normalmente se elabora en base a un filete de carne vacuna, lo cierto es que existen milanesas de pollo, pescado, de soja, de berenjena o de muzzarella, por nombrar a algunas. Pero, ¿cómo lograr que no queden secas cuándo las cocinamos al horno ? La experta Paulina Cocina tiene la respuesta. Aquí te contamos cuál es el truco definitivo .

Es importante destacar que para Paulina Cocina, a la hora de cocinar milanesas al horno, la importancia radica en el manejo preciso de las temperaturas y el tratamiento del empanado. Así, subraya que la clave no reside en ingredientes complejos, sino en el control riguroso de los tiempos de cocción y en la preparación estratégica de la bandeja para colocar las milanesas .

Para Paulina Cocina, la importancia a la hora de cocinar milanesas al horno radica en el manejo preciso de las temperaturas y el tratamiento del empanado.

Este es el truco definitivo para que las milanesas al horno no queden secas

Según la experta Paulina Cocina, para que las milanesas al horno no queden secas debemos considerar los siguientes factores:

Precalentar el horno: debe estar al máximo de su capacidad, con un precalentado que se extienda por lo menos durante 15 minutos.

Ingresar la bandeja para que alcance una temperatura elevada antes de cocinar.

Se debe incorporar un poco de aceite en la base de la fuente caliente justo antes de acomodar las milanesas .

. Añadir un poco de aceite directamente al pan rallado durante el empanado potencia el dorado final.

No abrir el horno durante los primeros 8 a 10 minutos, puesto que manipular las milanesas antes de tiempo puede provocar que el empanado se levante o se despegue.

Otro dato clave: las milanesas al horno deben consumirse inmediatamente después de salir del calor, puesto que al carecer de la grasa de la fritura estas pierden su crocancia natural si se las deja reposar demasiado tiempo.

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Los tips de Paulina Cocina para que las milanesas al horno queden perfectas

Preparación: añadir un chorrito de aceite al pan rallado antes de pasar la carne por él.

Precalentar el horno al máximo y la bandeja en su interior.

Colocar las milanesas en la fuente caliente, añadir un poco de aceite en la base y llevar al horno rápidamente para que no pierda calor.

en la fuente caliente, añadir un poco de aceite en la base y llevar al horno rápidamente para que no pierda calor. Evitar abrir el horno por 10 minutos para proteger la integridad del empanado.

Servir al instante para disfrutar de la textura óptima.

Además, Paulina Cocina consigna que los cortes vacunos para milanesas que se suelen usar son cinco o seis, que varían en precio y características.

La cuadrada y la bola de lomo son los más populares. Un poco más cara que los dos primeros es la nalga, en tanto que uno de los más onerosos pero que nunca falla es el peceto. La nalga se caracteriza por cortes grandes de una sola pieza. En cambio, el peceto, por ejemplo, ofrece cortes más pequeños y redondos y suele ser una carne tierna y sin nervios.

A la hora de elaborar milanesas, conviene saber que si se corta muy fina a la bola de lomo a veces se desarma un poco. La cuadrada, en cambio, da un bife de una sola pieza, pero suele ser una carne mucho más fibrosa. Para ablandar la carne para milanesa, si es que toca una carne muy dura, puede dársele unos golpecitos.