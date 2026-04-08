Clásicas y rendidoras: cómo hacer las milanesas al estilo Doña Petrona

Un clásico que nunca falla: carne tierna, rebozado con sabor y técnica simple para lograr milanesas doradas, crocantes y bien argentinas.

Hay recetas que no pasan de moda. Las milanesas de Doña Petrona son una de esas. No por complejas, sino por todo lo contrario: porque están pensadas desde la lógica de la cocina de todos los días, esa que necesita ser práctica, sabrosa y rendidora.

Acá no hay misterio raro ni ingrediente exótico. Hay técnica, hay sentido común y hay un par de detalles que hacen la diferencia entre una milanesa más y una que realmente vale la pena repetir.

Hablar de Doña Petrona es hablar de la historia de la cocina argentina. Nacida en 1896 en Santiago del Estero, saltó a la fama en los años ‘30 con su programa de radio y luego en la televisión. Su "Libro de cocina" , publicado en 1933, sigue siendo uno de los más vendidos en el país, con más de 100 ediciones.

Con un estilo didáctico y una presencia carismática, Doña Petrona enseñó a cocinar a varias generaciones. Entre sus platos más emblemáticos se encuentran la torta Rogel, el pionono y, por supuesto, sus famosas milanesas, que aún hoy siguen siendo un modelo de referencia para quienes buscan la mejor versión de este clásico.

milanesas papas fritas.webp Las milanesas de Doña Petrona, potentes y sabrosas.

Ingredientes

1 kilo de carne para milanesa (nalga, cuadrada o bola de lomo)

3 huevos

2 dientes de ajo

Perejil fresco picado

Sal y pimienta

Pan rallado

Harina (opcional)

Aceite para freír

Estos son los básicos, los de siempre. La clave no está en sumar cosas, sino en cómo usarlas.

Paso a paso

Primero, la carne. Cortes finos, parejos, sin nervios. Si hace falta, un golpe de martillo para emparejar y ablandar. Este paso, que parece menor, es el que define la textura final.

Después viene el corazón de la receta: el huevo. En un bowl, batir los huevos y sumar el ajo bien picado, el perejil, la sal y la pimienta. No es solo una mezcla: es el sabor que va a meterse en cada fibra de la carne.

Sumergir las milanesas en esa preparación y dejarlas unos minutos. No es apuro esto. Es tiempo para que la carne absorba.

El siguiente paso es el empanado. Podés pasar primero por harina —opcional, pero útil si querés mejor adherencia—, después por el huevo y finalmente por el pan rallado. Aplastar bien para que quede firme, sin partes flojas.

Un tip que nunca falla: si podés, dejalas descansar un rato antes de freír. Eso ayuda a que el rebozado se agarre mejor y no se despegue en la cocción.

milanesas-a-caballo.jpg Día de la milanesa, plato tradicional de la gastronomía popular.

Cocción: el momento clave

Aceite caliente, pero no humeante. Esa es la temperatura justa. Si está frío, la milanesa se empapa; si está demasiado fuerte, se quema por fuera y queda cruda por dentro.

Freír de ambos lados hasta que tomen ese dorado clásico, el que hace ruido cuando lo cortás. Sacarlas y dejarlas escurrir sobre papel.

También hay opción horno, más liviana. En ese caso, el truco es pincelar con aceite antes de llevarlas a temperatura alta y darlas vuelta a mitad de cocción para que queden parejas.

El secreto está en lo simple

Las milanesas de Doña Petrona no buscan reinventar nada. Al contrario: sostienen una forma de cocinar donde lo importante es respetar el producto y entender el proceso.

Carne bien elegida, condimento justo, empanado firme y cocción precisa. Con eso alcanza.

Después, cada uno hace su versión: con limón, con puré, en sándwich o directo de la sartén al plato.

Porque al final, la milanesa no es solo una receta. Es una costumbre.