Las mejores milanesas estilo bodegón: los secretos para lograrlo en casa

Conocé la receta de milanesas estilo bodegón que te permite una preparación más liviana, sin perder el sabor tradicional.

Tan ricas como simples , las milanesas son una alternativa clásica para resolver rápido el almuerzo o la cena . Y para quienes busquen una versión más saludable , existe una opción liviana y baja en calorías que no resigna el sabor ni la textura. Además, se puede hacer en casa en pocos minutos.

Esta receta presenta pequeños cambios, pero que marcan la diferencia. Los más destacados son reemplazar el tradicional pan rallado por avena fina molida y no freírlas , sino hacerlas en el horno utilizando solo aerosol para cocinar, lo que reduce considerablemente el contenido graso. El resultado es una cubierta crocante, dorada y sabrosa , con menos aceite y una textura que mantiene el espíritu de las milanesas de siempre.

Esta preparación puede hacerse tanto con pollo como con carne vacuna . Para el resto de la receta , serán necesarios estos ingredientes :

3 huevos

Ajo

Perejil

Pimienta

Avena fina molida

Milanesa-napolitana-con-papas-fritas Milanesa napolitana con papas fritas, todo un clásico.

La clave está en el adobo. Los huevos, el ajo, el perejil y la pimienta forman una mezcla intensa que aporta humedad y mucho sabor. Luego, la avena fina molida cumple el rol del rebozado y genera una costra dorada muy similar a la del pan rallado tradicional.

Paso a paso, cómo hacer las milanesas tipo bodegón en casa

Preparar la mezcla : romper los tres huevos en un recipiente amplio y batirlos hasta integrar bien las claras y las yemas. Luego agregar el ajo picado muy fino, abundante perejil fresco y pimienta a gusto. La mezcla debe quedar bien aromática. Este paso es fundamental, ya que el huevo funcionará como marinada y aportará gran parte del sabor final.

: romper los tres huevos en un recipiente amplio y batirlos hasta integrar bien las claras y las yemas. Luego agregar el ajo picado muy fino, abundante perejil fresco y pimienta a gusto. La mezcla debe quedar bien aromática. Este paso es fundamental, ya que el huevo funcionará como marinada y aportará gran parte del sabor final. Incorporar la carne o el pollo: colocar la carne vacuna o de pollo dentro del recipiente y asegurarse de que queden completamente cubiertas por el huevo condimentado. Para lograr una preparación más sabrosa, conviene dejar reposar las milanesas durante al menos 20 o 30 minutos. Si hay tiempo, incluso pueden permanecer varias horas en la heladera.

colocar la carne vacuna o de pollo dentro del recipiente y asegurarse de que queden completamente cubiertas por el huevo condimentado. Para lograr una preparación más sabrosa, conviene dejar reposar las milanesas durante al menos 20 o 30 minutos. Si hay tiempo, incluso pueden permanecer varias horas en la heladera. Preparar el rebozado : disponer la avena fina molida en una fuente o plato grande. Luego retirar cada milanesa de la mezcla de huevo y apoyarla sobre la avena. Hay que cubrir ambos lados y presionar suavemente con las manos para que la avena se adhiera bien. Ese detalle ayudará a obtener una superficie más crocante una vez cocida.

: disponer la avena fina molida en una fuente o plato grande. Luego retirar cada milanesa de la mezcla de huevo y apoyarla sobre la avena. Hay que cubrir ambos lados y presionar suavemente con las manos para que la avena se adhiera bien. Ese detalle ayudará a obtener una superficie más crocante una vez cocida. Llevar al horno: preparar una placa para horno con aerosol para cocinar y distribuir las milanesas dejando un pequeño espacio entre sí para que el calor circule correctamente.

preparar una placa para horno con aerosol para cocinar y distribuir las milanesas dejando un pequeño espacio entre sí para que el calor circule correctamente. Cocción y control de tiempo: cocinar en horno fuerte durante aproximadamente 15 minutos de un lado. Después dar vuelta cada milanesa y continuar la cocción entre 10 y 15 minutos más, hasta que estén doradas. En el caso del pollo, es importante verificar que la cocción sea completa en el centro. La carne vacuna, en cambio, puede conservar algo más de jugosidad.

milanesa con pure Milanesas con puré, delicia absoluta.

Puré de papas saludable, un acompañante ideal

Para redondear un plato saludable, se pueden acompañar las milanesas con un puré de papas reformulado. Si bien la receta tradicional lleva manteca y crema, existe una alternativa más ligera que mantiene la suavidad y el sabor característicos. Para prepararlo, se requiere:

Papas hervidas

Media taza de leche descremada

Nuez moscada

Su preparación es muy simple y consta de pocos pasos: