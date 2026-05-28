Las mejores milanesas estilo bodegón: los secretos para lograrlo en casa
Conocé la receta de milanesas estilo bodegón que te permite una preparación más liviana, sin perder el sabor tradicional.
Tan ricas como simples, las milanesas son una alternativa clásica para resolver rápido el almuerzo o la cena. Y para quienes busquen una versión más saludable, existe una opción liviana y baja en calorías que no resigna el sabor ni la textura. Además, se puede hacer en casa en pocos minutos.
Esta receta presenta pequeños cambios, pero que marcan la diferencia. Los más destacados son reemplazar el tradicional pan rallado por avena fina molida y no freírlas, sino hacerlas en el horno utilizando solo aerosol para cocinar, lo que reduce considerablemente el contenido graso. El resultado es una cubierta crocante, dorada y sabrosa, con menos aceite y una textura que mantiene el espíritu de las milanesas de siempre.
Qué se necesita para esta receta de milanesas: los ingredientes
Esta preparación puede hacerse tanto con pollo como con carne vacuna. Para el resto de la receta, serán necesarios estos ingredientes:
- 3 huevos
- Ajo
- Perejil
- Pimienta
- Avena fina molida
La clave está en el adobo. Los huevos, el ajo, el perejil y la pimienta forman una mezcla intensa que aporta humedad y mucho sabor. Luego, la avena fina molida cumple el rol del rebozado y genera una costra dorada muy similar a la del pan rallado tradicional.
Paso a paso, cómo hacer las milanesas tipo bodegón en casa
- Preparar la mezcla: romper los tres huevos en un recipiente amplio y batirlos hasta integrar bien las claras y las yemas. Luego agregar el ajo picado muy fino, abundante perejil fresco y pimienta a gusto. La mezcla debe quedar bien aromática. Este paso es fundamental, ya que el huevo funcionará como marinada y aportará gran parte del sabor final.
- Incorporar la carne o el pollo: colocar la carne vacuna o de pollo dentro del recipiente y asegurarse de que queden completamente cubiertas por el huevo condimentado. Para lograr una preparación más sabrosa, conviene dejar reposar las milanesas durante al menos 20 o 30 minutos. Si hay tiempo, incluso pueden permanecer varias horas en la heladera.
- Preparar el rebozado: disponer la avena fina molida en una fuente o plato grande. Luego retirar cada milanesa de la mezcla de huevo y apoyarla sobre la avena. Hay que cubrir ambos lados y presionar suavemente con las manos para que la avena se adhiera bien. Ese detalle ayudará a obtener una superficie más crocante una vez cocida.
- Llevar al horno: preparar una placa para horno con aerosol para cocinar y distribuir las milanesas dejando un pequeño espacio entre sí para que el calor circule correctamente.
- Cocción y control de tiempo: cocinar en horno fuerte durante aproximadamente 15 minutos de un lado. Después dar vuelta cada milanesa y continuar la cocción entre 10 y 15 minutos más, hasta que estén doradas. En el caso del pollo, es importante verificar que la cocción sea completa en el centro. La carne vacuna, en cambio, puede conservar algo más de jugosidad.
Puré de papas saludable, un acompañante ideal
Para redondear un plato saludable, se pueden acompañar las milanesas con un puré de papas reformulado. Si bien la receta tradicional lleva manteca y crema, existe una alternativa más ligera que mantiene la suavidad y el sabor característicos. Para prepararlo, se requiere:
- Papas hervidas
- Media taza de leche descremada
- Nuez moscada
Su preparación es muy simple y consta de pocos pasos:
- Hervir las papas: pelar las papas y cortarlas en trozos medianos para acelerar la cocción. Colocarlas en una olla con agua y cocinar hasta que estén completamente tiernas. Para comprobar el punto exacto, basta con pincharlas con un tenedor: deben desarmarse fácilmente.
- Pisar las papas: una vez cocidas, retirar el agua y comenzar a pisarlas mientras todavía están calientes. Esto ayuda a lograr una textura más cremosa y homogénea. Se puede utilizar un pisapapas tradicional o un tenedor si se prefiere una consistencia más rústica.
- Incorporar la leche descremada: agregar lentamente la media taza de leche descremada mientras se continúa mezclando. La idea es integrar el líquido de manera gradual para controlar la textura final. El puré debe quedar suave, pero no líquido.
- Sumar la nuez moscada: añadir una pizca de nuez moscada rallada y mezclar bien. Este ingrediente aporta un aroma clásico que combina perfectamente con las papas y realza el sabor del plato completo.
- Servir bien caliente: el puré puede servirse apenas terminado, junto a las milanesas recién salidas del horno. La combinación del exterior crocante con la suavidad del puré genera un contraste ideal.
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