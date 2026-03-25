Milanesas de gírgolas: una alternativa simple para salir de lo de siempre

Crocantes, sabrosas y distintas, estas milanesas de gírgolas son fáciles de hacer y una gran opción para sumar vegetales con mucho sabor.

Hay recetas que aparecen para romper la rutina. Para correr un poco el eje sin complicarse y seguir comiendo rico. Las milanesas de gírgolas van por ese camino: conocidas, pero diferentes.

Porque mantienen todo lo que funciona de una milanesa —crocancia, textura, ese ida y vuelta con el pan— pero cambian el protagonista. Y ahí es donde pasa algo interesante.

Las gírgolas tienen carácter, absorben bien los sabores y responden perfecto a la fritura. El resultado es un bocado liviano, sabroso y con identidad propia, comprobalo en esta receta .

Ingredientes milanesas de gírgolas

300 g de gírgolas

3 huevos

Pan rallado

Ralladura de limón

1 diente de ajo

Perejil

Aceite para freír

5 tomates secos

Mayonesa

Pan

Hojas verdes

Paso a paso

En un recipiente, colocar el pan rallado y sumar la ralladura para darle un plus de aroma.

Por otro lado, picar el ajo y el perejil bien chico, mezclarlos con los huevos y condimentar con sal y pimienta.

Pasar las gírgolas por la mezcla de huevo y luego empanarlas. Reservar.

Hidratar los tomates secos en agua caliente hasta que estén blandos. Después procesarlos con un poco de ajo, perejil y aceite de oliva hasta obtener una salsa.

Calentar aceite en una sartén y freír las milanesas. Cuando estén doradas de un lado, darlas vuelta. Retirar y llevar a papel absorbente.

Armar el sándwich: pan, mayonesa, hojas verdes, la milanesa y la salsa. Cerrar y servir.

milanesa de girgola

Para que salgan mejor

La clave está en no sobrecargar las gírgolas. Son delicadas, así que el empanado tiene que acompañar sin tapar.

También podés jugar con el pan rallado: sumar panko o copos triturados para darle más textura.

Un ingrediente que vale la pena sumar

Las gírgolas generan curiosidad. Están ahí, en la verdulería o el mercado, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Y eso hace que queden afuera de la cocina cotidiana.

Sin embargo, son versátiles, sabrosas y fáciles de trabajar. En formato milanesa, entran directo en el repertorio clásico, pero con una vuelta distinta.

Y ahí aparece lo interesante: cocinar algo conocido, pero con otro lenguaje.