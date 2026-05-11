Índice de Ciudades: Neuquén lidera el ranking económico, ¿cómo quedó en calidad de vida?

Una consultora evaluó el dinamismo económico y bienestar cotidiano de 43 ciudades argentinas, en base a variables como el alquiler e informalidad urbana.

Neuquén obtuvo el puntaje más alto del país en perfil económico dentro del Índice de Ciudades Argentinas , el primer relevamiento que mide y compara el desempeño urbano de las principales ciudades del país. Sin embargo, en el ranking general quedó en el puesto 12 entre 43 ciudades evaluadas, con 57 puntos sobre 100.

El índice fue presentado esta semana por la consultora Enclave y analiza 17 indicadores agrupados en tres dimensiones: desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano. Sus resultados fueron analizados en el streaming de LM Neuquén en Vivo por Fabio Quetglas , socio fundador de Enclave y exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical.

"Neuquén ganó holgadamente, por varios cuerpos" en el subrubro de desenvolvimiento económico, señaló Quetglas y explicó que la ciudad capital acumuló 31 puntos en perfil económico , seguida por Rosario con 27, Rafaela con 25, Santa Fe con 24 y Mendoza con 22.

¿Qué mide el indicador económico?

En ese rubro, el índice considera existencia de suelo industrial, facilidad para habilitar actividades económicas, cantidad de empresas formales cada 1.000 habitantes, natalidad empresarial y la relación entre empleo público y privado. Neuquén lidera además en empresarialidad —el indicador de mayor peso del blend, con un 15%— y en disponibilidad de proyectos RIGI a menos de 200 kilómetros.

La explicación del liderazgo económico tiene una contracara directa en el costo de vida. "En Neuquén es el más alto del país, más alto que Buenos Aires, más alto que todas", afirmó Quetglas. "Lo medimos por precio del alquiler por metro cuadrado en un área de referencia", detalló.

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El Índice de Ciudades y la brecha neuquina

"Hay un subsector ganando mucho que te arrastra los precios hacia arriba, y después tenés a los servidores públicos —policías, docentes, personal sanitario— con una fiscalidad heredada del período pre-boom", amplió el exdiputado sobre la realidad económica de la provincia.

El resultado es una ciudad donde los salarios del sector hidrocarburífero empujan los precios hacia arriba, pero amplios sectores de la población quedan expuestos a un mercado inmobiliario que el sector público no logra equilibrar.

La informalidad urbana es otro factor que impacta negativamente. El índice la mide como porcentaje de población que vive en barrios populares según el ReNaBaP. Quetglas mencionó que aproximadamente el 20% de la población neuquina podría estar en situación de informalidad, aunque precisó que el valor del índice estará en medir su evolución: "¿Se está cerrando esa brecha o se está abriendo?".

Sobre esto último Quetglas aclaró que la región y este indicador en particular se ve fuertemente presionada por la migración interna y las dificultades para contener las decenas de familia que llegan a diario a buscar una oportunidad de vida.

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Otros datos

Por contraste, las ciudades mejor posicionadas en cohesión social —dimensión que incluye acceso al agua potable e informalidad urbana— son en su mayoría del sur del país. Ushuaia y Río Gallegos lideran ese subrubro, aunque pagan el costo de la distancia en conectividad y costo de vida.

Bahía Blanca, con 68 puntos, encabezó el ranking general. Es la única ciudad del top 5 que no es capital de provincia y obtuvo el puntaje máximo en seguridad y cohesión social. Las diez primeras ciudades pertenecen sin excepción al cinturón central del país.

Quetglas también proyectó el futuro de Neuquén en el contexto del desarrollo de Vaca Muerta: "Neuquén va a ser la segunda ciudad del país en el 2045-2050. Hay una transformación territorial de una dimensión descomunal." Y alertó sobre la necesidad de que los gobiernos subnacionales acompañen ese proceso: "Tengo algunas reservas sobre si los gobiernos locales están a la altura de la transformación que se está viviendo."

El índice tiene actualización semestral. La próxima edición está prevista para noviembre e incorporará más ciudades, con la intención de distinguir entre ciudades metropolitanas y no metropolitanas —una variable que, según Quetglas, afecta significativamente los resultados de localidades dentro de áreas conurbanas.