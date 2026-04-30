Cómo hacer una buena tortilla de papas: la mejor receta de este clásico
Uno de los clásicos imperdibles de la cocina española: la receta ideal para preparar una riquísima tortilla de papas.
Por lo general, toda tortilla que se precie de tal se prepara con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. Sin dudas que la tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española. Y aquí te ofrecemos una receta imperdible.
La clave para preparar una buena tortilla de papas
Para elaborar este exquisita tortilla de papas, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- ½ kg de papas.
- 1 cebolla.
- ½ ají rojo.
- 1 diente de ajo.
- Aceite de oliva c/n.
- 4 huevos.
- 3 cucharadas de queso rallado.
- Perejil picado c/n.
- Sal.
- Pimienta.
La guía paso a paso para preparar una riquísima tortilla de papas
Esta guía paso a paso para preparar una riquísima tortilla de papas se compone principalmente de cinco pasos clave:
Preparar las papas:
- Pelar y cortar las papas en rodajas finas o en cubos pequeños.
- Si usamos cebolla, cortarla en juliana.
Cocinar las papas y la cebolla:
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y a continuación freír las papas a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas.
- Incorporar la cebolla y cocinar hasta que esté transparente.
- Retirar del fuego y escurrir el exceso de aceite.
Batir los huevos y mezclar:
- En un bol grande, batir los huevos con sal y pimienta.
- Añadir las papas y mezclar bien hasta que se integren.
Cocinar la tortilla:
- En la misma sartén, calentar un poco de aceite y verter la mezcla.
- Cocinar a fuego medio hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada.
- Con la ayuda de un plato o tapa, dar vuelta la tortilla y cocinar del otro lado por unos minutos más.
Servir y disfrutar:
- Dejar reposar unos minutos y servir caliente o a temperatura ambiente.
En nuestro país, denominamos comúnmente tortilla española a la tortilla con cebolla y chorizo colorado, aunque cabe destacar que la tortilla española original es la que lleva cebolla, huevo y papas. Gracias a la receta descripta más arriba, podremos preparar la tortilla de papas de la forma más adecuada para nosotros y con aquellos ingredientes que más nos gustan. Así, por ejemplo, en la preparación de la tortilla de papas podemos agregar cebolla de verdeo, panceta o incluso arvejas.
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