El Comedor La Mañana tortilla de papas Cómo hacer una buena tortilla de papas: la mejor receta de este clásico

Cómo hacer una buena tortilla de papas: la mejor receta de este clásico

Por lo general, toda tortilla que se precie de tal se prepara con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. Sin dudas que la tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española. Y aquí te ofrecemos una receta imperdible.

tortilla de papas 01 La tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española. La clave para preparar una buena tortilla de papas Para elaborar este exquisita tortilla de papas, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

½ kg de papas.

1 cebolla.

½ ají rojo.

1 diente de ajo.

Aceite de oliva c/n.

4 huevos.

3 cucharadas de queso rallado.

Perejil picado c/n.

Sal.

Pimienta. La guía paso a paso para preparar una riquísima tortilla de papas Esta guía paso a paso para preparar una riquísima tortilla de papas se compone principalmente de cinco pasos clave: