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Cómo hacer una buena tortilla de papas: la mejor receta de este clásico

Uno de los clásicos imperdibles de la cocina española: la receta ideal para preparar una riquísima tortilla de papas.

Cómo hacer una buena tortilla de papas: la mejor receta de este clásico

Cómo hacer una buena tortilla de papas: la mejor receta de este clásico

Por lo general, toda tortilla que se precie de tal se prepara con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. Sin dudas que la tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española. Y aquí te ofrecemos una receta imperdible.

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La tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española.

La tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española.

La clave para preparar una buena tortilla de papas

Para elaborar este exquisita tortilla de papas, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

  • ½ kg de papas.
  • 1 cebolla.
  • ½ ají rojo.
  • 1 diente de ajo.
  • Aceite de oliva c/n.
  • 4 huevos.
  • 3 cucharadas de queso rallado.
  • Perejil picado c/n.
  • Sal.
  • Pimienta.

La guía paso a paso para preparar una riquísima tortilla de papas

Esta guía paso a paso para preparar una riquísima tortilla de papas se compone principalmente de cinco pasos clave:

Preparar las papas:

  • Pelar y cortar las papas en rodajas finas o en cubos pequeños.
  • Si usamos cebolla, cortarla en juliana.

Cocinar las papas y la cebolla:

  • En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y a continuación freír las papas a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas.
  • Incorporar la cebolla y cocinar hasta que esté transparente.
  • Retirar del fuego y escurrir el exceso de aceite.

Batir los huevos y mezclar:

  • En un bol grande, batir los huevos con sal y pimienta.
  • Añadir las papas y mezclar bien hasta que se integren.

Cocinar la tortilla:

  • En la misma sartén, calentar un poco de aceite y verter la mezcla.
  • Cocinar a fuego medio hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada.
  • Con la ayuda de un plato o tapa, dar vuelta la tortilla y cocinar del otro lado por unos minutos más.

Servir y disfrutar:

  • Dejar reposar unos minutos y servir caliente o a temperatura ambiente.
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En la Argentina llamamos tortilla española a la tortilla con cebolla y chorizo colorado.

En la Argentina llamamos tortilla española a la tortilla con cebolla y chorizo colorado.

En nuestro país, denominamos comúnmente tortilla española a la tortilla con cebolla y chorizo colorado, aunque cabe destacar que la tortilla española original es la que lleva cebolla, huevo y papas. Gracias a la receta descripta más arriba, podremos preparar la tortilla de papas de la forma más adecuada para nosotros y con aquellos ingredientes que más nos gustan. Así, por ejemplo, en la preparación de la tortilla de papas podemos agregar cebolla de verdeo, panceta o incluso arvejas.

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