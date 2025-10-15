ANMAT pidió retirar de las góndolas una marca de aceite de oliva: qué detectaron

Las pruebas del organismo revelaron que el producto no estaba compuestos por aceite de oliva. Lo prohibieron en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) decidió suspender la producción y comercialización de una conocida marca de aceite de oliva , al constatar que el producto no cumple con la reglamentación vigente .

La medida fue comunicada a través del portal oficial del organismo. Allí se explicó que el producto carece de registro sanitario y de un etiquetado conforme a la normativa . Según la investigación, el envase presentaba información engañosa sobre su composición y procedencia.

El análisis realizado por el área técnica de ANMAT reveló que, en lugar de tratarse de un aceite de oliva puro, la muestra estaba compuesta principalmente por aceite de soja . Esto implica una infracción directa al artículo 525 del Código Alimentario Argentino , que regula las características químicas y de pureza exigidas para este tipo de alimentos.

Qué marca fue suspendida y por qué

El organismo precisó que el aceite en cuestión era producido por la firma Desarrollo de Alimentos Naturales S.R.L., y que la decisión de suspender su venta se tomó tras una investigación en planta y consultas con la empresa.

La medida incluye la prohibición de venta tanto en comercios físicos como en tiendas online, con el objetivo de evitar riesgos para la salud pública y frenar la distribución de productos ilegales.

“Se procedió a la suspensión por no cumplir con las especificaciones de calidad requeridas y por presentar irregularidades en su etiquetado”, indicó ANMAT en su comunicado. Y aclaró que no se emitieron alertas masivas, pero que se informó a las dependencias provinciales para garantizar el cumplimiento de la medida.

Además, el organismo recomendó a los consumidores no adquirir ni consumir unidades con el rotulado irregular, y pidió que quienes detecten productos con esas características envíen fotos y detalles al correo oficial [email protected], a fin de colaborar con las investigaciones.

Cómo reconocer los productos falsos

En su resolución, ANMAT incluyó un anexo técnico donde detalla las diferencias entre el producto original y las versiones falsificadas. Las irregularidades detectadas no se limitan al registro: también existen variaciones en el texto del rótulo, en el color del envase y en la tipografía utilizada.

El organismo recordó que el aceite de oliva legítimo debe indicar número de registro, origen del producto y fecha de elaboración en formato visible y verificable. Además, no debe presentar términos confusos ni mezclas de aceites vegetales en su composición.

La investigación reveló que el contenido analizado mostraba una acidez libre y un perfil de ácidos grasos incompatibles con el aceite de oliva virgen extra, lo que llevó a determinar su adulteración.

ANMAT subrayó que la medida busca proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales o mal rotulados y garantizar la transparencia del mercado alimentario.

Un nuevo caso de adulteración en alimentos

La decisión se suma a una serie de controles recientes del organismo sobre productos falsificados o irregulares. En las últimas semanas, se dispusieron retiros de mieles y medicamentos ilegales, así como la suspensión de un laboratorio farmacéutico por incumplimientos graves.

Desde ANMAT insistieron en que los consumidores deben verificar siempre la autenticidad del rotulado y realizar las denuncias correspondientes si detectan irregularidades. “Ante cualquier duda, recomendamos comunicarse con ANMAT Responde o escribir al correo oficial con la información del producto”, señalaron.