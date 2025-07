ANMAT prohibió un azúcar y tres aceites de oliva: ¿Qué marcas no hay que comprar?

El primer caso se publicó en la Disposición 5093/2025. El aceite de oliva de Los Ayllos fue denunciado por un particular que advirtió inconsistencias en su rótulo. Tras esto, las autoridades competentes encontraron que la razón social “Los Ayllos” no existe formalmente y que la planta declarada no estaba en funcionamiento.

En tanto, el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) figuran registrados a nombre de otros elaboradores, y por consiguiente se determinó que el producto estaba “falsamente rotulado” y su “trazabilidad es nula”. No puede comercializarse en tiendas ni online.

aceite de oliva

Una situación similar ocurrió con Olivares del Rey, prohibido a través de la Disposición 5095/2025. La ANMAT comprobó que el número de RNE impreso en el envase no existe, mientras que el RNPA pertenece a otro alimento. Además, la supuesta planta fraccionadora en Cruz del Eje, Córdoba, no estaba habilitada ni coincidía con los datos declarados.

Por qué prohibición la venta de una marca de azúcar

Por su parte, la marca mendocina Valle de Tunuyán fue denunciada por la firma Almazara S.A., que alertó sobre el uso no autorizado de su número de RNE. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) verificó que el RNPA declarado tampoco existía.

Finalmente, el azúcar Dulzura fue prohibido por la disposición 5094/2025 luego de que un consumidor denunciara irregularidades en el envase. La ANMAT concluyó que el producto estaba falsamente rotulado y ordenó la prohibición de su elaboración, fraccionamiento y comercialización.

Azúcar

El producto se vendía como "azúcar común tipo A", pero presentaba múltiples irregularidades en el envase y datos falsos en su identificación. La disposición 5094/2025 estableció su prohibición.

La ANMAT reiteró la importancia de verificar los registros sanitarios oficiales (RNE y Rnpa) y llamó a la población a evitar el consumo de los productos involucrados. Además, recordó que cualquier irregularidad debe ser denunciada por los canales oficiales para facilitar el control de alimentos.

ANMAT prohibió una reconocida marca de pasta de dientes

El organismo informó la prohibición del uso, distribución y comercialización de una pasta de dientes muy popular, a través de la Disposición 5126/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Según se indica, esta disposición se adoptó tras haber recibido reportes de eventos adversos por parte de personas usuarias del país, además de antecedentes que surgieron de las autoridades sanitarias brasileñas.

"Al día de la fecha arriban a 19 (diecinueve) casos recabados por la empresa Colgate Palmolive Argentina SA (hasta el 7 de julio de 2025) y dos casos recibidos por Cosmetovigilancia de la ANMAT (hasta 15 de julio de 2025)", se detalla en el documento.

El organismo prohibió esta semana el uso, distribución y comercialización de la crema dental anticaries con flúor Colgate Total Clean Mint y ordenó su retiro del mercado.

pasta dental colgate

Hasta el momento, se reportaron 21 casos en Argentina de efectos provocados por este producto (19 recabados por la compañía y 2 por la Anmat). Asimismo, en Brasil, desde donde se importa el producto, los casos ascienden a más de 11.440 desde su lanzamiento en julio de 2024.