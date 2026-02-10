Alerta de la ANMAT: exigen retirar una marca de lavandina y artículos de limpieza

El organismo prohibió una serie de artículos de limpieza. Qué fue lo que detectaron.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ( ANMAT ) dispuso una serie de prohibiciones que alcanzan a productos de uso cotidiano vinculados a la limpieza del hogar, el mantenimiento de vehículos y el cuidado personal. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, apuntan a mercaderías que carecen de registro sanitario o presentan irregularidades en su rotulado.

Las decisiones quedaron formalizadas mediante distintas disposiciones y forman parte de un esquema de control que busca frenar la circulación de productos considerados ilegítimos. En todos los casos, el organismo remarcó la necesidad de proteger a los usuarios frente a artículos cuya composición, origen y eficacia no pueden ser verificados .

La Disposición 341/2026 ordenó la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto rotulado como “Agua Lavandina Común. Val Chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l”.

La medida se aplicó luego de constatar que el envase no incluía el número de registro correspondiente ante la ANMAT.

lavandina La ANMAT ordenó prohibir la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todas las presentaciones. Foto: ilustrativa.

Las actuaciones se iniciaron a partir de una verificación realizada por el área técnica encargada del control de productos domisanitarios. Si bien la empresa elaboradora contaba con habilitación nacional para el rubro, el producto específico no figuraba inscripto ante la autoridad sanitaria.

Durante el procedimiento administrativo, los representantes de la firma reconocieron la mercadería como propia y admitieron que el producto carecía de registro oficial. A raíz de esa situación, el organismo dispuso iniciar un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico, además de retirar el producto del circuito comercial.

Productos para automóviles bajo la lupa

A través de la Disposición 360/2026, la autoridad sanitaria extendió la prohibición a una serie de productos domisanitarios destinados a la limpieza y el acabado de superficies de automóviles y motocicletas. La medida alcanza a las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, con excepción de un producto específico de la marca Fenix que sí contaba con registro válido.

El expediente se originó tras denuncias que alertaron sobre la comercialización de estos artículos sin la inscripción correspondiente. Según el organismo, las marcas se promocionaban y vendían a través de páginas web, redes sociales y plataformas digitales, pese a no figurar correctamente registradas.

En el marco de la investigación, algunas firmas respondieron las notificaciones y reconocieron que no contaban con inscripción vigente en determinadas jurisdicciones. Otras empresas no contestaron los requerimientos formales o presentaron domicilios imposibles de verificar, lo que reforzó la decisión de suspender la venta hasta regularizar la situación sanitaria.

Las consultas realizadas a autoridades provinciales confirmaron que varios de los productos no figuraban inscriptos en sus bases de datos, un elemento clave para avanzar con la prohibición a nivel nacional.

Cosméticos sin aval sanitario y retiro del mercado

La Disposición 361/2026 completó el paquete de medidas con la prohibición de todos los productos de la marca “LG - LA GEFA COSMETICA VIP”, en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos. La decisión incluyó shampoos, serums, máscaras capilares, tónicos de crecimiento, productos para alisado y tratamientos sin formol.

El organismo detectó la oferta de estos cosméticos en canales electrónicos, todos sin datos de inscripción sanitaria en el rotulado. Al revisar la base oficial de productos cosméticos inscriptos, no se encontraron registros que coincidieran con la información declarada en los envases.

Ante esa falta de respaldo documental, la autoridad sanitaria concluyó que se trataba de productos ilegítimos, cuyo establecimiento elaborador no podía identificarse con certeza. En consecuencia, resultaba imposible evaluar su seguridad, su formulación y el cumplimiento de la normativa vigente.