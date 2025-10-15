Prohibieron una golosina muy popular en todos los kioscos: la advertencia de la ANMAT

La medida alcanza en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. Además, prohibieron productos keto.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles la venta en todo el país de una reconocida golosina y de una serie de productos identificados como “keto”. Según lo publicado en las disposiciones 7558/2025 y 7566/2025 del Boletín Oficial.
Los artículos fueron prohibidos por el organismo al ser considerados falsificados y potencialmente perjudiciales para la salud, ya que no se pudo verificar su origen ni las condiciones bajo las cuales fueron elaborados.
Productos keto prohibidos
El ente de control de alimentos prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de los productos 'Pan premium keto y vegano', hecho con harina de almendras con mix de semillas, marca Mami Keto - alimento saludable; 'Yogur griego natural', marca Mami Keto; 'Pepas keto', marca Mami Keto'; 'Budín keto', marca Mami Keto; 'Alfajor keto', marca Mami Keto; 'Cookies keto', marca Mami Keto; 'Crackers keto', marca Mami Keto".
La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento de estos productos.
De acuerdo con la ANMAT se trata de productos que no presentan en su rótulo registros sanitarios ni información que determine su origen. "Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", advirtieron.
Y advirtió que por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto tienen que se ser considerados "productos apócrifos" potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.
La golosina prohibida
En tanto, la Disposicion 7566/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea el producto rotulado como: 'Copito de Nieve, Heladitos Secos', R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187".
La medida alcanza en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. De acuerdo con la ANMAT se trata de un producto que “carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto".
Asimismo, indicaron que está "falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto apócrifo" y por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.
ANMAT pidió retirar del mercado dos marcas de aceites de oliva
ANMAT comprobó irregularidades en el rotulado y en los registros sanitarios del aceite de oliva extra virgen Campos de Arauco - Oliva, por lo que ordenó a través de Boletín Oficial, su inmediata prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización.
Advirtieron que el aceite de oliva cuestionado no cumple con los requerimientos establecidos por la Ley 18284 y el Código Alimentario Argentino, carece de registros sanitarios válidos y presenta información falsa en su empaque, por lo que se considera un producto ilegal.
Recientemente el organismo también prohibió Aceite de Oliva Virgen Extra marca Arauco - Artesanal de la Rioja, prensado en frío, y lo sacó de circulación luego de detectar que el producto poseía registros sanitarios inexistentes y carecía de autorización oficial.
