Pan nube en sartén : una receta fácil y rápida para un desayuno saludable sin horno ni harina, ideal para cualquier momento.

Pan nube en sartén, fácil y rápido: cómo hacer esta receta sin horno ni harina

Para quienes buscan una opción simple y saludable para el desayuno o la merienda , el pan de nube se presenta como una alternativa salvadora. Conocido también como cloud bread , se destaca por su textura muy ligera y aireada , con un sabor suave que admite combinaciones saladas o dulces. Al no necesitar horno, esta receta se puede hacer en cualquier cocina.

Al prescindir de la harina y del horno, la preparación recurre al batido y al equilibrio entre ingredientes para incorporar aire y obtener volumen. La cocción en sartén aporta una corteza ligera mientras preserva la miga esponjosa, ideal para un desayuno rápido, para acompañar ensaladas o como base alternativa para sándwiches sin gluten.

Una de sus características de esta preparación es que requiere muy pocos ingredientes , además de económicos. Estos productos son:

Dos huevos.

Dos cucharadas de queso crema.

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

Una pizca de sal.

pan nubee.jpg El pan de nube tiene una textura muy ligera y esponjosa, lo que le da su nombre.

La estructura la proporcionan las proteínas de los huevos y la incorporación de aire en las claras. El polvo leudante aporta un empuje adicional, mientras que el queso crema añade grasa y humedad que sustituyen la función de la harina, resultando en una miga suave y compacta pero ligera.

Paso a paso, cómo hacer en casa el pan de nube en sartén

Además de requerir solo un puñado de elementos, su proceso de preparación es sencillo y requiere de estos pasos:

Separar las claras de las yemas: romper los huevos y separar cuidadosamente las claras de las yemas, depositando las claras en un bowl grande y las yemas en otro recipiente aparte. Las claras batidas serán la base del volumen, por lo que deben estar libres de restos de yema.

romper los huevos y separar cuidadosamente las claras de las yemas, depositando las claras en un bowl grande y las yemas en otro recipiente aparte. Las claras batidas serán la base del volumen, por lo que deben estar libres de restos de yema. Batir las claras a punto de nieve: con el batidor de mano o eléctrico, batir las claras junto con una pizca de sal hasta que alcancen picos firmes y brillantes. Este paso es clave: el aire incorporado en las claras es lo que dará la textura ligera. Cuando se levante el batidor, las claras deben formar picos que mantengan su forma.

con el batidor de mano o eléctrico, batir las claras junto con una pizca de sal hasta que alcancen picos firmes y brillantes. Este paso es clave: el aire incorporado en las claras es lo que dará la textura ligera. Cuando se levante el batidor, las claras deben formar picos que mantengan su forma. Mezclar las yemas con el queso crema y el polvo leudante: en el bowl con las yemas, incorporar el queso crema y la media cucharadita de polvo de hornear. Batir hasta obtener una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos. El queso crema aporta humedad y estructura, mientras que el polvo leudante contribuye a un leve aumento de volumen complementando a las claras.

en el bowl con las yemas, incorporar el queso crema y la media cucharadita de polvo de hornear. Batir hasta obtener una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos. El queso crema aporta humedad y estructura, mientras que el polvo leudante contribuye a un leve aumento de volumen complementando a las claras. Incorporar las yemas a las claras en forma envolvente: tomar una porción de las claras batidas y mezclarla primero con las yemas para aligerar la preparación. Luego, incorporar el resto de las claras con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, cuidando de no desinflar la mezcla. El objetivo es conservar la mayor cantidad de aire posible para mantener la esponjosidad.

tomar una porción de las claras batidas y mezclarla primero con las yemas para aligerar la preparación. Luego, incorporar el resto de las claras con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, cuidando de no desinflar la mezcla. El objetivo es conservar la mayor cantidad de aire posible para mantener la esponjosidad. Precalentar la sartén y controlar la temperatura: a fuego medio-bajo, dejar que la sartén alcance una temperatura suave. Se puede verificar con una gota de agua: debe chisporrotear ligeramente y evaporarse. Si la sartén está demasiado caliente, la base del pan se dorará o quemará antes de que el interior esté cocido. Si está demasiado fría, no se formará una corteza ligera.

pan-nube-microondas-la-receta-sencilla-rapida-y-economica-prepararlo-casa.webp Esta preparación es una opción estupenda para tener un pan casero rápido y fácil de hacer.