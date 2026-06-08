Tortilla de verduras de otoño: receta vegetariana que se hace en 30 minutos

Con zapallitos, cebolla caramelizada y queso. Una receta de tortilla española con identidad que convence a cualquiera.

Hay noches en que no querés pensar. El frío afuera, la semana encima, y lo único que pedís es algo rico, rápido y que no ensucie demasiado. La receta de tortilla es exactamente eso.

Esta versión se aleja un poco de la española clásica de papa y huevo y le suma verduras de otoño: zapallitos, cebolla bien caramelizada y un toque de queso que la hace irresistible. El resultado es una tortilla con más carácter, más color y más sabor.

Perfecta para cenar entre semana, para llevar de vianda o para servir en rodajas como entrada en una reunión. Versátil de verdad.

Ingredientes (para 4 personas)

6 huevos

2 papas medianas

2 zapallitos medianos

1 cebolla grande

1 morrón rojo

100 g de queso cremoso o queso de barra

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y pimentón dulce

Perejil fresco para decorar

receta-tortilla-verduras-1200x900 Una receta para tener en cuenta. Tortilla de verduras

La receta, paso a paso

Pelá y cortá las papas en rodajas finas, de unos 3 mm. Cortá los zapallitos en rodajas también y el morrón en tiras.





En una sartén antiadherente de 24-26 cm, calentá el aceite a fuego medio y cocinás las papas durante 10 minutos, dando vuelta cada tanto. Tienen que quedar tiernas pero no doradas. Retirá y reservá.





En la misma sartén, caramelizá la cebolla en juliana a fuego bajo durante 12-15 minutos, hasta que esté bien dorada y dulce. Agregá el morrón los últimos 5 minutos. Reservá junto a las papas.





Salteá los zapallitos 3-4 minutos a fuego fuerte hasta que estén apenas dorados.





Batí los huevos con sal, pimienta y pimentón. Incorporá todas las verduras y el queso en cubos chicos. Mezclá bien.





En la sartén con un chorrito de aceite caliente, volcá la mezcla. Cocinás a fuego bajo, tapado, durante 8-10 minutos hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas tembloroso.





El momento de dar vuelta: ponés un plato grande sobre la sartén y dás vuelta de golpe. Deslizás la tortilla de vuelta a la sartén por el lado crudo. 3-4 minutos más y lista.

tortilla veggie Vrgrtariana y nutritiva esta receta de El Comedor.

Tips que marcan la diferencia

El fuego bajo es clave: una tortilla a fuego fuerte queda quemada afuera y cruda adentro. Paciencia, siempre paciencia.





El punto justo: la tortilla ideal tiene el centro levemente jugoso. Si la secás del todo, pierde toda la gracia.





Sin dar vuelta: si no te animás a la vuelta, podés terminarla en el horno a 180°C por 5 minutos. Queda un poco más seca pero igual de rica.





Fría también funciona: al día siguiente fría, con una ensalada verde, está perfecta para el almuerzo.

Para acompañar

Con una ensalada de hojas verdes y tomates cherry es todo lo que necesitás. Un vino blanco fresco o una cerveza artesanal neuquina la acompañan de maravilla.

Y si te sobra, cortala en cubos y servila como picada al día siguiente. Una tortilla nunca dura mucho en ninguna casa.