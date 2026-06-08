Tortilla de verduras de otoño: receta vegetariana que se hace en 30 minutos
Con zapallitos, cebolla caramelizada y queso. Una receta de tortilla española con identidad que convence a cualquiera.
Hay noches en que no querés pensar. El frío afuera, la semana encima, y lo único que pedís es algo rico, rápido y que no ensucie demasiado. La receta de tortilla es exactamente eso.
Esta versión se aleja un poco de la española clásica de papa y huevo y le suma verduras de otoño: zapallitos, cebolla bien caramelizada y un toque de queso que la hace irresistible. El resultado es una tortilla con más carácter, más color y más sabor.
Perfecta para cenar entre semana, para llevar de vianda o para servir en rodajas como entrada en una reunión. Versátil de verdad.
Ingredientes (para 4 personas)
- 6 huevos
- 2 papas medianas
- 2 zapallitos medianos
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 100 g de queso cremoso o queso de barra
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y pimentón dulce
- Perejil fresco para decorar
La receta, paso a paso
- Pelá y cortá las papas en rodajas finas, de unos 3 mm. Cortá los zapallitos en rodajas también y el morrón en tiras.
- En una sartén antiadherente de 24-26 cm, calentá el aceite a fuego medio y cocinás las papas durante 10 minutos, dando vuelta cada tanto. Tienen que quedar tiernas pero no doradas. Retirá y reservá.
- En la misma sartén, caramelizá la cebolla en juliana a fuego bajo durante 12-15 minutos, hasta que esté bien dorada y dulce. Agregá el morrón los últimos 5 minutos. Reservá junto a las papas.
- Salteá los zapallitos 3-4 minutos a fuego fuerte hasta que estén apenas dorados.
- Batí los huevos con sal, pimienta y pimentón. Incorporá todas las verduras y el queso en cubos chicos. Mezclá bien.
- En la sartén con un chorrito de aceite caliente, volcá la mezcla. Cocinás a fuego bajo, tapado, durante 8-10 minutos hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas tembloroso.
- El momento de dar vuelta: ponés un plato grande sobre la sartén y dás vuelta de golpe. Deslizás la tortilla de vuelta a la sartén por el lado crudo. 3-4 minutos más y lista.
Tips que marcan la diferencia
- El fuego bajo es clave: una tortilla a fuego fuerte queda quemada afuera y cruda adentro. Paciencia, siempre paciencia.
- El punto justo: la tortilla ideal tiene el centro levemente jugoso. Si la secás del todo, pierde toda la gracia.
- Sin dar vuelta: si no te animás a la vuelta, podés terminarla en el horno a 180°C por 5 minutos. Queda un poco más seca pero igual de rica.
- Fría también funciona: al día siguiente fría, con una ensalada verde, está perfecta para el almuerzo.
Para acompañar
Con una ensalada de hojas verdes y tomates cherry es todo lo que necesitás. Un vino blanco fresco o una cerveza artesanal neuquina la acompañan de maravilla.
Y si te sobra, cortala en cubos y servila como picada al día siguiente. Una tortilla nunca dura mucho en ninguna casa.
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