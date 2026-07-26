Cómo hacer un bizcochuelo casero súper esponjoso: la receta fácil para la merienda

Con ingredientes simples y algunos secretos de cocina, este bizcochuelo casero queda húmedo, aireado y perfecto para acompañar el mate.

Pocas recetas despiertan tanta nostalgia como un bizcochuelo recién salido del horno. Su aroma invade la cocina, acompaña las tardes de mate y se convierte en una opción ideal para compartir en familia.

Con ingredientes económicos y una preparación sencilla, este clásico sigue siendo uno de los favoritos de los argentinos.

Ya sea para disfrutar solo, rellenar con dulce de leche o transformarlo en una torta de cumpleaños, el bizcochuelo casero tiene una gran ventaja: admite infinidad de variantes y siempre ofrece un resultado reconfortante. Además, no hace falta ser un experto en repostería para lograr una miga suave y esponjosa.

Los secretos para lograr un bizcochuelo perfecto

Aunque la receta parece simple, existen algunos trucos que marcan la diferencia. Uno de los consejos más importantes es utilizar los ingredientes a temperatura ambiente, especialmente los huevos y la leche, ya que ayudan a conseguir una preparación más aireada.

Otro punto fundamental es no abrir el horno durante la cocción. Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que la masa pierda volumen y se hunda antes de tiempo. También conviene precalentar el horno al menos 15 minutos antes de comenzar.

Quienes preparan bizcochuelos con frecuencia coinciden en que el batido es una de las claves del éxito. Incorporar la harina poco a poco y mezclar sin generar grumos permite obtener una textura liviana y húmeda.

Ingredientes

1 taza de leche.

1 taza de azúcar.

2 tazas de harina leudante.

150 centímetros cúbicos de aceite.

2 huevos.

Esencia de vainilla.

Ralladura de naranja o limón.

Paso a paso

Colocar en un recipiente los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura del cítrico elegido.

Agregar el aceite, la leche y el azúcar.

Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Incorporar la harina leudante y revolver hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

Enmantecar y enharinar un molde.

Volcar la mezcla y llevar a horno precalentado a 160 grados.

Cocinar durante aproximadamente 45 minutos.

Comprobar la cocción introduciendo un palillo de madera: si sale seco, el bizcochuelo está listo.

Cómo personalizar la receta

Una de las grandes virtudes del bizcochuelo casero es su versatilidad. Se puede aromatizar con ralladura de limón, naranja o esencia de vainilla, además de sumar chips de chocolate, frutas secas o cacao para crear nuevas versiones.

También funciona como base para tortas rellenas con crema, dulce de leche o mermeladas. Incluso, algunas recetas incorporan jugo de frutas para aportar humedad y un sabor diferente.