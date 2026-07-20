Torta húmeda de manzana: la receta fácil y con miel para las tardes de mate

Una opción diferente para acompañar al mate y disfrutar en la merienda . El secreto que esconde la receta de esta torta de manzana y miel .

A la hora de buscar opciones diferentes para acompañar al mate o disfrutar en la merienda , surge una alternativa a los clásicos budines y bizcochuelos . Hablamos de la torta de miel y manzana , una preparación húmeda , aromática y que se puede hacer en casa con ingredientes simples y sin mucho esfuerzo.

En esta receta , uno de los grandes secretos es la incorporación de una taza de té fuerte . Este ingrediente muy utilizado en preparaciones tradicionales de Medio Oriente, ayuda a crear una miga súper esponjosa , aireada y con un color caramelo oscuro irresistible.

Para esta receta , serán necesarios los siguientes productos :

3 huevos

1/2 taza de azúcar

1/2 taza de miel pura de abejas

1/2 taza de aceite de girasol o maíz

1 manzana mediana rallada

2 y 1/2 tazas de harina leudante

1 cucharadita al ras de polvo de hornear

1 cucharadita al ras de bicarbonato de sodio

3/4 taza de té negro fuerte

1 chorrito de esencia de vainilla

Con esta receta, queda una torta húmeda y aromática.

En esta preparación, cada ingrediente tiene un rol clave: la miel es la gran protagonista del dulzor y la humedad, la manzana rallada aporta una textura sedosa que se disuelve en la masa, la azúcar ayuda a dar estructura y el bicarbonato de sodio es fundamental para reaccionar con la acidez de la miel y el té.

El paso a paso para hacer la torta de manzana

Preparar la manzana : lavar, pelar y rallar la manzana. Reservar en un bowl. Si se desea, exprimir ligeramente para eliminar exceso de jugo, aunque conservar algo de humedad ayuda a la jugosidad final.

: lavar, pelar y rallar la manzana. Reservar en un bowl. Si se desea, exprimir ligeramente para eliminar exceso de jugo, aunque conservar algo de humedad ayuda a la jugosidad final. Batir los huevos y endulzar : en un recipiente amplio, romper los huevos y batirlos con un batidor manual o eléctrico. Añadir el azúcar y continuar batiendo hasta que la mezcla esté homogénea y ligeramente espumosa. Esto incorpora aire y contribuye a una miga más ligera.

: en un recipiente amplio, romper los huevos y batirlos con un batidor manual o eléctrico. Añadir el azúcar y continuar batiendo hasta que la mezcla esté homogénea y ligeramente espumosa. Esto incorpora aire y contribuye a una miga más ligera. Sumar la miel y los líquidos : incorporar la miel pura de abejas y batir a baja velocidad hasta integrar. Agregar el aceite de girasol o maíz en hilo, mezclando constantemente para emulsionar. Verter el té negro fuerte ya frío y un chorrito de esencia de vainilla; mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

: incorporar la miel pura de abejas y batir a baja velocidad hasta integrar. Agregar el aceite de girasol o maíz en hilo, mezclando constantemente para emulsionar. Verter el té negro fuerte ya frío y un chorrito de esencia de vainilla; mezclar hasta obtener una preparación uniforme. Integrar la manzana rallada: añadir la manzana rallada a la mezcla líquida y mezclar con movimientos envolventes para distribuirla de manera pareja sin perder demasiada aireación.

añadir la manzana rallada a la mezcla líquida y mezclar con movimientos envolventes para distribuirla de manera pareja sin perder demasiada aireación. Combinar los secos por separado: en otro bowl, tamizar la harina leudante junto con el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Este proceso evita grumos y asegura un levado uniforme.

en otro bowl, tamizar la harina leudante junto con el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Este proceso evita grumos y asegura un levado uniforme. Unir secos y líquidos: incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida en tres tandas, mezclando suavemente con una espátula o cuchara grande. Hacer movimientos envolventes desde el fondo hacia arriba hasta que no se vean restos de harina. Evitar batir en exceso para no endurecer la miga.

Una opción diferente para sumar a la merienda.

Verter en el molde: trasladar la masa al molde previamente engrasado, alisando la superficie con la espátula. Golpear suavemente el molde sobre la mesa para eliminar burbujas grandes de aire.

trasladar la masa al molde previamente engrasado, alisando la superficie con la espátula. Golpear suavemente el molde sobre la mesa para eliminar burbujas grandes de aire. Horneado : llevar al horno precalentado a 180 °C. Hornear durante aproximadamente 35–45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no con masa cruda. El tiempo puede variar según el horno y el molde.

: llevar al horno precalentado a 180 °C. Hornear durante aproximadamente 35–45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no con masa cruda. El tiempo puede variar según el horno y el molde. Enfriamiento: retirar la torta del horno y dejar reposar en el molde unos 10 minutos para que se asiente. Luego desmoldar y transferir a una rejilla para que termine de enfriarse. Esto evita que la base se humedezca demasiado por condensación.

El baño de almíbar de miel y cítricos para sumar

Si bien la torta ya es deliciosa, se puede añadir un toque duce extra al bañarla con un almíbar de miel y cítricos. Para la preparación, se necesitan estos ingredientes:

Media taza de miel pura de abejas

Media taza de agua

2 cucharadas de jugo de limón o de naranja (recién exprimido)

Opcional: Una tirita de cáscara de naranja o una ramita de canela para infusionar.

Y el paso a paso de su elaboración es el siguiente: