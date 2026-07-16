Empanadas de matambre caseras para la previa de la final del Mundial 2026: rápidas y deliciosas

La famosa cocinera , Jimena Monteverde , compartió una receta para hacerlas en casa, desde el relleno hasta la masa de las tapas y una salsa para acompañarlas.

A la hora de hablar de comidas “comodines” , las empanadas ocupan un lugar predilecto . Ya sea para un almuerzo rápido o salvar una cena cuando hay pocas ganas de cocinar, este clásico argentino siempre aparece como una opción rica y tentadora. Otra de sus ventajas es que se pueden hacer en casa y guardarlas para cuando se necesiten.

En este contexto, la reconocida chef Jimena Monteverde compartió una receta para hacer unas deliciosas empanadas de matambre cortadas a cuchillo y con masa casera. Desde su programa La Cocina Rebelde por El Trece, dio sus secretos para que el relleno quede bien jugoso.

Además, derribó el mito de que hacer la masa en casa es algo complicado y mostró cómo elaborar las tapas desde la comodidad del hogar y sin recurrir a los habituales productos industriales. Para coronar su preparación, sumó una salsa perfecta a base de tomate para acompañar a estas empanadas.

La receta de Jimena Monteverde permite tener un relleno jugoso.

Los ingredientes para hacer empanadas de matambre caseras

Si algo caracteriza a las empanadas es su versatilidad. Dentro de las tapas se puede poner lo que uno quiera, acomodando la preparación al gusto de cada persona.

En este caso, para llevar adelante la receta de Jimena Monteverde, cambia la tradicional carne picada y la reemplaza por matambre de ternera. Para la preparación serán necesarios los siguientes productos:

Para la masa:

500 g de harina 0000

Media taza de grasa de cerdo o manteca

Media cucharada de sal gruesa

Media vaso de agua caliente

Para el relleno:

1.5 kg de matambre de ternera

200 g de manteca o grasa de cerdo

1 a 2 tazas de caldo de verduras casero

1 kg de cebollas blancas

Medio kg de cebolla de verdeo

4 huevos duros

100 g de aceitunas verdes sin carozo

Media cucharada de comino

1 cucharada de pimentón

1 cucharada de azúcar

Sal y pimienta

Para la salsa fresca o Yasgua:

4 tomates perita firmes

1 cucharada de jugo de limón ó limas

Perejil fresco picado

Medio diente de ajo, picado

2 cucharadas de aceite de girasol

Sal

Las empanadas, una preparación siempre efectiva y tentadora.

Masa, relleno y salsa, el paso a paso para preparar las empanadas de matambre

Para esta preparación, que se divide en tres partes, es clave respetar las proporciones y los tiempos. Este es el paso a paso para hacerlas en casa:

Para hacer la masa:

Preparar la salmuera disolviendo la sal gruesa en el agua hirviendo y dejar entibiar.

Colocar la harina en forma de corona con la grasa tibia en el centro.

Agregar salmuera y formar una masa tierna.

Añadir agua de a poco.

Dejar reposar por unos 40 minutos.

Estirar sobre mesada enharinada y cortar los discos de empanadas de aproximadamente 10 a 12 cm diámetro.

Reservar tapados.

Para el relleno:

Hervir agua con verduras de sabor y colocar dentro el matambre. Cocinar por al menos 1 hora y 30 minutos.

Retirar el matambre, colar el caldo y reservar.

Cuando esté frío, limpiar el matambre de su grasa y tendones.

Cortar en cubitos y reservar.

Rehogar la cebolla (finamente picada) en la grasa o manteca, condimentar con sal, pimienta, el comino y el pimentón.

Cocinar durante unos minutos y bajar el fuego.

Incorporar la carne cortada e integrar con las cebollas.

Rectificar la sazón y agregar 1 a 2 tazas de caldo, mezclar bien y cocinar 10 a 15 minutos más.

Retirar del fuego, sumar el verdeo por encima y dejar enfriar por completo.

Acomodar los huevos duros picados y las aceitunas sobre el relleno.

Rellenar las empanadas.

Colocar en una placa y llevar a horno bien caliente por 10 minutos.

Para la salsa: