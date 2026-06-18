Empanadas de carne fritas en casa

Crocantes por fuera y jugosas por dentro, las empanadas fritas de carne siguen siendo uno de los clásicos más queridos de la cocina argentina

Las empanadas fritas de carne ocupan un lugar especial dentro del recetario argentino. Doradas, crocantes por fuera y con un relleno sabroso y jugoso por dentro, son una de esas preparaciones que atraviesan generaciones y reuniones familiares.

Cada región del país tiene su propia versión: algunas llevan carne cortada a cuchillo, otras papa, huevo duro, aceitunas o incluso pasas de uva. Más allá de las diferencias, hay algo que se mantiene intacto: una buena empanada frita siempre convoca y difícilmente sobre alguna en la mesa.

Aunque hoy muchas personas optan por cocinarlas al horno, la fritura fue durante mucho tiempo el método tradicional. Cocinadas en grasa o aceite bien caliente, logran una textura única, con una masa crocante y un interior húmedo que las vuelve irresistibles.

El secreto está en el relleno

Si hay un punto clave en esta receta, está en la carne. Para obtener un relleno con buena textura, muchos prefieren usar cortes vacunos como nalga o bola de lomo y picarlos a cuchillo. Esto permite conservar mejor los jugos durante la cocción.

La cebolla también cumple un rol fundamental. Además de aportar sabor, ayuda a darle humedad al relleno. En general, una buena proporción entre carne y cebolla marca la diferencia en el resultado final.

Para condimentar, no pueden faltar clásicos como sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido. Después, cada cocina suma su impronta: huevo duro, aceitunas, cebolla de verdeo o incluso un toque de picante.

empanada cortad aa cuchillo.jpg La empanada de carne cortada a cuchillo frita es una delicia.

Qué masa conviene usar para freír

No todas las tapas funcionan igual cuando van al aceite. Las ideales para fritura suelen ser más firmes que las de horno, ya que necesitan soportar la cocción sin abrirse.

Si se hace masa casera, lo habitual es trabajar con harina, grasa o manteca, agua tibia y sal. Algunas recetas incorporan un chorrito de vinagre, que mejora la elasticidad y facilita el armado.

Otro paso importante es el descanso: dejar reposar la masa antes de estirarla ayuda a que quede más manejable y no se encoja.

Receta tradicional de empanadas fritas de carne

Ingredientes (para 24 unidades)

Para la masa:

500 g de harina común

80 g de grasa vacuna o manteca

1 cdita de sal

200 ml de agua tibia aprox.

Para el relleno:

500 g de carne (nalga o cuadrada), cortada a cuchillo

3 cebollas grandes picadas

2 cdas de grasa o aceite

1 cdita de comino

1 cdita de pimentón

Ají molido a gusto

Sal y pimienta

2 huevos duros picados

(opcional) 1 papa cocida en cubitos

empanadas fritas de carne 02.jpg Empanadas tradicionales del norte argentino. Siempre acompañadas de limón o alguna salsita.

Desarrollo

Masa: derretir la grasa y mezclar con harina y sal. Agregar agua tibia de a poco hasta formar una masa suave. Amasar y dejar descansar tapada 30 minutos.

Relleno: rehogar la cebolla hasta que quede transparente. SumAR la carne y cocinar apenas unos minutos, sin secarla. Condimentar, dejar enfriar y añadir huevo y papa.

Armado: estirar los discos finos. Poner una cucharada de relleno, cerrar y hacer el repulgue clásico.

Fritura: calentar abundante grasa o aceite. Freír de a pocas empanadas hasta dorar. Escurrir sobre papel.

Consejos para que salgan perfectas

Controlar la temperatura del aceite: si está muy caliente, se doran por fuera y quedan crudas por dentro.

si está muy caliente, se doran por fuera y quedan crudas por dentro. Cerrar bien los bordes: un buen repulgue evita que el relleno se escape.

un buen repulgue evita que el relleno se escape. Enfriar el relleno: mejora el armado y reduce el riesgo de que se rompan.

mejora el armado y reduce el riesgo de que se rompan. No sobrecargar la fritura: cocinar pocas por tanda ayuda a que queden parejas.

Un chorrito de limón al momento de servir, una salsa criolla o un chimichurri casero pueden aportar un extra de sabor. Pero incluso sin acompañamientos, las empanadas fritas de carne siguen siendo una de las grandes joyas de la cocina argentina.