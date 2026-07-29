Te ofrecemos una receta imperdible para elaborar tortas fritas en un puñado de minutos. Con esta versión, quedan súper saludables.

Tortas fritas pero sin ser fritas: la receta saludable que se hace en minutos y quedan iguales a las clásicas

Las tortas fritas argentinas son un emblema de la cocina sencilla y hogareña. Una masa básica, ingredientes humildes y un proceso que, aunque es simple, tiene sus trucos para lograr que queden crujientes por fuera y esponjosas por dentro. Aquí te presentamos una receta imperdible para elaborar tortas fritas en un puñado de minutos. Además, con esta versión, quedan súper saludables.

Cabe subrayar que, por lo general, la receta más habitual suele incluir abundante aceite, un ingrediente que muchas personas buscan evitar. Por ello es que cobró más popularidad una versión liviana y práctica: tortas fritas preparadas en airfryer. ¿El resultado? El mismo sabor pero con mucha menos grasa y sin necesidad de freír.

Las tortas fritas son esas compañeras inseparables de la lluvia, las tardes de mate y las charlas eternas.

500 gramos de harina leudante.

250 ml de agua tibia.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de sal.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Opcional: semillas, orégano o queso rallado para sumar sabor.

Es clave señalar que, según esta receta que prevé la cocción de las tortas fritas en una airfryer, la masa queda tierna por dentro y crocante por fuera, sin absorber aceite como sucede con las frituras tradicionales.

Asimismo, esta receta apunta a una versión más liviana de las tortas fritas, que permite disfrutar de este tradicional bocado sin recurrir a la fritura. Preparadas en una airfryer, al horno o en sartén antiadherente, mantienen su textura crocante por fuera y tierna por dentro, pero con una elaboración más simple y menos grasa.

La guía paso a paso para elaborar estas exquisitas y saludables tortas fritas

En un bol grande, colocar la harina; luego añadir la sal y el polvo de hornear.

Agregar el aceite y mezclar.

Sumar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.

Amasar durante algunos minutos hasta lograr una textura lisa.

Dejar reposar la masa entre 10 y 15 minutos.

Dividir en pequeñas porciones y estirar cada bollito en forma redonda.

Hacer un pequeño agujero en el centro para evitar que se inflen demasiado.

Precalentar la airfryer durante 3 minutos a 180 grados.

Colocar las tortas fritas sin encimarlas.

sin encimarlas. Cocinar entre 8 y 10 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Por lo general, la receta usual suele incluir abundante aceite, un ingrediente que muchas personas buscan evitar.

El resultado es una versión mucho más liviana, ideal para quienes buscan reducir grasas sin resignar sabor. La experta Paulina Cocina apunta con razón que las tortas fritas son esas compañeras inseparables de la lluvia, las tardes de mate y las charlas eternas. Y además que nos encanta prepararlas, armar el ritual en la cocina y sentarnos a disfrutarlas. A continuación, ofrecemos algunas sugerencias para potenciar el sabor de las tortas fritas: