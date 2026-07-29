Torta haragana de manzana: la receta más fácil para una merienda casera irresistible

Con ingredientes básicos y sin necesidad de amasar, esta torta de manzana es una opción rápida, económica y perfecta para acompañar unos mates o el café.

Hay recetas que nunca pasan de moda porque combinan dos cualidades muy buscadas: son fáciles de hacer y siempre salen bien. La torta haragana de manzana, pertenece a ese grupo de clásicos de la cocina casera que conquistan por su sencillez, su aroma y su sabor.

Su nombre despierta curiosidad, pero tiene una explicación muy simple: no lleva amasado ni técnicas complicadas. La preparación consiste en formar un arenado con los ingredientes secos, distribuir las manzanas y dejar que el horno haga el resto.

Ideal para resolver una merienda improvisada, un postre familiar o simplemente para aprovechar las manzanas que quedaron en la frutera, esta receta requiere pocos ingredientes y demanda menos de una hora entre preparación y cocción.

Por qué se llama torta haragana?

El curioso nombre nació en la cocina popular para describir una preparación que prácticamente "se hace sola". A diferencia de otras tortas, no hay que batir durante varios minutos ni preparar una masa tradicional.

El secreto está en el arenado de harina, azúcar y manteca, que durante la cocción se transforma en una cubierta crocante y dorada, mientras las manzanas liberan su jugo y aportan humedad al interior.

Por esa combinación de practicidad y buen resultado, se convirtió en una de las recetas favoritas de quienes recién empiezan a cocinar.

Torta haragana de manzana, fácil y súper rica.

Ingredientes

3 manzanas

2 tazas de harina leudante

1 taza de azúcar

100 gramos de manteca fría

1 huevo

1 taza de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar extra para espolvorear

Canela (opcional)

Paso a paso

Lavar, pelar y cortar las manzanas en láminas finas.

En un bowl mezclar la harina, el azúcar y la manteca fría cortada en cubos pequeños. Con las manos, deshacer la manteca hasta obtener una preparación con aspecto de arena gruesa.

Enmantecar un molde y distribuir la mitad del arenado en la base, sin presionar demasiado.

Cubrir con todas las láminas de manzana y, si se desea, espolvorear un poco de canela para potenciar el sabor.

Agregar el resto del arenado de manera uniforme.

En otro recipiente mezclar el huevo con la leche y la esencia de vainilla. Verter lentamente sobre toda la superficie para que el líquido penetre entre las capas.

Finalizar con un poco de azúcar espolvoreada para favorecer una cubierta más crocante.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que la superficie tome un color dorado intenso.

Consejos para que salga perfecta

Utilizar manzanas verdes aporta un equilibrio ideal entre dulzor y acidez, aunque también puede prepararse con variedades rojas.

La manteca debe estar bien fría para lograr un arenado más definido y una textura crocante después de la cocción.

Una vez lista, conviene dejarla entibiar antes de desmoldarla para que conserve mejor su estructura.

Puede servirse sola, con azúcar impalpable, una cucharada de crema batida o una bocha de helado de crema americana. También queda deliciosa tibia, recién salida del horno, acompañando unos mates o un café.