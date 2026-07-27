Cinco recetas para cocinar pollo de manera deliciosa, rendidora, accesible y divertida. Del pollo a la mostaza a la versión rellena. Manos a la obra

Cinco recetas con pollo para salir de la rutina y cocinar rico cualquier día de la semana

El pollo es una de las carnes más elegidas por las familias argentinas. Su precio suele ser más accesible que el de la carne vacuna, rinde para varias porciones y permite preparar desde platos rápidos hasta recetas más elaboradas.

Aunque muchas veces termina en la mesa siempre de la misma forma —al horno o a la plancha—, con pocos ingredientes se pueden lograr comidas diferentes, sabrosas y perfectas para renovar el menú semanal.

Si buscás nuevas ideas para cocinar, estas cinco recetas combinan practicidad, buen sabor y productos que se consiguen fácilmente.

Pollo a la mostaza

Ingredientes

1 pollo de aproximadamente 1,5 kilos

50 gramos de manteca

2 cucharadas de mostaza

Sal

Pimienta

Cómo prepararlo

Limpiar bien el pollo y secarlo con papel de cocina. Condimentarlo con sal y pimienta tanto por dentro como por fuera.

Mezclar la manteca a temperatura ambiente con la mostaza hasta obtener una crema homogénea. Cubrir toda la superficie del pollo con esa preparación y colocarlo en una fuente apenas enmantecada.

Llevar a horno moderado durante alrededor de una hora, pincelándolo cada tanto con los jugos de cocción para conseguir una piel bien dorada. Puede acompañarse con verduras asadas, puré o zanahorias glaseadas.

Milanesas de pollo caseras

Ingredientes

2 patas muslos grandes

Sal

Pimienta

1 huevo

Pan rallado

Aceite para freír

Cómo prepararlas

Retirar los huesos de las patas muslos y golpear suavemente la carne para emparejar su grosor.

Condimentar, pasar por huevo batido y luego por pan rallado, presionando bien para que el empanado quede adherido.

Freír en aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Escurrir sobre papel absorbente y servir con puré, ensalada o dentro de un buen sándwich.

Pollo relleno con choclo

Ingredientes

1 pollo entero

1 cebolla

Manteca

2 tazas de choclo desgranado

1 taza de queso rallado

1 taza de miga de pan

Un poco de leche

Sal

Pimienta

Nuez moscada

Jugo de limón

Cómo prepararlo

Rehogar la cebolla picada en manteca hasta que quede transparente.

Mezclarla con el choclo, el queso rallado y la miga de pan previamente humedecida con leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Rellenar el pollo con esta preparación, cerrar la abertura con palillos y acomodarlo en una fuente. Pintarlo con manteca mezclada con unas gotas de jugo de limón y cocinar a horno moderado durante aproximadamente una hora.

Antes de servir, retirar los palillos y acompañar con una ensalada fresca o papas al horno.

Pollo al vino blanco

Ingredientes

1 pollo trozado (1,5 kg aproximadamente)

2 cucharadas de aceite

250 gramos de champiñones

1 cebolla

250 ml de vino blanco seco

250 ml de caldo

1 diente de ajo

250 gramos de chauchas

Sal y pimienta

Laurel

Tomillo

Perejil

Cómo prepararlo

Calentar el aceite en una cacerola amplia y sellar los trozos de pollo hasta que tomen color.

Agregar la cebolla y los champiñones y cocinar unos minutos. Incorporar el vino blanco, el caldo, el ajo y las hierbas aromáticas.

Condimentar con sal y pimienta, tapar y cocinar a fuego bajo durante unos 45 minutos. Finalmente sumar las chauchas y continuar la cocción unos 20 minutos más.

Es un plato ideal para los días frescos, con una salsa aromática que combina muy bien con arroz blanco o papas.

Pollo a la cerveza

Ingredientes

1 pollo

80 gramos de manteca

1 lata de cerveza

150 gramos de panceta ahumada

25 gramos de piñones

4 cucharadas de aceite

3 papas

2 cebollas

3 dientes de ajo

1 ramo de hierbas aromáticas

1 cucharada de harina de maíz

Sal

Pimienta

Cómo prepararlo

Dorar las papas cortadas en trozos con una parte de la manteca y reservar.

En otra cacerola, cocinar la panceta hasta que quede crocante. Retirarla y, en la misma preparación, agregar el resto de la manteca y el aceite para sellar el pollo junto con las cebollas.

Incorporar el ajo, las hierbas, la cerveza y la panceta reservada. Cocinar tapado a fuego bajo durante una hora.

Agregar las papas y el resto de los ingredientes, dejando cocinar unos 20 minutos más hasta que la salsa tome cuerpo y el pollo quede bien tierno.

Es una receta ideal para compartir en familia y acompañar con pan para aprovechar toda la salsa.