De qué modo lograr que las papas fritas queden siempre crujientes . ¿Qué dicen los expertos y cómo lavarlas ? No te pierdas este delicioso secreto .

El secreto para que las papas fritas queden crujientes: cómo hay que lavarlas

La especialista Paulina Cocina define a las papas fritas como al “amor de nuestras vidas, las reinas de reinas, las papas fritas crocantes, las tradicionales, las de siempre”. Los expertos de la gastronomía conocen una manera para lograr que las papas fritas queden siempre crujientes : ¿cómo hay que lavarlas? Este es el secreto mejor guardado...

Los chefs señalan que el almidón es uno de los elementos que hace que las papas tengan una textura muy concreta. Lo cierto es que, antes de freírlas, las papas deben soltar el almidón que les da una textura menos sólida .

Por eso, para que las papas fritas queden crujientes es aconsejable lavar las papas en agua fría para eliminar el almidón .

Para ello, alcanza con el simple hecho de colocarlas un poco a remojo en agua fría y conseguiremos una textura inmejorable.

Así, Paulina Cocina señala que después de cortar las papas del tamaño y forma que nos guste, es clave dejarlas reposar por 30 minutos en agua helada y dentro de la heladera. Una vez que pasa el tiempo de reposo, es importantísimo secarlas bien.

Los consejos clave para preparar unas exquisitas papas fritas

Amén del secreto mencionado en los párrafos anteriores, la especialista añade algunos consejos clave para preparar unas exquisitas papas fritas:

Una papa joven y fresca siempre es la mejor opción, ya que la papa vieja se pone blanda y eso no nos sirve porque despide demasiado almidón.

joven y fresca siempre es la mejor opción, ya que la papa vieja se pone blanda y eso no nos sirve porque despide demasiado almidón. Utilizar siempre aceite neutro, de girasol, uno normal que sirva para freír. Nunca hacer las papas fritas en aceite de oliva.

en aceite de oliva. La cantidad de aceite que utilizamos tiene que ser abundante y bien caliente para que salgan perfectas.

Si utilizamos poco aceite, este se va a quemar, las papas van a absorber mucho y nos va a hacer mal.

van a absorber mucho y nos va a hacer mal. Lo mejor es hacer papas fritas en una olla alta, con mucho espacio para que las papas estén cómodas y no salpique aceite innecesariamente.

en una olla alta, con mucho espacio para que las estén cómodas y no salpique aceite innecesariamente. Las papas tienen que bailar en el aceite. No importa si tenemos que hacer 15 tandas.

Para que las papas fritas queden crujientes es aconsejable lavar las papas en agua fría para eliminar el almidón.

La guía paso a paso para cocinar papas fritas