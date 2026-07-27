El Comedor La Mañana golosina Gomitas saludables y caseras: se preparan muy fácil y son ideales para los antojos

Una receta permite hacer esta golosina en casa con pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil. La opción con yogur y la alternativa chocolatosa. + Agregar LM Neuquen en







Estas gomitas saludables son tan deliciosas que no lo vas a creer

Hacer gomitas caseras es una alternativa divertida y saludable en relación con las opciones comerciales. Además, una receta permite una muy fácil preparación: con ingredientes simples como gelatina, agua caliente y yogur bebible se puede lograr una textura elástica y un sabor cremoso, además de controlar el dulzor y los colores.

“Después de 15 minutos en la heladera, quedan unas gemas hermosas, saludables y que a toda la familia le va a encantar”, señalaron desde la cuenta DipHouse, dedicada a darle una vuelta de tuerca a las comidas favoritas haciéndolas veganas, sanas, económicas y sin gluten, e incorporar así, todos los nutrientes y minerales que el cuerpo necesita.

El paso a paso para hacer gomitas saludables con yogur Calentar el agua: calentar agua hasta que esté casi a punto de hervir. No es necesario que hierva completamente. El objetivo es disolver bien la gelatina.

calentar agua hasta que esté casi a punto de hervir. No es necesario que hierva completamente. El objetivo es disolver bien la gelatina. Disolver la gelatina: verter la gelatina en polvo en un recipiente y añadir el agua caliente. Remover con una cuchara durante uno o dos minutos hasta que no queden grumos y la mezcla esté homogénea y brillante.

verter la gelatina en polvo en un recipiente y añadir el agua caliente. Remover con una cuchara durante uno o dos minutos hasta que no queden grumos y la mezcla esté homogénea y brillante. Incorporar el yogur bebible: dejar que la mezcla de gelatina se entibie ligeramente para que al agregar el yogur no se corte la textura. Añadir el yogur bebible y mezclar con movimientos suaves y constantes hasta integrar por completo. Se puede usar yogur bebible de sabores para dar variedad y color natural. Evitar aquellos con trozos grandes de fruta sin triturar. Ajustar sabor y consistencia: con cuidado por el calor, probar una pequeña cantidad. Si se prefiere más dulzor, añadir azúcar o miel poco a poco hasta obtener el sabor deseado. Si se busca mayor elasticidad, se puede aumentar ligeramente la proporción de gelatina la próxima vez. Para una textura más suave, añadir un poco más de yogur o agua.

con cuidado por el calor, probar una pequeña cantidad. Si se prefiere más dulzor, añadir azúcar o miel poco a poco hasta obtener el sabor deseado. Si se busca mayor elasticidad, se puede aumentar ligeramente la proporción de gelatina la próxima vez. Para una textura más suave, añadir un poco más de yogur o agua. Verter en moldes: con precaución, verter la mezcla en los tradicionales moldes para cubitos de hielo. Golpear suavemente los moldes contra la superficie para eliminar burbujas de aire y nivelar la mezcla.

con precaución, verter la mezcla en los tradicionales moldes para cubitos de hielo. Golpear suavemente los moldes contra la superficie para eliminar burbujas de aire y nivelar la mezcla. Colocar en la heladera: llevar los moldes al frío y dejar reposar durante 15 minutos. Este tiempo permite que la gelatina empiece a cuajar y tome cuerpo. Si los moldes son profundos o la mezcla está muy líquida, es probable que se necesiten unos minutos adicionales hasta que la superficie esté firme al tacto.

llevar los moldes al frío y dejar reposar durante 15 minutos. Este tiempo permite que la gelatina empiece a cuajar y tome cuerpo. Si los moldes son profundos o la mezcla está muy líquida, es probable que se necesiten unos minutos adicionales hasta que la superficie esté firme al tacto. Desmoldar y conservar: retirar las gomitas de los moldes con cuidado. Conservarlas en un recipiente hermético en la heladera. Su textura se mantiene mejor si se consumen en pocos días. Otra opción saludable: gomitas de chocolate sin azúcar ni gluten Para quienes busquen una alternativa más “chocolatosa”, también se pueden hacer gomitas con cacao. Una de las ventajas de esta receta es que no lleva azúcar y es libre de gluten, por lo que es apta para celíacos. Para su preparación, serán necesarios estos ingredientes: