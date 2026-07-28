Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, la sopa crema de zapallo se convierte en un plato nutritivo, rendidor y lleno de sabor para los días más fríos del año.

Sopa crema de zapallo: una receta casera, económica y perfecta para combatir el frío

Cuando bajan las temperaturas, pocas preparaciones resultan tan reconfortantes como una buena sopa crema de zapall o . Su textura aterciopelada, el dulzor natural de esta hortaliza y la posibilidad de sumar distintos ingredientes la transforman en una de las recetas más elegidas durante el otoño y el invierno.

Además de ser fácil de preparar, es una opción económica y rendidora. Puede servirse como entrada o como plato principal en una cena liviana, y tiene la ventaja de que conserva muy bien su sabor de un día para el otro.

El zapallo forma parte de la alimentación de los pueblos americanos desde hace más de siete mil años. Mayas, aztecas e incas lo cultivaban por su resistencia, su valor nutricional y la facilidad para almacenarlo durante largos períodos.

Con la llegada de los europeos al continente, esta hortaliza comenzó a difundirse por distintas regiones del mundo y fue incorporándose a numerosas preparaciones tradicionales. En Argentina se convirtió en un ingrediente fundamental de la cocina criolla, presente en guisos, empanadas, pasteles, locros y, por supuesto, sopas.

La sopa crema nació como una evolución de aquellas recetas campesinas, incorporando técnicas de la cocina europea para lograr una textura más suave y delicada.

Una receta que admite muchas variantes

Una de las principales virtudes de esta preparación es su versatilidad. La base puede elaborarse únicamente con zapallo y caldo, aunque también es habitual sumar cebolla, puerro, zanahoria o papa para obtener una crema todavía más consistente.

En cuanto a los condimentos, la nuez moscada es un clásico, pero también pueden incorporarse jengibre fresco, curry, pimienta o un toque de pimentón ahumado para darle una personalidad diferente.

Al momento de servir, unos croutones, semillas tostadas, queso rallado o unas gotas de crema ayudan a completar un plato simple pero muy atractivo.

Sopa crema de zapallo, ideal para el otoño.

Receta de sopa crema de zapallo

Ingredientes

1 zapallo anco o cabutia mediano

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria

1 papa (opcional)

750 ml de caldo de verduras

200 ml de crema de leche

Aceite de oliva o manteca

Sal

Pimienta

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso

Pelar el zapallo y cortarlo en cubos. Picar la cebolla, el puerro y la zanahoria.

En una olla grande calentar un chorrito de aceite de oliva o una cucharada de manteca. Rehogar la cebolla y el puerro hasta que comiencen a transparentarse.

Agregar la zanahoria, la papa y el zapallo. Incorporar el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante unos 25 minutos o hasta que todas las verduras estén tiernas.

Procesar toda la preparación con un mixer o licuadora hasta conseguir una crema lisa y homogénea.

Añadir la crema de leche, condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Cocinar apenas unos minutos más, evitando que hierva para conservar una textura suave.

Los secretos para que quede bien cremosa

El primer consejo es utilizar un zapallo maduro, ya que aporta mayor dulzor y una textura naturalmente sedosa.

También es importante rehogar previamente las verduras antes de incorporar el caldo. Ese paso potencia los sabores y aporta mayor profundidad al resultado final.

Si se busca una consistencia más espesa, una papa mediana ayuda a darle cuerpo sin modificar demasiado el sabor. En cambio, si la crema queda demasiado densa, basta con agregar un poco más de caldo caliente.

Por último, servirla bien caliente con pan tostado, semillas o queso rallado convierte esta receta sencilla en una comida completa, ideal para disfrutar durante los días de bajas temperaturas.