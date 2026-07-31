Pan de ajo sin amasar: la clave para hacerlo rápido, lleno de sabor y presentar al rey de las picadas

Te ofrecemos un truco sencillo para que la masa del pan de ajo quede perfecta y sin amasar. ¿En qué consiste el secreto de la fermentación lenta?

Pan de ajo sin amasar: la clave para hacerlo rápido, lleno de sabor y el rey de las picadas

Como bien lo señala la especialista Paulina Cocina , si hay un aroma que puede abrir el apetito al instante es el del pan de ajo recién horneado. Ese olorcito a ajo, mantequilla y pan tostado es una invitación directa a la felicidad. Aquí te contamos los entretelones del secreto de la fermentación lenta para que la masa del pan de ajo quede perfecta. Ojo: no es necesario amasar…

A través de TikTok, el experto en cocina Marc Pizza brindó la clave para elaborar un pan de ajo espectacular y sin amasar. Así, mediante esa red social, el chef ahondó en ese secreto que permite lograr un pan de ajo inolvidable. ¿De qué se trata?

El secreto para elaborar un pan de ajo sin amasar -y que su masa quede perfecta- se basa en la fermentación en frío y el tiempo. Así, al dejar que la masa descanse 24 horas en la heladera, el gluten se desarrolla solo, logrando una textura elástica y burbujeante sin mover un dedo de más.

A través de TikTok, el experto en cocina Marc Pizza brindó la clave para elaborar un pan de ajo espectacular y sin amasar.

Masa de pan de ajo sin amasar

Los ingredientes necesarios para elaborar este pan de ajo son los siguientes:

Para la masa:

1 kilo de harina 000.

1 gramo de levadura fresca.

400 gramos de agua fría.

Una cucharada de aceite de oliva.

12 gramos de sal.

Para la pasta de ajo:

200 gramos de manteca pomada.

4 a 5 dientes de ajo bien picados o rallados.

100 gramos de queso rallado fino.

150 gramos de mozzarella rallada o queso en hebras para el fundido.

Un buen puñado de perejil fresco picado.

Una pizca de ají molido o pimienta negra.

La guía paso a paso para preparar este exquisito pan de ajo sin amasar

En un bol grande, integrar la harina, la levadura, la sal, el agua fría y el aceite.

Mezclar hasta que no se vea harina seca.

Tapar y dejar reposar 20 minutos a temperatura ambiente.

Una vez transcurrido ese tiempo, hacer unos pliegues llevando los bordes de la masa hacia el centro.

Volver a tapar otros 20 minutos y repetir el proceso una vez más.

Aceitar el mismo recipiente, colocar la masa y dejarla una hora a temperatura ambiente.

Luego, llevarla a la heladera por 24 horas.

Al día siguiente, retirar la masa, formar un bollo (boleado) y colocarlo en un recipiente para horno previamente aceitado.

Tapar con papel film y dejar que duplique su tamaño en un lugar cálido.

Cuando haya crecido, pincelar con un poco más de aceite de oliva.

Llevar al horno precalentado a 220°C (calor arriba y abajo) durante 25 a 30 minutos hasta que esté bien dorado.

Para la pasta de ajo:

Unir la manteca pomada, con los dientes de ajo picados y un puñado de perejil fresco.

Pisar con un tenedor hasta formar una crema.

Hacer tajos profundos en el pan horneado (en diagonal o cuadrícula) sin llegar a la base.

Poner la pasta de ajo en las ranuras con una manga o cuchillo. Añadir mozzarella rallada entre los cortes.

en las ranuras con una manga o cuchillo. Añadir mozzarella rallada entre los cortes. Llevar a horno fuerte 5 minutos hasta que el queso burbujee y dore.

Paulina Cocina subraya que el pan de ajo es una preparación simple que transforma cualquier comida en algo especial. Es el acompañante perfecto para pastas y el rey de las picadas.

Asimismo, la especialista apunta que mucha gente piensa que hacer pan de ajo es algo muy complicado, o que el sabor no queda bien si no es comprado. Preparar un buen pan de ajo casero, sabroso y crocante es increíblemente fácil, rápido y el resultado es infinitamente superior a cualquier versión de supermercado.