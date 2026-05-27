El Comedor La Mañana Facturas Facturas exprés con tapas de empanadas: la receta para armar una merienda super rápida

Facturas exprés: la receta para una merienda super rápida

Acompañante infaltable de desayunos y meriendas, las facturas son un clásico argentino. Pero no siempre hay una panadería cerca –y abierta- que ayude a cumplir con este gustito. Ante esta situación, existe una alternativa rápida, fácil y económica: hacerlas uno mismo en casa utilizando tapas de empanadas hojaldradas. Además, la preparación permite utilizar distintos rellenos.

El resultado de esta técnica, viralizada por el cocinero Edgardo Ríos, combina lo crujiente y hojaldrado de la masa con el dulzor denso y reconfortante del relleno. Su elaboración es ideal para quienes buscan un dulce casero sin complicaciones, pero con estética profesional para disfrutar junto al café, mate o chocolate caliente.

Los ingredientes para esta receta de facturas caseras facturas