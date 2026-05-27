Facturas exprés con tapas de empanadas: la receta para armar una merienda super rápida
Las facturas caseras con tapas de empanadas son la solución rápida y económica para una merienda deliciosa. Descubrí la receta viral.
Acompañante infaltable de desayunos y meriendas, las facturas son un clásico argentino. Pero no siempre hay una panadería cerca –y abierta- que ayude a cumplir con este gustito. Ante esta situación, existe una alternativa rápida, fácil y económica: hacerlas uno mismo en casa utilizando tapas de empanadas hojaldradas. Además, la preparación permite utilizar distintos rellenos.
El resultado de esta técnica, viralizada por el cocinero Edgardo Ríos, combina lo crujiente y hojaldrado de la masa con el dulzor denso y reconfortante del relleno. Su elaboración es ideal para quienes buscan un dulce casero sin complicaciones, pero con estética profesional para disfrutar junto al café, mate o chocolate caliente.
Los ingredientes para esta receta de facturas caseras
Para llevar adelante esta preparación, serán necesarios los siguientes ingredientes:
- 12 tapas de empanadas hojaldradas para horno
- 300 g de dulce de membrillo o de batata
- Manteca
- Leche (2 cucharadas)
- Azúcar para espolvorear
Utilizar tapas de empanadas hojaldradas acorta tiempos sin sacrificar la calidad: ofrecen la estructura perfecta para simular una factura tradicional, con el hojaldre bien definido y crujiente. El membrillo o la batata aportan ese dulzor denso que, a diferencia de una mermelada líquida, no humedece la masa en exceso, permitiendo obtener paquetitos con borde crocante y corazón suave.
Paso a paso, cómo hacer facturas con tapas de empanadas
- Preparar el relleno: si el dulce de membrillo o de batata está muy duro, cortarlo en cubitos pequeños o en tiras finas para que se caliente y funda con facilidad al hornearse. Para facilitar el manejo, dejarlo a temperatura ambiente unos minutos antes de empezar.
- Colocar la masa: extender las tapas de empanadas sobre la mesa de trabajo, separándolas para tener espacio. Si las tapas son muy pequeñas, pueden superponerse dos para un paquetito más grande; en ese caso, humedecer ligeramente el borde de la tapa inferior con unas gotas de agua para que adhiera la segunda capa.
- Rellenar: poner en el centro de cada tapa un trozo de membrillo o batata, aproximadamente del tamaño de una nuez o una cucharada, según el gusto. La idea es que el paquetito quede equilibrado: suficiente relleno para saborear, pero sin que rebalse. Controlar el tamaño del relleno evita que se rompa la masa al hornearse; menos es más para mantener la estética.
- Sellar en paquetitos: doblar la tapa formando un paquetito. Se puede optar por un cierre simple a la mitad (a modo de empanada pequeña) o por plegar los bordes hacia el centro, creando una pequeña bolsita. Asegurar el sellado presionando los bordes con los dedos o con un tenedor, marcando un borde decorativo. Si se usaron dos tapas, presionar firmemente para que no se abra al hornear.
- Barnizar y espolvorear: enmantecar una fuente para horno, colocar cada paquetito y pincelar la superficie de cada uno de ellos con una mezcla de manteca derretida y leche. Esto aporta brillo y ayuda a dorar. Luego, espolvorear ligeramente con azúcar por encima para obtener esa costra dulce y crocante típica de las facturas. Hacer dos cortes superficiales en la parte superior con un cúter.
- Horneado: precalentar el horno a temperatura media-alta. Colocar los paquetitos en la bandeja dejando separación entre ellos para que el hojaldre pueda inflarse libremente. Hornear a 200 °C durante unos 20 minutos, cuidando que el dorado sea parejo: la superficie debe quedar dorada y la masa inflada, señal de que las capas hojaldradas se cocinaron bien y no se quemaron. Si se ve que el borde se dora antes que el centro, bajar la temperatura cinco minutos antes o cubrir con papel aluminio.
- Enfriado y terminación: retirar los paquetitos del horno y dejarlos reposar un par de minutos sobre la bandeja. Luego trasladarlos a una rejilla para que el aire circule y no se humedezcan por debajo.
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