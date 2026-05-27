La papa del puré, ¿con o sin cáscara? Descubrí los secretos para la textura ideal de este clásico infalible

Pelarla o no puedo modificar la textura del plato final. Revelan la clave para un puré de papa sedoso : la elección de la papa y su cocción.

El puré de papa es un acompañante tradicional de muchas comidas. Su sabor suave y su textura cremosa lo hacen ideal para una amplia variedad de platos, desde milanesas hasta carne al horno. Con pocos ingredientes, permite variaciones infinitas . Y si bien parece simple, su preparación esconde varios secretos para lograr un resultado ideal.

La elección entre pelar o cocinar con cáscara depende del resultado deseado.

Si bien ambas opciones son válidas, hacer un puré sin piel suele ser la elección preferida para una versión clásica . Así se logra una preparación ultra lisa y sedosa , mientras que dejar la cáscara puede agregar una textura no deseada.

puré de papas Dejar la cáscara aporta nutrientes, pero cambia la textura del puré.

Por el otro lado, cocinar papas con piel conserva más nutrientes y aporta textura rústica. Además, la cáscara ayuda a que la papa absorba menos agua, manteniendo un sabor más concentrado. En este caso, es importante lavarla bien e incluso cepillarla para retirar cualquier suciedad.

Cómo preparar un puré de papa perfecto, según Paulina Cocina

Desde su página web, la influencer Paulina Cocina compartió una receta para hacer el mejor puré de papa. Según precisó, la clave para obtener un resultado cremoso radica en la elección de las papas adecuadas y el proceso de cocción.

En ese sentido, afirmó que es fundamental seleccionar papas con nivel de almidón alto, como las variedades russet o yukon gold. Estas papas se deshacen con facilidad durante la cocción, lo que facilita la obtención de un puré suave.

El proceso de cocción es igualmente importante. Las papas se cocinan en agua fría con sal hasta que estén tiernas. Después, se escurren y se machacan o se pasan por un prensapuré, y luego se les agregan ingredientes como manteca, leche y condimentos, para darles cremosidad y sabor.

milanesa con pure Milanesas con puré, un plato clásico.

Para esta receta, serán necesarios los siguientes ingredientes:

4 papas (Russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos

1/2 taza de leche caliente

4 cucharadas de manteca fría (mantequilla)

Nuez moscada: una pizca

Sal y pimienta a gusto

Ciboulette (cebollino) o perejil para decorar

Paso a paso, cómo hacer el mejor puré de papa