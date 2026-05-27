La papa del puré, ¿con o sin cáscara? Descubrí los secretos para la textura ideal de este clásico infalible
Pelarla o no puedo modificar la textura del plato final. Revelan la clave para un puré de papa sedoso: la elección de la papa y su cocción.
El puré de papa es un acompañante tradicional de muchas comidas. Su sabor suave y su textura cremosa lo hacen ideal para una amplia variedad de platos, desde milanesas hasta carne al horno. Con pocos ingredientes, permite variaciones infinitas. Y si bien parece simple, su preparación esconde varios secretos para lograr un resultado ideal.
Papas peladas o con cáscara: ¿qué conviene?
La elección entre pelar o cocinar con cáscara depende del resultado deseado.
Si bien ambas opciones son válidas, hacer un puré sin piel suele ser la elección preferida para una versión clásica. Así se logra una preparación ultra lisa y sedosa, mientras que dejar la cáscara puede agregar una textura no deseada.
Por el otro lado, cocinar papas con piel conserva más nutrientes y aporta textura rústica. Además, la cáscara ayuda a que la papa absorba menos agua, manteniendo un sabor más concentrado. En este caso, es importante lavarla bien e incluso cepillarla para retirar cualquier suciedad.
Cómo preparar un puré de papa perfecto, según Paulina Cocina
Desde su página web, la influencer Paulina Cocina compartió una receta para hacer el mejor puré de papa. Según precisó, la clave para obtener un resultado cremoso radica en la elección de las papas adecuadas y el proceso de cocción.
En ese sentido, afirmó que es fundamental seleccionar papas con nivel de almidón alto, como las variedades russet o yukon gold. Estas papas se deshacen con facilidad durante la cocción, lo que facilita la obtención de un puré suave.
El proceso de cocción es igualmente importante. Las papas se cocinan en agua fría con sal hasta que estén tiernas. Después, se escurren y se machacan o se pasan por un prensapuré, y luego se les agregan ingredientes como manteca, leche y condimentos, para darles cremosidad y sabor.
Para esta receta, serán necesarios los siguientes ingredientes:
- 4 papas (Russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos
- 1/2 taza de leche caliente
- 4 cucharadas de manteca fría (mantequilla)
- Nuez moscada: una pizca
- Sal y pimienta a gusto
- Ciboulette (cebollino) o perejil para decorar
Paso a paso, cómo hacer el mejor puré de papa
- Cocción inicial: colocar las papas en una olla amplia y cubrirlas con agua fría. Añadir una buena pizca de sal, que ayudará a sazonar desde el comienzo. Llevar a ebullición suave y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que estén tiernas al pinchar con un tenedor. Evitar cocer en exceso para que no se empasten con demasiada agua.
- Escurrir y secar: una vez tiernas, escurrir las papas en un colador. Dejarlas reposar entre uno y dos minutos para que pierda el exceso de vapor. Esto ayuda a evaporar agua superficial y obtener un puré más concentrado.
- Aplastar las papas: para un puré sedoso, utilizar un pisapapas o prensador de papas.
- Incorporar la manteca y la leche: añadir las cuatro cucharadas de manteca fría en trozos mientras mezclas con movimientos envolventes. La manteca fría se funde con el calor de las papas y aporta brillo. Luego, incorporar poco a poco la 1/2 taza de leche caliente, ajustando la cantidad según la textura deseada: más leche para un puré más suave y fluido, menos para uno más consistente. La leche caliente ayuda a mantener la temperatura y a integrar mejor las grasas.
- Sazonar y aromatizar: agregar sal y pimienta a gusto; y añadir una pizca de nuez moscada: es un toque sutil que realza el sabor sin dominarlo. Mezclar suavemente hasta obtener una textura homogénea y cremosa.
- Decoración y servir: picar ciboulette (cebollino) o perejil y espolvorea por encima para dar frescor y color.
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