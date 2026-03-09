¿Te quedó puré?: irresistibles bombas de papa rellenas

Una preparación que tiene como base al clásico tubérculo, acompañada con jamón y queso. Bombas ricas, rendidoras y muy fáciles de hacer.

Las bombas de papa rellenas son, literalmente, una explosión de sabor. No porque resulten pesadas, sino porque con pocos ingredientes se consigue un plato sabroso y tentador. Son parte del espíritu de las cantinas, de las picadas de vermutería, de muchas cartas de restaurante y, por supuesto, de las cocinas de casa.