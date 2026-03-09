No te pierdas esta receta para elaborar un buen puré de papas : sale cremoso y riquísimo.

Cómo hacer un buen puré de papas: no te pierdas esta receta para la mejor textura

En el sitio especializado Paulina Cocina se apunta que, si hay una guarnición perfecta para un montón de platos, es un buen puré de papas cremoso. Y agrega que es fácil de hacer, versátil, rendidor y sabroso. En este artículo, te ofrecemos la receta para elaborar un buen puré de papas : cremoso y riquísimo.

Lo cierto es que, al tener un sabor suave y una textura cremosa, el puré de papas es un acompañamiento que se adapta a una amplia variedad de platos, desde carnes al horno, milanesas o pollo. Por ello es que las combinaciones pueden ser infinitas.

4 papas (russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos.

(russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos. 1/2 taza de leche caliente.

4 cucharadas de manteca fría (mantequilla).

Nuez moscada: una pizca.

Sal y pimienta a gusto.

Ciboulette (cebollino) o perejil para decorar.

La guía paso a paso para preparar un riquísimo puré de papas

Colocar las papas en una olla con agua fría y sal, y cocinar hasta que estén tiernas, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Escurrir y aplastar las papas con un pisa papas o un prensapuré.

en una olla con agua fría y sal, y cocinar hasta que estén tiernas, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Escurrir y aplastar las con un pisa o un prensapuré. Añadir la manteca fría, cortada en cubos e integrar. Incorporar, de a poco, la leche caliente a las papas y mezclar hasta obtener una textura suave y cremosa. Si es necesario se puede agregar más leche.

y mezclar hasta obtener una textura suave y cremosa. Si es necesario se puede agregar más leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Decorar con ciboulette o perejil picado al momento de servir.

Un secreto y algunos consejos claves para elaborar el puré de papas

A la hora de elaborar un exquisito puré de papas, sin dudas que debemos considerar a uno de los ingredientes estrella: la manteca, que aporta un sabor incomparable y una textura suave y sedosa al puré.

Cuando la incorporemos en la preparación del puré de papas, es importante que esté fría para que se disuelva de manera uniforme con el calor de las papas.

La manteca y la leche son el combo perfecto para lograr un puré de papas cremoso y sedoso, siempre cuidando que las papas estén bien aplastadas para evitar grumos.

También se puede personalizar el puré de papas con mantequilla añadiendo hierbas frescas, como perejil, cebolla de verdeo (cebolleta), ciboulette (cebollino) o cilantro, o incluso un toque de ajo asado, para darle un sabor ahumado. Los especialistas entregan determinados consejos clave para la elaboración del puré de papas: