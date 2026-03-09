Cómo hacer un buen puré de papas: no te pierdas esta receta para la mejor textura
No te pierdas esta receta para elaborar un buen puré de papas: sale cremoso y riquísimo.
En el sitio especializado Paulina Cocina se apunta que, si hay una guarnición perfecta para un montón de platos, es un buen puré de papas cremoso. Y agrega que es fácil de hacer, versátil, rendidor y sabroso. En este artículo, te ofrecemos la receta para elaborar un buen puré de papas: cremoso y riquísimo.
Lo cierto es que, al tener un sabor suave y una textura cremosa, el puré de papas es un acompañamiento que se adapta a una amplia variedad de platos, desde carnes al horno, milanesas o pollo. Por ello es que las combinaciones pueden ser infinitas.
La receta para elaborar un exquisito puré de papas
Para elaborar este exquisito puré de papas, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 4 papas (russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos.
- 1/2 taza de leche caliente.
- 4 cucharadas de manteca fría (mantequilla).
- Nuez moscada: una pizca.
- Sal y pimienta a gusto.
- Ciboulette (cebollino) o perejil para decorar.
La guía paso a paso para preparar un riquísimo puré de papas
- Colocar las papas en una olla con agua fría y sal, y cocinar hasta que estén tiernas, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Escurrir y aplastar las papas con un pisa papas o un prensapuré.
- Añadir la manteca fría, cortada en cubos e integrar. Incorporar, de a poco, la leche caliente a las papas y mezclar hasta obtener una textura suave y cremosa. Si es necesario se puede agregar más leche.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Decorar con ciboulette o perejil picado al momento de servir.
Un secreto y algunos consejos claves para elaborar el puré de papas
A la hora de elaborar un exquisito puré de papas, sin dudas que debemos considerar a uno de los ingredientes estrella: la manteca, que aporta un sabor incomparable y una textura suave y sedosa al puré.
Cuando la incorporemos en la preparación del puré de papas, es importante que esté fría para que se disuelva de manera uniforme con el calor de las papas.
La manteca y la leche son el combo perfecto para lograr un puré de papas cremoso y sedoso, siempre cuidando que las papas estén bien aplastadas para evitar grumos.
También se puede personalizar el puré de papas con mantequilla añadiendo hierbas frescas, como perejil, cebolla de verdeo (cebolleta), ciboulette (cebollino) o cilantro, o incluso un toque de ajo asado, para darle un sabor ahumado. Los especialistas entregan determinados consejos clave para la elaboración del puré de papas:
- Utilizar un prensapuré o un pisapapas para lograr una textura lisa y sin grumos.
- Calentar la leche antes de agregar al puré para evitar enfriar las papas.
- No utilizar una licuadora o procesador de alimentos, ya que puede hacer que las papas se tornen chiclosas.
- Un toque de nuez moscada le aporta un toque especial de sabor al puré.
- Se puede reemplazar un poco de leche por crema (nata), para un puré más consistente.
- Condimentos como el pimentón o el curry le dan un sabor distinto y novedoso al clásico puré.
Te puede interesar...
Leé más
Los mejores alfajores de maicena: la receta fácil y deliciosa, para hacer en tu propia casa
Torta saludable e ideal para la merienda en solo 40 minutos y sin harina: ¿cómo hacerla super esponjosa?
Noticias relacionadas