La receta imperdible de Paulina Cocina: "Frutillas en almíbar", un postre distinto y delicioso

La influencer tiene varios postres y preparaciones dulces en sus redes sociales. Paso a paso, cómo tenerlas listas en cuestión de minutos.

Con la llegada de la temporada primavera/verano en Argentina, cada vez son más las familias que optan por acompañar las comidas con frutas y verduras frescas, ideales para la época del año. En este caso, se volvió viral una receta de frutillas en almíbar de Paulina Cocina .

La cocinera e influencer se volvió una de las más importantes del rubro en el país, con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, un canal de YouTube para subir cada una de sus recetas e incluso un libro con sus trucos y consejos más prácticos para aplicar en el hogar.

Las recetas de Paulina Cocina se volvieron un furor para aquellas personas que no son tan habilidosas en la cocina, pero que constantemente buscan imitar las comidas de cocineros profesionales.

En ese sentido, para preparar la receta de frutillas en almíbar de la influencer argentina es fundamental respetar los tiempos de cocción de cada paso. Con apenas un par de ingredientes y técnicas para principiantes, esta preparación se volvió una de las más elegidas de cara al verano 2026.

El primer paso para este postre es la limpieza y selección de las frutillas. Los expertos aconsejan buscar frutas maduras pero firmes. Para lavarlas, es necesario usar abundante agua fría para quitar los restos de tierra, aunque no hay que dejarlas en remojo para evitar que absorban líquido.

photo Receta de frutillas en almíbar de Paulina Cocina: rica, fácil y duradera

Paso a paso para la receta de frutillas en almíbar

Con las frutillas elegidas, el primer paso será quitarle las hojas y los cabitos a cada una de ellas. En caso de ser muy grandes, lo mejor es cortarlas a la mitad para que luego incorporen mejor el almíbar.

Para darles el tradicional sabor dulce, el siguiente paso será preparar el almíbar. Se debe seleccionar una olla de fondo grueso para mezclar el agua con el azúcar y el jugo de limón. Se lleva a fuego medio y se revuelve constantemente con cuchara de madera hasta que el azúcar se disuelva por completo.

El punto ideal para quitarlo del fuego es cuando el líquido se vuelve transparente y comienza a formar burbujas. Con esta preparación lista, es momento de agregar las frutillas y bajar el fuego.

A medida que las frutillas se cocinan y liberan su jugo natural, el almíbar toma un tono rosado. En este momento no es necesario mezclar ni tocar la preparación.

mermelada frutilla.jpeg Una rica mermelada de frutilla para arrancar el día.

La importancia del reposo después de la cocción

Con las frutillas y el almíbar incorporados, el tiempo ideal para dejarlas en el fuego es entre 8 y 12 minutos, dependiendo del tamaño y la cantidad de frutillas seleccionadas. No hay que dejar que la fruta se cocine demasiado para que no pierda su forma original.

Un paso igual de importante es el momento del reposo, enfriado y conservación. Luego de sacar las frutillas del fuego, la mezcla debe colocarse, preferentemente, en un frasco de vidrio. Con el correcto reposo dentro de la heladera, las frutillas con almíbar pueden durar hasta dos semanas sin perder sabor ni color.

Los expertos en gastronomía aconsejan no excederse con el fuego al momento de cocinar el almíbar, ya que un error muy común es dejar una cocción muy alta, ya que puede cristalizar el azúcar y oscurecer la mezcla.

Lo mismo ocurre con el recipiente para guardar la preparación: debe ser de acero o vidrio para que no altere el sabor de las frutas, tal como sucede con materiales metálicos o de aluminio. Asimismo, la rama de canela o unas gotas de esencia de vainilla le aportan un aroma y un sabor adicional que lo destaca por encima de las recetas tradicionales.

Ingredientes para hacer frutillas en almíbar