¿Cómo preparar la receta de mermelada de frutillas más fácil del mundo?

e¿ Se te juntaron un montón de frutillas y no sabes qué hacer? ¿Estás buscando una receta fácil para preparar un rico dulce o mermelada? En estas líneas vas a encontrar un proceso fácil y sencillo para tener en tu casa un rico dulce y no depender del supermercado o de las mermeladas industriales.

700 g azúcar

Jugo de 1 limón

1 cdta. de canela (opcional)

2 frascos con tapas esterilizados

El Comedor - reel Mermelada de frutillas.mp4

Desarrollo:

Lavar muy bien las frutillas. Quitarles los cabitos verdes y cortar en cuartos o mitades. En un recipiente sumarles el azúcar y dejarlas reposar mínimo dos horas hasta que quede liquida el azúcar y la frutilla la absorba. Revolver para despegar el azúcar. En una olla resistente volcamos la fruta y la mandamos al fuego. Agregamos jugo de limón. Cuando rompe el primer hervor bajamos el fuego (mínimo) y cocinamos durante 45/50 minutos. Vamos revolviendo con cuchara de madera sistemáticamente para que no se pegue ni queme. Podemos si queremos mixear la pulpa desde la olla (opcional). Agregamos la canela (opcional) y revolvemos mientras transcurre el tiempo vamos viendo como cambia la textura.

Ponemos un plato playo en el freezer. Transcurrido el tiempo de cocción, vamos chequeando consistencia hacemos la prueba de la cuchara. Sacamos el plato frío y hacemos una línea de dulce separándolo con la punta de la cuchara. Si las partes no se unen y queda el surco, ya está. Completamos los frascos esterilizados previamente, los tapamos y damos vuelta un par de horas para que haga vacío y listo. ¡Ya tenemos un nuevo dulce casero en casa!





