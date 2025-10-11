Receta: masa de tarta casera y tres rellenos que la rompen

Una receta de masa casera para hacer tus propias tartas. Tres rellenos imbatibles y super ricos para probar diferentes opciones.

La tarta es un clásico de la cocina argentina, un plato que, por su versatilidad, se adapta tanto a almuerzos como a cenas. La posibilidad de variar los rellenos según los ingredientes disponibles en la heladera o según la temporada la convierte en una opción práctica y creativa. Sin embargo, muchas veces el verdadero secreto está en la masa . Una buena masa casera puede transformar una tarta sencilla en un plato memorable, aportándole una textura y sabor únicos que las versiones comerciales no logran imitar.

Hacer una masa de tarta en casa no solo es fácil, sino también una opción más saludable, ya que podemos controlar los ingredientes que usamos y evitar conservantes. Además, podés personalizar la receta a tu gusto, haciendo variaciones según el tipo de tarta que desees preparar, ya sea más crocante, liviana o integral. En esta nota te compartimos una receta infalible de masa de tarta casera y te damos ideas para diferentes rellenos que van desde lo clásico a lo innovador.

- 250 g de harina (puede ser común o una mezcla con harina integral)

- 125 g de manteca fría cortada en cubos (podés reemplazarla por aceite si preferís una masa más ligera)

- 1 huevo

- 1 pizca de sal

- 2-3 cucharadas de agua fría

Desarrollo

Mezclar los ingredientes secos. En un bol grande, colocá la harina y la sal. Agregá la manteca fría y, con las manos o un cornet, desmenuzala junto con la harina hasta obtener una textura arenosa. El truco para una masa crujiente está en no trabajar demasiado la manteca para que no se derrita.





Incorporar el huevo. Agregá el huevo y mezclá hasta que empiece a formarse una masa. Si ves que le falta humedad, podés añadir una cucharada de agua fría de a poco, hasta que la masa esté bien unida pero no pegajosa.





Amasar suavemente. Sacá la masa del bol y amasá solo lo necesario para que todo se integre. No hay que trabajarla mucho, para que quede tierna. Formá un bollo, envolvelo en film y dejalo reposar en la heladera durante 30 minutos.





Estirar y forrar el molde. Una vez que la masa reposó, estirala sobre una superficie enharinada hasta que tenga el tamaño necesario para forrar tu molde de tarta. Colocala en el molde, ajustando bien los bordes, y pinchá el fondo con un tenedor para que no se infle al cocinarla.





Cocción. Si el relleno que vas a utilizar es húmedo o necesita poco tiempo de cocción, conviene prehornear la masa. Para eso, podés cubrirla con papel aluminio o papel manteca y colocarle encima legumbres secas o bolitas de cerámica para hacer peso. Llevá al horno precalentado a 180°C por unos 10-12 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse. Retirá el peso y el papel, y volvé a cocinar 5 minutos más si es necesario.

Opciones de relleno: del clásico al gourmet

Una vez que tenés la masa lista, las posibilidades de relleno son infinitas. Desde las combinaciones clásicas hasta las más creativas, acá te dejamos algunas ideas que se adaptan a diferentes momentos y gustos.

tarta-jamon-y-queso.webp Tarta de jamón, queso y tomate.

Tarta de jamón, queso y tomate

Esta es la opción más clásica y sencilla.

- 200 g de jamón cocido

- 200 g de queso en fetas (puede ser muzzarella, dambo o port salut)

- 2 tomates cortados en rodajas

- Orégano y un chorrito de aceite de oliva

Colocá las fetas de jamón y queso sobre la masa prehorneada, distribuyendo los tomates por encima. Condimentá con orégano y rociá con un poco de aceite de oliva. Horneá hasta que el queso se derrita y la masa esté dorada.

sinfonia-verde-tarta-irresistible-espinaca-y-ricota.webp Tarta de espinaca y ricota. Imperdible

Tarta de espinaca y ricota

Un clásico que nunca falla y es una opción más ligera y nutritiva.







- 300 g de espinaca cocida y escurrida

- 200 g de ricota

- 1 huevo

- 50 g de queso rallado

- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Mezclá la espinaca picada con la ricota, el huevo y el queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Rellená la masa y horneá durante 30 minutos a 180°C, o hasta que la tarta esté dorada.

tarta cebolla carame.jpeg Tarta de cebolla caramelizada. Fácil de hacer y muy rica.

Tarta de cebolla caramelizada y queso de cabra

Para los que buscan un relleno más gourmet.

- 3 cebollas grandes cortadas en juliana

- 2 cucharadas de azúcar

- 150 g de queso de cabra

- 1 chorrito de vino blanco

- Sal y pimienta

Caramelizá las cebollas con una pizca de sal y las dos cucharadas de azúcar, a fuego bajo. Cuando estén doradas, desglasá con el vino blanco y cociná hasta que se evapore. Colocá la cebolla caramelizada sobre la masa y desmenuzá el queso de cabra por encima. Horneá durante 20 minutos o hasta que la masa esté crujiente y a disfrutar!

