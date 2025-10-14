¿Cómo preparar una buena receta de hummus?

Aprendé con esta receta a preparar hummus casero, una opción saludable y versátil para picadas, snacks y acompañamientos.

El hummus , originario de Medio Oriente, se ha ganado un lugar en la cocina de todo el mundo gracias a su sabor delicioso, su textura suave y su versatilidad. Este puré de garbanzos no solo es nutritivo, sino también muy fácil de preparar en casa con unos pocos ingredientes básicos. Si buscás una opción saludable para tus comidas, picadas o snacks, esta receta de hummus casero es ideal. Te contamos cómo hacerlo paso a paso, con algunos trucos para que quede perfecto.

¿Cómo hacer tahini casero?

El tahini es un ingrediente clave en el hummus, y hacerlo en casa es muy sencillo. Solo necesitás:

1 taza de semillas de sésamo.





2-3 cucharadas de aceite neutro (como aceite de girasol o de oliva suave).





Una pizca de sal (opcional).





Tostá las semillas: En una sartén a fuego medio, colocá las semillas de sésamo y remové constantemente hasta que estén ligeramente doradas y desprendan aroma. Tené cuidado de no quemarlas.





Procesá: Dejalas enfriar y luego machacalas con un mortero o procesalas en una licuadora o procesadora potente. Agregá el aceite de a poco hasta lograr una pasta suave y cremosa. Si es necesario, ajustá la textura con más aceite.





Guardalo: Conservá el tahini en un frasco hermético en la heladera. Dura varias semanas.

Desarrollo para el hummus

Prepará los garbanzos: Si usás garbanzos secos, dejalos en remojo la noche anterior. Luego, cocinalos en agua con sal hasta que estén bien tiernos. Si optás por garbanzos en lata, simplemente enjuagalos bajo agua corriente para eliminar el exceso de sodio y conservantes.

Procesá los ingredientes: En una procesadora o licuadora, colocá los garbanzos cocidos, el tahini, los dientes de ajo, el jugo de limón, el comino (si lo usás), la sal y dos cucharadas de aceite de oliva. Procesá todo hasta obtener una mezcla homogénea.

Ajustá la textura: Si el hummus está demasiado espeso, agregá agua o caldo poco a poco mientras seguís procesando. La idea es lograr una consistencia cremosa y untable.

Rectificá el sabor: Probá el hummus y ajustá la sal, el jugo de limón o el comino según tu gusto.

Presentación final: Pasá el hummus a un bowl y hacé un pequeño surco en el centro con una cuchara. Agregá un chorrito de aceite de oliva y, si querés, espolvoreá pimentón dulce o paprika para decorar. También podés sumar unas semillas de sésamo o perejil fresco picado.

Variaciones para experimentar

El hummus es una receta básica que admite muchísimas variantes. Acá te dejamos algunas ideas para que innoves:

Hummus de remolacha : Agregá una remolacha cocida al momento de procesar los ingredientes. El resultado es un hummus de color vibrante y un sabor ligeramente dulce.

: Agregá una remolacha cocida al momento de procesar los ingredientes. El resultado es un hummus de color vibrante y un sabor ligeramente dulce. Hummus picante : Sumá una cucharadita de ají molido o un toque de salsa picante para darle un extra de sabor.

: Sumá una cucharadita de ají molido o un toque de salsa picante para darle un extra de sabor. Hummus de palta : Incorporá media palta madura para un hummus más cremoso y con un sabor fresco.

: Incorporá media palta madura para un hummus más cremoso y con un sabor fresco. Hummus de zanahoria: Procesá junto a los garbanzos una zanahoria previamente cocida. Este agregado le da un toque dulce y una textura interesante.

Cremosidad y sabor. El hummus de garbanzo es ideal para picadas.

Beneficios nutricionales

El hummus es un alimento cargado de nutrientes. Los garbanzos son ricos en proteínas, fibra y carbohidratos complejos, lo que los convierte en una excelente fuente de energía sostenida. Por su parte, el tahini aporta grasas saludables, mientras que el ajo y el limón suman antioxidantes y vitamina C. Además, el aceite de oliva extra virgen no solo mejora el sabor, sino que también contribuye con grasas monoinsaturadas, beneficiosas para el corazón.

¿Cómo servir el hummus?

El hummus es una opción versátil que podés disfrutar de varias maneras:

Como dip, acompañado de bastones de zanahoria, apio, pepino o pan pita.

Como untable en sándwiches o wraps, para sumar cremosidad y sabor.

Como guarnición en ensaladas, bowls de vegetales o platos principales.

Como parte de una picada, junto a otros dips como guacamole o baba ganoush.

Consejos para un hummus perfecto

Pelá los garbanzos : Si tenés tiempo y paciencia, podés retirar la piel de los garbanzos para lograr un hummus más suave. Simplemente frotalos entre tus manos una vez cocidos y enjuagalos.

: Si tenés tiempo y paciencia, podés retirar la piel de los garbanzos para lograr un hummus más suave. Simplemente frotalos entre tus manos una vez cocidos y enjuagalos. Usá ingredientes frescos : El jugo de limón recién exprimido y un buen aceite de oliva marcan la diferencia.

: El jugo de limón recién exprimido y un buen aceite de oliva marcan la diferencia. Guardalo bien: Conservá el hummus en un recipiente hermético en la heladera. Dura entre 3 y 5 días.

Una receta que conecta culturas

El hummus es mucho más que un simple plato: es una muestra de la riqueza culinaria de Medio Oriente que ha trascendido fronteras. Al prepararlo en casa, no solo podés disfrutar de su sabor y beneficios, sino también experimentar con ingredientes y sabores que lo hagan tuyo. Animate a incorporar esta receta clásica y versátil a tu repertorio gastronómico. ¡No te vas a arrepentir!





