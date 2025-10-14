La inflación de Neuquén de septiembre dio 2,8%

La Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia dio a conocer el informe este martes. El índice fue otra vez superior al IPC nacional.

La inflación en Neuquén fue superior a la nacional.

La inflación de septiembre en Neuquén fue del 2,8 por ciento , igual al índice del mes pasado, mientras que estuvo por encima del IPC nacional , que arrojó 2,1% por ciento.

Según lo publicado en su informe por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia , la inflación acumulada en lo que va del año en Neuquén alcanzó el 28,2%, mientras que la variación interanual trepó al 41%.

alcohólicas y tabaco (3,7%) y vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,5%). A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en prendas de vestir y calzado (1,4%), restaurantes y hoteles (1,5%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6%).

Los aumentos más importantes se registraron en frutas, verduras y productos de panificación, destacándose especialmente el aumento en tomate. También otro aspecto a resaltar es que hubo una baja en algunos cortes de carne bovina.

A su vez, recreación y cultura tuvo una variación mensual de 3,4% y una incidencia de 0,26 p.p. Los aumentos con mayor impacto fueron en juegos, juguetes y pasatiempos y servicios recreativos, de ocio y deportivos.

Los bienes registraron un aumento de 2,4%, inferior al de los Servicios (3,3%), mientras que las variaciones interanuales fueron de 27,4% y 60,5%, respectivamente.

Estos bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,28 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en combustibles para vehículos, frutas, verduras, equipos telefónicos móviles, bienes recreativos y culturales y comida preparada para llevar.

Respecto a los servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,52 p.p. y se explica principalmente por las variaciones en alquiler de la vivienda, consultas odontológicas, colectivo interurbano, servicios de información y comunicación y servicios de cuidado personal.

Colectivo (2).jpg Claudio Espinoza

Bienes y servicios

Los bienes y servicios incluidos en la categoría núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,96 p.p. Sobresalieron los aumentos en alquiler de vivienda, alimentos, comida preparada para llevar, restaurantes, equipos telefónicos móviles, servicios de información y comunicación, servicios recreativos, de ocio y deportivos y bienes y servicios de cuidado personal.

Por su parte, los bienes y servicios estacionales tuvieron una incidencia de 0,21 p.p. que se explica principalmente por los aumentos en frutas y verduras.

En el caso de los bienes y servicios regulados, la incidencia fue de 0,63 p.p y las principales contribuciones correspondieron a combustibles para vehículos, colectivo interurbano, servicio telefónico celular, gas natural por red, cigarrillos y educación primaria y secundaria.

Los alimentos que más y menos aumentaron

En el desagregado por alimentos, lo que más aumentó en septiembre y por una cuestión estacional fue el tomate redondo (35,5%), seguido por otras frutas: el limón, que alcanzó una suba del 12,9 por ciento, la banana (11%) y naranja (6,2%)

También se dieron incrementos por encima del nivel general en productos como galletitas dulces envasadas (9,1%), hamburguesas congeladas (8,4%), sal fina (4,8%), tomates en conserva (4,4%) salchichas tipo viena (4,2%), fideos (4,1%), cerveza por litro (3,8%), café molido (3,5%), carne picada especial (3,4%) y arroz blanco (3,1%).

Entre los productos que registraron deflación se encontró la harina de trigo (-2,8%), el asado (-7%), corte de nalga (-2,7%), jamón cocido (-5%), queso cremoso (-1,9), yogurt firme (-0,7%), dulce de leche (-2,5%), huevos (-1,1%), manzana deliciosa (0,2%), papa (-7,5%), lechuga (-10,4%), vino común (-2,2) y yerba mate (-3,6%).