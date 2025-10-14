Desmantelaron una fábrica de patentes truchas que se vendían por internet a todo el país

Luego de tres allanamientos, se logró desbaratar a una organización que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a distintas provincias.

A raíz de un amplio operativo en conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se desmanteló una red que se dedicaba a la fabricación y comercialización de chapas patentes falsas en la provincia de Córdoba .

Con tres allanamientos en simultáneo -en Córdoba y Buenos Aires- se logró localizar el taller donde se fabricaban las placas falsificadas que eran vendidas de forma online a todo el país. Una investigación de la Superintendencia de Investigaciones de la Ciudad de Buenos Aires terminó con el hallazgo y desmantelamiento de la fábrica ilegal.

Con esta investigación, los detectives lograron determinar que las chapas se fabricaban en Córdoba y que, además de venderse en la galería porteña, había otro punto de entrega en el centro de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

El operativo y la investigación judicial por las falsas patentes

La investigación llevó alrededor de seis meses y comenzó por una búsqueda de la división Investigaciones Complejas, de la Policía porteña, que encontró en Internet un usuario de redes sociales que ofrecía a la venta todo tipo de patentes. El mismo estaba en Facebook Marketplace, pero también en Mercado Libre.

Tras lograr la identificación del posible autor del delito con domicilio en la capital cordobesa. Allí encontraron una fábrica donde tenía los elementos para falsificarlas, incluyendo placas en blanco, chapas de remises, modelos provinciales y nacionales.

Al llegar al lugar, la Policía secuestró cientos de chapas listas para la venta, equipos de impresión y troquelado, y documentación clave para la causa. Según explicaron fuentes de la investigación, "las fabricaban en Córdoba y las enviaban por paquetería a Buenos Aires, donde hay un importante faltante de patentes oficiales".

Este negocio creció rápidamente a raíz de la faltante -o demora en la entrega en algunos casos-, por lo que se generaba una alta demanda de patentes oficiales. El precio de las mismas variaba entre 40 mil a 50 mil pesos.

Por el momento, solo dos personas fueron demoradas pero no se registraron detenciones. Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de identificar y detectar a todos los involucrados en la actividad ilícita, comunicó la fuerza de seguridad cordobesa.

La causa está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 30, a cargo de Juan José Cavallari.

Un mercado paralelo a raíz de la falta de patentes

El caso expuso un contexto que se atraviesa a nivel nacional y es el faltante de patentes oficiales. Según estimaciones privadas, más de 600.000 vehículos circulan sin patente en el país a raíz del retraso en la producción.

Durante 2023 y buena parte de 2024 se había extendido el uso de patentes provisorias por el faltante de insumos y demoras en la producción de chapas. Ese escenario cambió y el Ministerio de Justicia informó que el sistema quedó totalmente normalizado, por lo que circular sin patente cuando el papel ya no rige será un motivo de multa inmediata.

Vuelven las multas por circular sin patente en autos y motos: cuánto cuestan

El Gobierno nacional confirmó que, con la normalización en la entrega de patentes, vuelven a aplicarse multas a los autos 0km que circulen sin las chapas metálicas oficiales luego del plazo permitido. La sanción económica podrá alcanzar valores altos y ya no habrá tolerancia una vez vencida la vigencia del papel provisorio.

Con el sistema ya normalizado, la sanción por circular sin patente puede llegar hasta $800.000 para autos y motos, de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la emisión del papel provisorio y el momento del control. Es decir, no es un monto fijo: la multa se calcula considerando la demora en colocar las chapas una vez que el trámite estuvo disponible.