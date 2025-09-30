Vuelven las multas por circular sin patente en autos y motos: cuánto cuestan

Con la normalización de la entrega de chapas en los registros, aplicarán sanciones a quién no las tenga. Qué validez tienen las de papel.

El Gobierno nacional confirmó que, con la normalización en la entrega de patentes , vuelven a aplicarse multas a los autos 0km que circulen sin las chapas metálicas oficiales luego del plazo permitido. La sanción económica podrá alcanzar valores altos y ya no habrá tolerancia una vez vencida la vigencia del papel provisorio.

Durante 2023 y buena parte de 2024 se había extendido el uso de patentes provisorias por el faltante de insumos y demoras en la producción de chapas. Ese escenario cambió y el Ministerio de Justicia informó que el sistema quedó totalmente normalizado , por lo que circular sin patente cuando el papel ya no rige será un motivo de multa inmediata.

El punto central es el plazo de 60 días : la patente provisoria de papel tiene validez por ese período desde su emisión y debe ir visible en parabrisas y lunar trasero (cuando corresponda). Pasado ese tiempo, si el vehículo no tiene colocadas las chapas metálicas , se considera infracción . Ahí se activa el esquema de multas con montos que escalan según cuánto tardó el titular en colocar la matrícula una vez disponible.

Auto sin patente de chapa 03.jpg Cada vez más se ven patentes de papel en Neuquén ante la falta de entrega de las metálicas. Claudio Espinoza

Para ordenar la transición, la DNRPA habilitó una consulta online para saber si las patentes de un vehículo nuevo ya están listas para retirar en el Registro. El propio Ministerio remarcó que “los Registros Automotores recibieron todas las chapas que faltaban” y que ahora es responsabilidad del titular retirarlas y colocarlas. La disponibilidad es amplia: se reporta stock en todo el país y se reforzaron los controles en la vía pública.

Multas por circular sin patente: cuánto cuestan y a quiénes alcanzan

Con el sistema ya normalizado, la sanción por circular sin patente puede llegar hasta $800.000 para autos y motos, de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la emisión del papel provisorio y el momento del control. Es decir, no es un monto fijo: la multa se calcula considerando la demora en colocar las chapas una vez que el trámite estuvo disponible. Este criterio apunta a desalentar que se siga circulando con el papel después de vencido el plazo, una práctica que se volvió frecuente durante la escasez de matrículas.

Un dato clave para el usuario: con la distribución de patentes normalizada, los operativos volverán a exigir la chapa metálica dentro del plazo legal. Ya no servirán las “excusas” ligadas a la falta de stock. Por eso, si el auto o la moto fue inscripto recientemente y todavía circula con patente provisoria, conviene chequear en la web de la DNRPA si la matrícula está lista, pedir turno en el Registro y colocarla sin demoras para evitar la multa. Para consultar, hay que entrar a www.dnrpa.gov.ar/registros_seccionales/consulta_disponibilidad_chapas.

¿Por qué se restablecen los controles ahora?

Porque el Gobierno informó que se recuperó el flujo normal de producción y entrega de patentes para 0 km. La causa del retraso fue la combinación de restricciones a la importación y la salida de un proveedor anterior; ya con un nuevo esquema, se ejecutó un “operativo de entrega masiva” para resolver el cuello de botella. Con más de 55.000 chapas en stock y distribución regular, se endurecen los controles y vuelven a aplicarse multas a quien circule fuera de la normal.