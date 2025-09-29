Una legendaria marca de motos lanzó una nueva roadster con financiación a tasa 0: cuánto sale

La Royal Enfield GRR 450 busca atraer a todas las generaciones de riders con su estilo moderno, versatilidad y pagos flexibles. Equipamiento, precio y más.

La Royal Enfield GRR 450 llega al mercado argentino para proponer una experiencia de conducción versátil en ciudad y en ruta. Foto: Royal Enfield

El mercado argentino de motos suma un nuevo capítulo con la llegada de la Royal Enfield GRR 450 , una roadster que se incorpora al segmento de media cilindrada . El modelo fue presentado por Grupo Simpa , representante de la marca en el país, y combina diseño deportivo , tecnología actualizada y opciones de financiación especiales .

La apertura de importaciones dinamizó la oferta de dos ruedas en los últimos meses, lo que permitió que las compañías completen su gama con unidades de mayor cilindrada . En este contexto, Royal Enfield eligió a la Argentina como uno de los destinos para importar desde Asia su última apuesta en el rubro de las roadsters.

Según la compañía, la GRR 450 está pensada para brindar una experiencia de conducción versátil, tanto en ciudad como en rutas más exigentes. “Es un modelo que conecta carácter, potencia y versatilidad, destinado a una nueva generación de riders”, destacó el Brand Manager de Royal Enfield Argentina en Grupo Simpa, Christian Parodi.

Royal Enfield es la marca de motocicletas más antigua en producción -la primera fue fabricada en 1901 en Redditch, en el Reino Unido-, pero actualmente está orientada al segmento de motocicletas medianas y la mayor parte de su producción se trasladó a la India, desde donde exporta a más de 50 países de todo el mundo. En Argentina, el Grupo Simpa centraliza su producción en la planta en Pilar, después de que a principios de septiembre cerrara la fábrica en Campana.

Características y equipamiento de la Royal Enfield GRR 450

La motocicleta incorpora el motor Sherpa de 452 cc, monocilíndrico y refrigerado por líquido, con una configuración DOHC de 4 válvulas. Ofrece 40 CV a 8000 rpm y 40 Nm de torque a 5500 rpm, con más del 85% de la fuerza disponible desde las 3000 rpm. La transmisión es de seis velocidades con embrague de asistencia y antirrebote.

En términos de diseño, se presenta con asiento escalonado, tanque de 11 litros de combustible, faros LED, intermitentes con luz trasera integrada y silenciador elevado. La suspensión combina horquilla telescópica de 43 mm adelante y monoamortiguador trasero tipo bieleta, con neumáticos sin cámara de 17 pulgadas. Su distancia entre ejes es de 1440 mm.

grr-450-4 Un panel de 4 pulgadas permite acceder a información útil y a funciones de entretenimiento y conectividad. Foto: Royal Enfield

El modelo incluye además modos de conducción Rendimiento y Eco, que adaptan la respuesta del acelerador. Las versiones media y superior incorporan el “Tripper Dash”, un panel de infoentretenimiento de 4 pulgadas compatible con la aplicación oficial de la marca, que permite grabar rutas y exportarlas en formato GPX. También se destaca la función Royal Enfield Wingman, que facilita la conectividad con la moto y el soporte a distancia.

Royal Enfield GRR 450: precio, financiación a tasa cero y disponibilidad en Argentina

La GRR 450 comenzó a venderse en el país en una escala de precios que parte de los $10.300.000. El lanzamiento se dio tras una preventa exclusiva en julio, en la que se ofreció un lote inicial de 250 unidades. Ahora, la disponibilidad se amplió a concesionarios de todo el territorio nacional.

royal-enfield-grr-450-4 La nueva Royal Enfield GRR 450 se ofrece en Argentina en seis opciones de terminación diferentes. Foto: Royal Enfield

En materia de financiación, los compradores pueden acceder a dos modalidades: hasta el 50% del valor en 12 cuotas sin interés o hasta el 70% con sistema UVA en plazos de 12, 18 o 24 cuotas. A esto se suma la garantía de tres años sin límite de kilometraje y la inclusión en el “Borderless Warranty Program”, que extiende la cobertura a más de 70 países.

royal-enfield-grr-450-3 La nueva Royal Enfield GRR 450 puede conseguirse financiando hasta el 50% de su valor en 12 cuotas sin interés, o hasta el 70% con sistema UVA en plazos de 12, 18 o 24 cuotas.

El modelo se ofrece en seis colores: Smoke Silver, Peix Bronze, Gold Dip, Yellow Ribbon, Brava Blue y Playa Black. También cuenta con una amplia línea de accesorios inspirados en la escena del motociclismo urbano y flat-track, que incluyen protectores, espejos, parrillas y soluciones para equipaje.