Una de las motos más vendidas de Argentina ahora se puede comprar en 48 cuotas

La súper popular Zanella ZB 110 es una de las líderes del mercado. También se pueden financiar otros siete modelos.

Las motos vienen marcando la cancha en el mercado argentino de vehículos livianos: Zanella ahora sacude el tablero con una propuesta que baja la barrera de entrada para el público masivo: un plan de 48 cuotas fijas para adquirir su archiconocida ZB 110 -y otros siete modelos- solo presentando el DNI. El convenio, firmado con el Banco Santander, aparece justo cuando el financiamiento vuelve a ser decisivo para sostener las ventas en un escenario de dólar en movimiento y consumo en recuperación.

La alianza le pone cifras concretas al sueño de la movilidad propia: la cuota arranca en $160.000 mensuales durante 48 meses, con una tasa que, según la empresa, es “la más baja del mercado”. Se trata de un movimiento estratégico para apuntalar los patentamientos: sólo en julio la marca colocó 4.910 unidades , trepando al cuarto puesto del ranking nacional y consolidando un market share de 9,3%.

Lejos de limitarse a la popular Cub, el plan abarca modelos de distintos segmentos. Dentro de los CUB se incluyen la ZB 110 Z3 ST , Due 110 ST , Due 125 Sport y ZB 125 Z3 Sport . En Street , aparece la RX Z7 150 F ; para los que pisan tierra, la ZR 150 OHC ; y en scooters, las Exclusive 150 y Exclusive Edizione 150 . Así, la propuesta cubre perfiles que van del delivery urbano al usuario que busca estilo y versatilidad.

El protagonismo de la ZB 110 no es casualidad: está top 10 entre las más patentadas del primer semestre con 8.865 unidades, gracias a un combo de bajo consumo, mantenimiento sencillo y un precio que la mantiene competitiva. Con apenas 3 litros de tanque y 92 kilos, se ganó el afecto de quienes necesitan una compañera económica para la rutina diaria.

Cómo funciona la financiación de motos Zanella en 48 cuotas

El plan presentado por Zanella y Santander apunta a la simplicidad absoluta: DNI en mano, aprobación crediticia y moto asegurada. No se exige prenda ni garante; todo se resuelve en la red de concesionarios oficiales o de forma online, con respuesta en 48 horas. La financiación aplica tanto a versiones base como full, por lo que cada usuario puede escalar equipamiento sin resignar la cuota plana.

Zanella ZB 110 Zanella ZB 110 base.

Quienes ingresen al programa podrán elegir plazos de 12, 24, 36 y 48 meses, pero la estrella es la cuota larga porque mantiene el valor fijo y permite amortiguar la inflación prevista para los próximos años. Desde Santander remarcan que la línea está subsidiada por la marca, de modo que la tasa efectiva resulta menor a la de un préstamo personal tradicional.

Precio actualizado de la Zanella ZB 110 (agosto 2025)

ZB 110 Z3 ST Base : $ 1.698.000

: $ 1.698.000 ZB 110 Z3 ST Full: $ 1.798.000

¿Por qué la ZB 110 sigue entre las motos más elegidas?

Detrás del éxito hay datos duros: motor monocilíndrico de 107 cc, 6,7 HP y 7,5 Nm de torque; caja semiautomática de 4 marchas, arranque eléctrico y a patada, luces LED de larga duración y un práctico puerto USB bajo el asiento. A eso se le suma un consumo combo-friendly: ronda 185 km de autonomía por tanque. Para el bolsillo argentino, esos números cierran por todos lados.

Zanella ZB 110 Zanella ZB 110

Con la nueva financiación, Zanella busca potenciar a su red de concesionarios y atraer a un público que antes quedaba fuera del radar crediticio. Si el mercado de motos mantiene la actual tendencia de crecimiento -47,5% interanual en patentamientos-, el plan de 48 cuotas podría transformarse en un caso de estudio sobre cómo el financiamiento apunta la demanda en el segmento de movilidad accesible.

En tiempos donde cada peso cuenta, acceder a una Zanella 0 km con una cuota fija parece el puente ideal entre la necesidad de moverse y el deseo de estrenar vehículo.