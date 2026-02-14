Cómo es el nuevo scooter que llegó al país y promete bajo costo de mantenimiento

Hay un nuevo modelo entre las motos más populares, con cilindrada de 150 cc y un sistema de frenos mejorado.

El mercado de las motos en Argentina suma un nuevo exponente para quienes buscan movilidad a bajo costo: acaba de ser presentado en el país el Kymco Super 8 150 CBS, un scooter urbano que puede ser una solución para ir al trabajo como para los que buscan su primer vehículo para la ciudad.

La marca taiwanesa Kymco, con amplia trayectoria global en scooters, viene creciendo en el mercado local a partir de una oferta que mezcla opciones accesibles y modelos más equipados. Está representada en el país por el Grupo Corven, un holding especializado en movilidad con 55 años de trayectoria en la Argentina.

El Super 8 150 CBS es un scooter de cilindrada media , con una postura de manejo relajada y un esquema de frenos que apunta a sumar seguridad sin disparar costos. En ese sentido al ser un modelo de 150 cc,, ofrece el punto justo para moverse con soltura por avenidas y calles sin saltar a cilindradas más grandes que suelen traer consumos y costos más altos.

Kymco Super 8 150 CBS: qué trae el scooter y por qué apunta a gastar menos

El Kymco Super 8 150 CBS ofrece una configuración mecánica pensada para la ciudad, con la simplicidad y confiabilidad como pilares. En el nombre del modelo se encuentra una de las características de la moto: el sistema CBS (Combined Braking System) combina un sistema de frenos para mejorar el control en situaciones típicas de manejo urbano: es un plus que apunta a reforzar la seguridad, especialmente sobre asfalto cambiante o con poca adherencia.

kymco Super 8 150 CBS Kymco Super 8 150 CBS. Grupo Corven

El concepto de bajo costo de mantenimiento se apoya en servicios más accesibles y en componentes pensados para durar más a pesar del uso diario: calle, baches, frenadas constantes, arranques y detenciones.

Otro punto clave del segmento es el equilibrio general, porque el bajo costo de mantenimiento se complementa con una conducción ágil. En un scooter urbano importa la maniobrabilidad, el confort de marcha y el hecho de poder usarlo con ropa de trabajo o simplemente para mandados o paseos.

kymco Super 8 150 CBS Kymco Super 8 150 CBS Grupo Corven

Ezequiel Yott, gerente de Negocio de la marca, resumió en tal sentido que este modelo "refuerza la propuesta de Kymco en el segmento urbano con un scooter de estilo deportivo, muy práctico para el uso diario y con un bajo costo de mantenimiento, pensado para acompañar al usuario en su rutina cotidiana”.

Este nuevo modelo ofrece iluminación frontal con luz de posición LED, ópticas traseras de alta visibilidad y un panel de instrumentos digital LCD con velocímetro, cuenta vueltas, odómetro, indicador de combustible y puerto USB, lo que permite una lectura clara de la información.

kymco Super 8 150 CBS Kymco Super 8 150 CBS. Grupo Corven

En cuanto a confort, cuenta con asiento biplaza con respaldo abatible, espacio de guardado interior con llave, ganchos para equipaje, portaobjetos trasero, soportes para casco y estribos para el acompañante. Con un peso de 121 kg, tanque de 6 litros y ruedas de 14 pulgadas, el Super 8 150 CBS logra un equilibrio ideal entre maniobrabilidad, rendimiento y estabilidad.

El Kymco Super 8 150 CBS ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de Kymco Argentina, con 2 años o 20.000 kilómetros de garantía transferible. Viene en tres colores: blanco, negro y verde lima, con un precio sugerido para las 0 kilómetro de $4.989.990.