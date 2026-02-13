Salió la nueva Fiat Toro: cómo son las nuevas versiones y cuánto cuestan

Ya se vende en Argentina la versión 2026 de la pickup compacta. Qué cambia y cómo queda su gama de precios.

Una novedad esperada. La Fiat Toro se renovó y ya está disponible con gama 2026 en Argentina, apostando fuerte a una receta que le viene funcionando: el manejo y el confort de un SUV , pero con la practicidad real de una pickup compacta . La actualización llega con una estética más moderna, más tecnología a bordo y retoques pensados para sumar comodidad, sin perder la esencia multiuso que la hizo popular y líder en su segmento.

La Fiat Toro 2026 adopta una identidad visual con trazos más rectos y un frente más robusto. Mantiene el perfil de camioneta cómoda para ciudad, pero con capacidad y desempeño cuando toca cargarla y viajar.

En el exterior, la Fiat Toro actualiza su look con una firma lumínica que se lleva gran parte de las miradas: las luces DRL ahora tienen un diseño tipo “píxel”, y se combinan con un frente que gana presencia gracias a una nueva parrilla trapezoidal y líneas más verticales.

Nueva Fiat Toro Nueva Fiat Toro. Stellantis

Atrás, se percibe un rediseño de la puerta de carga con una manija más ancha y la continuidad del sistema de apertura inteligente con doble hoja, una de esas soluciones prácticas que distinguen a la Toro.

En llantas, hay novedades por versión: la Freedom suma un diseño exclusivo de aleación diamantada de 17 pulgadas, mientras que la Volcano sube a 18 pulgadas con llantas diamantadas para reforzar la idea de tope de gama y presencia.

Fiat Toro: interior, tecnología y confort

En todas las versiones la Fiat Toro 2026 incorpora un tablero digital de 7 pulgadas con nuevos gráficos. También estrena una consola más moderna con un nuevo diseño de palanca de cambios y, sobre todo, un ítem muy pedido: freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, pensado para sumar confort y seguridad.

Otro detalle clave es la incorporación de puertos USB con conectores tipo A y tipo C, tanto adelante como atrás, para que todos puedan cargar dispositivos sin pelearse por el único enchufe.

Fiat Toro: motores, caja y tracción

En mecánica, la Fiat Toro mantiene una oferta con dos alternativas bien marcadas. Por un lado, las versiones nafteras siguen con el Firefly 1.3 Turbo, que entrega 175 CV y 270 Nm de torque. Por el otro, las diésel incorporan el Multijet 2.2 turbodiésel, con 200 CV y 450 Nm, una opción con mayor empuje.

La configuración cambia según la variante: hay una versión con tracción delantera 4x2 y caja automática de 6 marchas, y otra con tracción 4x4 asociada a una automática de 9 velocidades, pensada para un uso más exigente o para quien valora el plus de agarre.

Fiat Toro: equipamiento y seguridad

En la versión Volcano, la Toro apunta al usuario que busca más equipamiento y un look más premium: se destacan detalles como logotipos cromados, manijas al color de la carrocería y las llantas diamantadas de 18”. En equipamiento, comprende una pantalla multimedia de 10,1”, butaca del conductor con regulación eléctrica, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensores de luces y lluvia, y acceso y arranque sin llave.

En seguridad, la gama suma elementos relevantes: cuenta con siete airbags y, en el caso de la Volcano, algunas ADAS como mantenimiento de carril y asistente de frenado precolisión.

Fiat Toro: precios oficiales

Estos son los precios oficiales informados por Fiat para Argentina: