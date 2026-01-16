Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es una de las pickups más elegidas por su versatilidad y buen rendimiento. Ficha técnica, versiones y el aumento que aplicó Stellantis en su precio este mes.

La Fiat Toro inicia el año con precios actualizados y mantiene su lugar como una de las pickups compactas más vendidas del mercado argentino. Su propuesta, ubicada a mitad de camino entre una chata tradicional y un SUV, le permitió sostener volumen en un segmento cada vez más competitivo y exigente. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Desde su lanzamiento en 2016, la Toro construyó un perfil propio: confort de marcha, buen nivel de equipamiento y versiones con tracción integral, en un tamaño pensado para el uso diario. Sin liderar el ranking, sigue siendo una opción estable frente a rivales como Ford Maverick , Chevrolet Montana y RAM Rampage.

Fabricada en Brasil, la gama actual se mantiene sin cambios mecánicos profundos , pero con ajustes de precio en este mes y un profundo rediseño que llegará en marzo, con nuevo motor incluido.

Fiat Toro: cómo le fue en los patentamientos de 2025

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 175 unidades de Fiat Toro en diciembre 2025 y en lo que respecta a los números anuales, se consolidó como una de las pickups más vendidas del país. Los números se detallan a continuación.

Ránking: pickups más patentadas de Argentina en 2025 (enero-diciembre):

Toyota Hilux – 30.768 unidades Ford Ranger – 24.976 Volkswagen Amarok – 23.612 Fiat Toro – 7.754 Fiat Strada – 7.821 Nissan Frontier – 6.484 Chevrolet S10 – 5.210 Chevrolet Montana – 5.049 RAM Rampage – 4.339 Fiat Titano – 1.372

Fiat Toro Freedom 2026 La Fiat Toro Freedom que se lanzará en marzo, con la nueva parrilla. Stellantis

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Fiat Toro: versiones y mecánica

La gama de la Fiat Toro se estructura en torno a dos motorizaciones bien diferenciadas, que definen claramente el perfil de cada versión. Por un lado, el impulsor T270 1.3 turbo naftero, con 175 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática de seis marchas y tracción delantera. Es la variante más orientada al uso diario: suave, silenciosa y con buena respuesta en ciudad y ruta.

La opción más robusta es el turbodiésel Multijet TD350 2.0, con 170 CV y 350 Nm, combinado con la caja automática ZF de nueve marchas. Esta versión puede configurarse con tracción 4x2 o 4x4 y suma modos de manejo, control de descenso y mejores aptitudes fuera del asfalto, acercándose más al comportamiento de una pickup mediana.

En equipamiento, la gama avanza de forma progresiva:

Fiat Toro Fiat Toro, una chata aventurera. Stellantis

Freedom ofrece una base equilibrada de confort y seguridad; Volcano suma tecnología, estética diferenciada y asistencias; y Ultra TD350 AT9 4x4 se posiciona como el tope de gama, con llantas exclusivas, tapizados mejorados, cámara 360° y una dotación más completa de ADAS.

La Fiat Toro brasileña tendrá un motor argentino

Stellantis confirmó que, a partir del segundo semestre del año, comenzará a producir en la planta de Ferreyra (Córdoba) el nuevo motor Multijet 2.2 turbodiésel, que actualmente se importa desde Italia. Este impulsor equipará a modelos como Fiat Titano y RAM Dakota producidos en Argentina, y también será exportado a Brasil.

En el país vecino, este motor se incorporará a productos clave de Stellantis como Fiat Toro, RAM Rampage y Jeep Commander, elevando la integración regional de piezas y reforzando el rol industrial de Córdoba dentro del grupo. La inversión forma parte del plan de USD 385 millones anunciado para la planta.

Fiat Toro mecanica Fiat Toro vendrá equipada en una de sus versiones con un motor que se producirá en Argentina. Stellantis

En paralelo, la Fiat Toro modelo 2026 recibirá el restyling ya presentado en Brasil y estrenará el nuevo 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm, con caja automática de nueve marchas y tracción integral, aunque inicialmente solo en versiones tope de gama. El motor reemplazará al actual 2.0 TD, con más potencia y torque, aunque con la incorporación del sistema de urea para emisiones. Precios y equipamiento se conocerán en marzo.

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km con valor actualizado en enero 2026

Con el aumento de casi el 1X% aplicado por Stellantis, estas son las listas vigentes de enero 2026 y los precios oficiales de la Fiat Toro en Argentina: