Cuánto sale una Ford Maverick 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los modelos más elegidos en el segmento de las pickups. Cuál es el precio que fijó la terminal este mes.

Ford Maverick volvió a sostener un buen nivel de demanda en el mercado argentino y se mantiene como una de las pickups compactas más elegidas del país. Con una gama variada , que incluye opciones nafteras e híbridas y tracción integral en todas sus versiones, el modelo importado de México sigue ocupando un lugar importante dentro del segmento. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

A diferencia de las pickups medianas tradicionales, la Maverick apunta a un uso cotidiano más urbano , con buen confort y facilidad de manejo . Esa combinación le permitió consolidarse como una alternativa para quienes buscan una camioneta, pero no necesitan el tamaño ni el enfoque laboral de modelos más grandes como Ford Ranger o Toyota Hilux .

Dentro de la oferta de Ford en Argentina, la Maverick se posiciona como un escalón intermedio entre los SUV y las pickups medianas, con una propuesta que combina tecnología , seguridad y versatilidad . La actualización recibida durante 2025 reforzó ese perfil, al sumar tracción integral de serie y una versión Tremor con mayor impronta off-road.

Ford Maverick: así son sus patentamientos en 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Ford Maverick cerró los primeros once meses de 2025 dentro del top 10 de pickups más vendidas del país en el acumulado anual.

Ford Maverick XLT Ford Maverick también se destaca para ser eficiente en el uso urbano. Ford Argentina

Pickups más patentadas en Argentina (enero–noviembre 2025):

Toyota Hilux: 28.959 unidades. Ford Ranger: 23.969 Volkswagen Amarok: 22.959 Fiat Toro: 7.574 Fiat Strada: 7.602 Nissan Frontier: 6.178 Chevrolet S10: 4.924 Ram Rampage: 4.597 Chevrolet Montana: 4.568 Ford Maverick: 4.079

En el mercado general de los autos 0km en noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre del año pasado. En los primeros once meses del año, el mercado acumula 587.666 unidades, equivalente a un crecimiento del 49,7% interanual.

Ford Maverick: así son sus versiones nafteras e híbrida en Argentina

La Ford Maverick llega a la Argentina importada de México. En abril de 2025 recibió una actualización importante que sumó tracción integral de serie en toda la gama, una pantalla multimedia de mayor tamaño y la incorporación de la versión Tremor, con un paquete off-road específico.

Interior Ford Maverick Así es el interior de Ford Maverick que se comercializa en Argentina. Ford Argentina

Actualmente, la gama local está compuesta por tres versiones: XLT 2.0L EcoBoost AWD, Lariat Híbrida 2.5L AWD y Tremor 2.0L EcoBoost 4WD. Todas cuentan con transmisión automática, tracción integral y un completo paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360.

Ford Maverick XLT 2.0L EcoBoost AWD

Es la versión de entrada a la gama. Utiliza el motor naftero 2.0 EcoBoost turbo, que entrega 253 CV y 375 Nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción integral AWD.

En equipamiento, se destaca por ofrecer pantalla multimedia táctil de 13,2 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero digital de 8 pulgadas, sistema FordPass Connect, llantas de aleación de 17 pulgadas y un completo paquete de seguridad con 7 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, control de tracción y asistencias como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y cámara de retroceso.

Ford Maverick Lariat Híbrida 2.5L FHEV AWD

Es la versión enfocada en la eficiencia y el confort. Incorpora un sistema Full Hybrid (FHEV) que combina un motor naftero 2.5L con uno eléctrico, alcanzando una potencia combinada de 196 CV, junto a una transmisión eCVT y tracción integral AWD.

Esta variante suma un nivel superior de equipamiento, con pantalla multimedia de 13,2 pulgadas con GPS, sistema de audio premium Bang & Olufsen, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave, tapizados de cuero ecológico, climatizador automático bi-zona, cámaras 360°, sensores delanteros y traseros, y control de velocidad crucero adaptativo. Además, se destaca por su consumo urbano contenido, ideal para uso diario.

Ford Maverick Tremor 2.0L EcoBoost 4WD

Es la versión tope de gama y la más orientada al uso off-road. Mantiene el motor 2.0 EcoBoost de 253 CV, pero suma tracción 4WD con bloqueo de diferencial trasero y un paquete off-road específico.

Ford Maverick Tremor

Entre sus diferenciales se destacan la suspensión reforzada, mayor despeje, modos de manejo adicionales, el sistema One-Pedal Trail Control para conducción fuera del camino, neumático de auxilio de igual medida, caja de carga con tomas de corriente de 120V y múltiples anclajes. En el interior ofrece el máximo nivel de confort, con pantalla de 13,2 pulgadas, cargador inalámbrico, audio Bang & Olufsen, tapizados premium y un completo paquete de asistencias a la conducción.

Cuánto sale una Ford Maverick en diciembre 2025

Luego de la actualización moderada aplicada por la terminal del 1,1%, estos son los precios de lista de la Ford Maverick en diciembre 2025: