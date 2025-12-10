Novedad de fin de año: cómo es la poderosa versión que sumó la Ford Ranger

La Ford Ranger sigue ampliando su oferta en Argentina y cierra el año con una incorporación que apunta directo al corazón de las medianas. La novedad es la llegada de una variante XLT equipada con el ya conocido y muy valorado motor V6 turbodiésel , que hasta ahora estaba reservado para versiones más altas o con otro posicionamiento dentro de la gama.

Así, Ford suma una opción que busca combinar prestaciones , equipamiento con nivel y tecnología y un perfil más “todo uso”. La idea es clara: quien busca más potencia y torque , mejor respuesta en ruta y mayor capacidad off-road dispondrá de una alternativa con sello XLT y con una configuración mecánica ya probada dentro de la familia Ranger.

La nueva Ford Ranger XLT V6 AT10 4WD utiliza el V6 3.0 turbodiésel que ya emplean otras variantes de la línea. Entrega 250 CV y un contundente torque de 600 Nm , combinado con caja automática de 10 velocidades y tracción 4×4 desconectable con reductora y bloqueo de diferencial trasero . Es, en términos simples, el mismo conjunto mecánico que ya demostró ser uno de los grandes argumentos de la gama.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6. Ford

En dimensiones y arquitectura, se mantiene el ADN de la pickup moderna que Ford viene produciendo en General Pacheco. Y con esta incorporación la marca refuerza su posicionamiento. La XLT suele ser una de las versiones más buscadas del line-up por su combinación de equipamiento y precio. Al sumarle el V6, Ford construye una alternativa ideal para quienes apuntan a conseguir performance, pero sin necesariamente priorizar los lujos o tecnologías exclusivas de las variantes más altas, como Limited o Raptor.

Ford Ranger XLT V6: equipamiento y precio

Si bien la propuesta central pasa por el salto en potencia y torque, la versión XLT es una referencia de versión completa y equilibrada. Se destacan, entre otros ítems, la presencia de asiento de cuero ecológico, la butaca del conductor con ajuste eléctrico de 8 direcciones, el volante forrado en cuero y espejo retrovisor fotocromático, además del paquete propio del nivel XLT, que se suma a la configuración 4WD con reductora.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6. Ford

También trae cargador para teléfono celular y conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero de instrumentos digital de 8″ y central multimedia táctil de 10″, con cámara de marcha atrás.

Esta versión XLT también se distingue por sumar distintas ADAS del paquete Ford Co-Pilot 360. Entre los sistemas más destacados incorpora el de mantenimiento de carril, el freno autónomo de emergencia con detección de peatones y control automático de luces altas, entre otros. A esto hay que sumarle los 7 airbags: dos frontales, dos laterales delanteros, dos de cortina y uno de rodilla para el conductor.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6. Ford

De acuerdo con el listado oficial de Ford Argentina, la Ford Ranger XLT 3.0L V6 Cabina Doble 4WD Automática tiene un precio sugerido de $ 79.950.000. En la gama, la XLS V6 figura por debajo ($69.955.300) y la LTD+ V6 por encima ($87.048.970), lo que ayuda a entender el lugar estratégico que ocupa esta nueva XLT en tablero de las versiones.