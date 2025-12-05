El dato que revela la fuerte apuesta de Ford con su modelo estrella para 2026

El Gobierno anunció una nueva lista de vehículos electrificados que ingresarán sin aranceles el año que viene y un SUV del óvalo se destaca por sobre el resto.

De los 50.000 cupos designados en esta tanda por el Gobierno, Ford fue la terminal que más recibió: son 10.000 unidades que podrá importar sin la carga extrazona del 35%. Foto: Ford.

El nuevo cupo de importación de vehículos electrificados definido por la Secretaría de Industria y Comercio trajo consigo un movimiento destacado para el mercado argentino: Ford obtuvo para 2026 una asignación excepcional destinada a su SUV Territory híbrida , un volumen que no solo sobresale por su tamaño sino también por el peso estratégico del modelo en el segmento .

El organismo, dependiente del Ministerio de Economía , formalizó el ingreso de hasta 50.000 unidades electrificadas sin el arancel extrazona del 35% . Se trata de un esquema que contempla vehículos con tecnologías eléctricas, híbridas, mild hybrid e híbridas enchufables, siempre que cumplan los requisitos técnicos de peso, potencia y autonomía y tengan un valor FOB (sigla en inglés para Free On Board y que se refiere al costo del producto en el puerto de origen y antes de impuestos) de hasta US$16.000 .

La distribución de los cupos reflejó una dinámica variada entre terminales e importadores . En total, 19.280 unidades fueron para fabricantes radicados en el país y 30.720 para importadores. Dentro de las automotrices de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Ford recibió el mayor cupo individual: 10.000 unidades destinadas a la Territory híbrida.

El cupo asignado a Ford y el rol de la Territory híbrida

Ford Territory Ford Territory. Ford

La Ford Territory registra movimientos ascendentes concretos en el mercado. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el modelo lleva patentadas 13.241 unidades en el año, más del doble que el desempeño acumulado de 2024, que había sido de 5.693 unidades. Y la participación en el mercado también creció: 2,4% frente a 1,5%, respectivamente.

Y aunque en diciembre es un clásico que las ventas se congelan para no patentar un auto como modelo 2025 a tan pocos días del cambio de calendario, la realidad es que la cifra seguirá creciendo: según los datos correspondientes a noviembre, el modelo alcanzó 1.065 unidades, un 45,5% más que en igual mes del año pasado.

La magnitud del cupo otorgado por el Gobierno para este modelo en 2026 (un 20% del total, en efecto) permite anticipar un optimismo generalizado en que su desempeño podría acercarse a los registros actuales, dando por descontado que se ubicaría nuevamente en niveles muy superiores a los de 2024.

Cómo quedó el reparto general de los 50.000 electrificados

Fiat 600 Hybrid Fiat 600 Hybrid. Stellantis

Dentro de las terminales, además del caso de Ford, Chevrolet obtuvo 4.080 unidades para Spark y Captiva. El Grupo Stellantis, por su parte, recibió 1.900 para la marca Leapmotor y el Fiat 600, y Citroën sumó 1.700 para sus C4 y C3. Y Renault cerró la lista con 1.600 unidades para el Arkana E-Tech.

Entre los importadores agrupados en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (CIDOA), Asia pica en punta: BYD encabezó el listado con 3.700 unidades, entre los modelos Dolphin, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro. Chery tiene 3.230 cupos que se distribuirán entre sus modelos Arrizo 8, Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 7 y Tiggo 8, y Great Wall recibió 2.656 para los Haval H7, ORA, V7, H6 y Haval Jolion.

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

Por su parte, Changan, Deepal y JMEV sumaron 2.469 unidades, entre los CS55, Eado, S05 y Eveasy, y otros cupos incluyeron 2.093 unidades para BAIC, 2.064 para Arcfox, 1.597 para Lynk & Co y 1.539 para Soueast/Xpeng. También fueron asignadas unidades a MG (1.258), Dongfeng (1.236), Bestune (1.154), DFSK (1.140), Suzuki (1.093), Jetour (1.029) y Forthing (626). Además, GAC, JAC, Kaiyi, Aion y Skywell figuran con cupos asignados.

Como curiosidad, también aparece el ID.3 de Volkswagen, con seis unidades, aunque a través de Ramseramse y no de la casa alemana.